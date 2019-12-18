【腹痛】發燒噁心且腹部劇痛至背後　飲酒增加患急性胰臟炎風險

大時大節飲酒難免，酒精傷身，飲酒過量不僅傷肝，更增加患急性胰臟炎的風險。急性胰臟炎病徵包括腹部劇痛、發燒及感噁心，有時會被當作急性腸胃炎； 病情輕微可自行痊癒，但嚴重會出現併發症如肺水腫及急性腎衰竭。 腸胃及肝臟科專科醫生吳志豪撰文講解何謂急性胰臟炎，成因及預防方法，提醒大家關注胰臟健康。 撰文：腸胃及肝臟科專科醫生吳志豪

都市人生活壓力大，不少人受肚痛腹痛困擾。（Gettyimages／EyeEm）

六十歲的陳女士，一向患有膽石，一天早起發現腹部劇痛，亦發燒及感到噁心。起初當作急性腸胃炎看待，自行吃成藥但沒任何改善，看家庭醫生後初診急性膽囊發炎，被轉介到醫院作進一步檢測。

最後，陳女士確診並無患膽囊炎，而是急性胰臟炎。由於她的胰臟炎情況比較反覆及嚴重，併發了肺積水，要被送到深切治療部救治，最終住院數周才能康復過來。

認識消化系統

很多人認為消化系統都離不開腸臟和胃部，但其實消化系統亦包含肝、膽和胰臟。胰臟的外分泌腺製造胰液，胰液內含許多的消化酵素來消化食物，例如澱粉酶（Amylase）、脂肪酵素（Lipase）、胰蛋白酶（Trypin）、胰凝乳蛋白酶（chymotrypsin）等酵素，送到腸道經活化來幫助食物的消化與吸收。

胰臟身處腹部較近背向位置

胰臟的位置 （01製圖）

什麼是急性胰臟炎？

患急性胰臟炎時，即酵素群中最厲害的胰蛋白酶（Trypin）被激活了，造成胰臟的「自我消化」，不能輸送到腸道消化與吸收食物，會引起疼痛和相關併發症。

急性胰臟炎病徵（按圖了解）：

+ 3 + 2

可併發肺水腫、急性腎衰竭

輕微急性胰臟炎的患者，大多可自我康復；但嚴重的胰臟炎能製造大量的炎症物質進入血液，造成消化道內或後腹腔大量滲出液流失，因而造成體液容積不足，導致腎血流量低下而併發急性腎衰竭。大量的炎症物質也可造成肺泡血氧濃度下降，形成小血栓、肺水腫及成人呼吸窘迫症候群(ARDS)。

飲酒是起因？

膽結石、長期酗酒佔所有胰臟炎起因的85%以上。

為什麼膽石能導致胰臟炎呢？停留在膽囊的膽石一般只能引發膽囊炎，但有時膽石會轉移至膽管，變成膽管石，再經過膽管排出腸道。由於膽管和胰臟管共用一個出口，膽管石排出時便會有機會誘發胰臟管阻塞，繼而引胰臟汁液倒流，引發發炎。情況就好像當十字路囗有壞車時，兩邊的車子也被堵塞一樣。

其他較罕見的原因包括（按圖了解） :

+ 5 + 4 + 3

如何分辨急性胰臟炎和急性膽囊發炎？

急性胰臟炎和急性膽囊發炎的病徵非常相似，包括有發熱和腹痛。由於胰臟身處腹部較近背向位置，胰臟炎的腹痛一般會反射至背後，病人常會彎腰曲膝來減輕疼痛；相反由於膽囊在前腹肋骨之下，急性膽囊炎者一般會有 Murphy’s sign（即當醫生壓下右側肋骨肝臟下緣時，病人會因壓痛加重而停作深呼吸）。

當然，醫生也需要其他檢查來幫助確診，例如血清澱粉酶（Amylase）及血清澱粉酶（Lipase）濃度的上升、腹部超音波檢查（可發現胰臟有明顯腫大及低超音波回音的情形）、電腦斷層掃描，可把胰臟炎分成不同等級（可預測病人的預後，即預測患者日後的生存或復發機會）、內視鏡逆行性膽胰道攝影術（對於懷疑膽石性胰臟炎的病人可兼作診斷與治療）。

急性胰臟炎的治療

急性胰臟炎跟膽囊不同，胰臟切除術非常複雜，而且若病人沒有胰臟會引起很多後遺問題，所以急性胰臟炎的治療都是以支援為主。

首先必須要體液的補充，減少因體液容積不足而引發的器官損害，所以靜脈輸液尤其重要。還有，適當地使用止痛劑減少痛楚。若病人出現其他器官衰竭，更可能要被送到深切治療部作器官支援。而鼻胃管的放置與否，對病人的預後並無明顯差別，除非病人噁心、嘔吐嚴重，腸阻塞，否則並不一定要放置鼻胃管。當中，大約5-10%的病患，會轉變成壞死性胰臟炎而需要手術治療。

健康生活少喝酒 有助預防

預防勝於治療，要預防急性胰臟炎，最重要就是日常保持正常及健康的生活，即少喝酒、避免胡亂吃藥、進食太肥膩的食物。再者，以防其他疾病引致急性胰臟炎，常有膽石引起症狀者可考慮膽石症的治療，而持續高血脂症的病患應接受藥物治療。

最後，一旦發生急性胰臟炎，應積極就診，以免留下後遺症！

腸胃及肝臟科專科醫生吳志豪（撰稿人授權提供）

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