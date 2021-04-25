胃痛｜食胃藥半年冇效確診雞蛋大腫瘤　胰臟癌6病徵易誤當胃病？

撰文： NOW健康 最後更新日期： 2021-04-26 13:04

「曾經得過胃潰瘍，治療後還是會不時犯一下胃痛，但只要吃腸胃科醫生開的胃藥就可以減緩不舒服。這次沒想到連吃胃藥都沒有改善，工作一忙也沒有多想，突然驚覺這次一痛就是半年過去了！」台灣28歲的張小姐因持續的胃痛，連吃藥都無法解除不適而困擾。

胰臟中間長如雞蛋大小的腫瘤 壓迫至腹部才導致腹痛

周遭親友聽到她的狀況，催促她盡快接受檢查並推薦她到台灣北投健康管理醫院安排健康檢查，利用高解析度腹部超聲波檢查後發現一處異常影像訊號，進一步安排腹部零輻射磁力共振掃描（MRI），檢查後隨即安排醫生為她1對1解說，從螢幕上可以清楚看見在胰臟的中間位置有1顆如雞蛋般的腫瘤，大小約5公分左右，並且已壓迫到胃部，這才終於找出張小姐感覺持續胃痛的真正原因。

後續張小姐也聽從專科醫生建議立即安排手術治療，腫瘤經病理化驗後為實心偽乳頭腫瘤（solid and pseudopapillary tumor）屬於低惡性度腫瘤，大多發生在年輕女性，腫瘤發生早期也無明顯症狀，當腫瘤愈長愈大時，才會因壓迫胃部出現腹脹、腹痛。醫生警告張小姐往後若遇到身體不適千萬不可以拿忙當藉口，幸好發現得早及時接受治療，若再拖延下去，恐提高癌化的機率，也提醒張小姐術後務必安排定期回檢追蹤。

急性胰臟炎病徵（按圖了解）：

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「癌王」胰臟癌病徵不明顯 定期健檢有機會及早揪出病灶

台灣北投健康管理醫院錢政平副院長說明胰臟位於後腹腔位處於人體深處，是一個沉默的器官，大部份有機會發現早期的胰臟異常病灶都是藉由健康檢查才發現問題，也由於胰臟若有異常時並不會有明顯特異病徵，常與胃部疾病混淆。這也是為何許多胰臟癌患者，若未有定期安排健康檢查的習慣，等到有明顯症狀發生，如黃疸、體重快速減輕、噁心、嘔吐等，再安排就醫檢查確診時往往已發展至晚期，導致治療困難，晚期存活率已相當低，這也是為何胰臟癌的死亡率如此之高，並有「癌王」惡名的原因。

現代人工作忙碌，生活壓力大，許多人都忽略了定期健康檢查的重要性。錢政平副院長提醒「癌症」蟬聯台灣人10大死亡原因頭號殺手，若透過定期健康檢查，都有相當大的機會可幫助找出早期病灶，及早治療。也提醒切勿把忙碌當藉口或是相信不明偏方，拖延就醫時機，導致無法挽救的遺憾。

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（01製圖）

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