血糖低｜頭暈心跳快6症狀易心肌梗塞　血糖不穩最致命忌3餐不定時

撰文： Heho健康 最後更新日期： 2021-04-29 17:02

糖尿病患最害怕的應該要是什麼？高血糖嗎？其實比起過高的血糖，「低血糖」造成的危險是更立即的，發生一次低血糖就像發生一次心肌梗塞一樣嚴重。

低血糖為什麼危險？

相信糖尿病患者都很清楚，高血糖會造成血管發炎，導致心血管疾病、腎功能下降等等不同的併發症，所以讓血糖維持在正常值，是每天必做的目標。

但低血糖其實也會對心血管造成問題，因為身體需要糖分作為能量來源，如果發生低血糖，會刺激腎上腺素分泌，試圖啟動「覓食」的模式，但腎上腺素的分泌同時也會增加心率、加大心臟的負荷。

而心臟跳動變快，需要的氧氣量就增加了，可能在很短的時間內，就會導致局部缺血、血管攣縮，而引發心肌梗塞。台灣糖尿病衛教學會秘書長王治元說，低血糖會增加3-4倍的心血管疾病風險，而且比高血糖更容易發生急性心肌梗塞。

▼低血糖症狀（點擊下圖看清👇👇👇）

1. 一陣飢餓感

2. 手抖、渾身發抖

3. 冒冷汗、覺得冷

4. 心跳加快

5. 全身無力、頭暈

6. 嘴唇乾麻

怎麼預防低血糖

王治元說，對於糖尿病患來說，「血糖平穩」才是最重要的目標，太高、太低都是不好的。而要達成這樣的目標，一定要「好好吃飯、好好吃藥、好好運動」。

因為有些時候，患者可能會嘴饞，午餐吃完後又多吃了一塊小餅乾，想說晚餐的時候再把它「減回來」，就少吃了半碗飯；但飯後降血糖藥物的份量是固定的，結果就造成午餐結束後的血糖偏高，晚餐結束後血糖偏低，就是一個不良的習慣。

預防低血糖靠3招

1. 三餐要定時定量，而且隨身帶著簡易血糖試紙，好好監測血糖。

2. 如果血糖控制趨穩，可以跟醫師討論是否更換或減少低血糖副作用的藥物。

3. 想要長時間運動、像是跑馬拉松，或是劇烈運動時，最好隨時監控自己的血糖值，而且隨身攜帶糖分補充。

而王治元也提醒，不要以為發生低血糖的時候，吃一顆糖就沒事了，因為「不穩定的血糖」才是最大的問題，所以如果要運動，應該要先諮詢醫師，也要在還沒有低血糖的時候就補充糖分。「低血糖標準是60mg/dl，低於這個值就有心肌梗塞的風險，要記得注意。」

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