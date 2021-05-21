薄荷茶｜疏肝通鼻塞紓緩喉腫頭痛　蜜糖玫瑰3款茶療不宜夜晚飲？

撰文： 張玉如 最後更新日期： 2021-05-21 14:16

感冒少不免出現鼻塞、頭痛、喉嚨痛等等，薄荷茶除了清涼和日常調養飲用，更有助紓緩感冒不適。薄荷茶還有什麼功效？適合或不適合哪種人飲用？

盛夏炎熱，汽水、沙冰、珍珠奶茶等消暑飲品雖然涼快，但高糖分可能對身體有害或致肥。如果在夏天想清涼可考慮飲用薄荷茶，而且做法簡單。

薄荷茶疏肝解鬱、通鼻塞

註冊中醫師黃頴芝指，薄荷藥性辛涼，入肺及肝經，並具有疏散風熱、清利頭目、利咽、透疹（使順利出疹，不致發生病變）、疏肝行氣功效。

▼自製薄荷茶做法：（按圖👇👇👇）

由於薄荷能疏散在表之風熱及清利頭目，所以可用於紓緩風熱初起之感冒，表現包括頭痛、發熱、輕微怕風、咽喉腫痛、鼻塞、流黃涕等。而薄荷亦都因其芳香通竅，更有助通鼻塞、紓緩咽喉腫痛、頭痛及眼紅等。另外，薄荷亦入肝經，能疏肝解鬱，可紓緩因情緒壓力過大而致的胸脅脹滿，脅痛（側胸部痛）等。

薄荷茶除了適合風熱感冒初起者，也適合體質較燥熱的人士。(VCG)

薄荷茶適宜體質燥熱者

薄荷茶除了適合風熱感冒初起者，黃醫師更指，因為薄荷茶性辛涼，所以適合體質較燥熱的人士。

體質燥熱表現：易咽喉腫痛、易生暗瘡而皮疹色紅、多口乾口苦、口氣大等

五類人士不建議飲薄荷茶

黃醫師提醒，薄荷茶偏涼，有幾類人士不宜飲用，否則會加劇不適。

▼不宜飲用薄荷茶的人士：（按圖👇👇👇）

+ 3 + 3 + 3

飲用注意事項

中醫講求辨證論治，黃醫師表示，單用薄荷只能於輕症或疾病初起時作紓緩作用，如果病情沒有起色或病情嚴重，建議即時求診。

次數：體質適合者可適量飲用薄荷茶，約每星期1至2次即可

時間：薄荷有提神醒腦的功效，故不宜於晚間飲用

配搭薄荷的茶飲

單飲薄荷茶可能會感到「口寡」，此時可添加其他食材豐富茶飲的味道，加強功效，例如薄荷配搭玫瑰有助疏肝解鬱。

▼蜜糖薄荷茶：清熱利咽（按圖👇👇👇）

▼薄荷玫瑰茶：疏肝解鬱（按圖👇👇👇）

▼薄荷菊花茶：疏散風熱（按圖👇👇👇）

以上食療建議飲用前可諮詢註冊中醫師！

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