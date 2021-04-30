腸道益生菌｜抑鬱腦退化6疾病因壞菌太多？洋葱蕉蒜3類食物要多吃

撰文： Heho健康 最後更新日期： 2021-04-30 17:04

人體的消化道棲息著500到1000種、數以百萬計的微生物菌叢。這些腸道裡的微生物對於維持人體的正常生理功能具有重要的意義，甚至有科學家形容腸道是人類的第二個大腦。

當腸道微生物菌叢失調，不僅會容易導致胃腸道疾病產生，也會藉由所謂的「腸道菌群─腸到腦軸」的途徑，藉由免疫發炎反應、神經內分泌和迷走神經訊息傳遞等來影響腦部的運作。

▼腸道菌失調當心6種疾病找上門（按圖看清👇👇👇）

一、柏金遜症

柏金遜症是常先的神經退化性疾病，病患除了有運動遲緩的症狀外，也會出現非運動方面的症狀，例如腸胃蠕動遲緩、便秘等等，這些腸道症狀也被視為柏金遜症的前驅症狀，甚至在運動遲緩前十多年就會發生。

有研究發現，柏金遜症患者的糞便和腸道黏膜中與抗炎相關的丁酸鹽產生菌數明顯減少，而激發發炎的相關細菌則是明顯增多，研究團隊同時還發現多種菌群與柏金遜症的病程存在相關性。

二、阿茲海默症

阿茲海默症患者血清中的伯氏疏螺旋體、肺炎衣原體、幽門螺旋桿菌要比一般健康人群明顯增高，而且與阿茲海默症的臨床症狀和疾病嚴重程度相關。

台灣的國家衛生研究院在2017年中公布的動物實驗中發現，腸道菌相失衡，壞菌過多，可能引發大腦神經退化，誘發阿茲海默症，並使其迅速惡化。而相隔不到一年，美國哈佛大學研究團隊在2018年5月在國際知名科學期刊《自然》又發表突破性研究成果，發現腸道菌副產品可以預防腦神經病變，或許有助於研發防治阿茲海默症的新藥。

三、多發性硬化症

多發性硬化症是一種自身免疫性疾病，通常是遺傳和環境因素結合的結果。馬克斯普朗克神經生物學的Gurumoorthy Krishnamoorthy博士曾表示，引發多發性硬化症的細菌不是致病菌，而是對消化有用的細菌。而在人類腸道的微生物菌群可以導致免疫系統對髓鞘反應過度，極可能是造成多發性硬化症的原因。

有外國研究結果顯示，與正常實驗鼠相比，腸道菌群移植可以加重無菌鼠的多發性硬症症狀，而接受來自健康人的糞便菌群移植，能夠顯著改善多性硬化症患者的神經症狀。

▼多發性硬化症常見症狀：（按圖了解👇👇👇）

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四、視神經脊髓炎

中國大陸的一個研究團隊，從菌群結構紊亂及其代謝產物水平改變角度，對視神經脊髓炎的發生和發展進行關聯性分析，結果發現視神經脊髓炎病患者的腸道菌群，存在嚴重失調特徵。

而另一項研究結果則顯示，視神經脊髓炎病患者的腸道菌群組成中有一種機會致病菌（鏈球菌屬細菌）數量顯著增加，而能產生具有抗炎作用的短鏈脂肪酸的細菌數量在視神經脊髓炎病患者中顯著降低。

五、抑鬱症

日前，來自比利時Rega醫學研究所的研究團隊發現了抑鬱症與人類腸道菌群的微妙關係，研究人員發現許多腸道菌群可以產生許多影響包括情緒在內的神經精神活動的物質。在人體內進行的小規模研究表明，抑鬱症患者的腸道菌群構成與正常人存在差異。研究人員發現，與正常參試者相比，患有抑鬱症的參試者的微生物組中缺少兩種腸道微生物，即Coprococcus和Dialister。

六、自閉症

科學界研究腸胃道微生物群（microbiome），發現有自閉症兒童和一般兒童的消化道中，不僅菌體大不相同，可能還造成異常，腸道菌群的多樣性降低。而自閉症孩童最常訴苦的症狀之一，就是腹痛，在某些研究裡甚至90%病童受腹痛之苦。根據美國疾病管制署指出，自閉症兒童長期腹瀉或便秘者，是正常孩子的3.5倍。

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