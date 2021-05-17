腎結石｜曹永廉通完波仔又生腎石住院1周！常忍尿高危宜吃2種水果

撰文： 張玉如 最後更新日期： 2021-05-17 19:09

56歲曹永廉近日傳出因腎石秘密入院一星期，之後再出現耳水不平衡，其實早年曹永廉亦曾秘密入院做通波仔手術。生腎石有什麼症狀？有哪些人最高危？

曹永廉近日被揭積勞成疾，他向傳媒透露，前年拍攝《愛美麗狂想曲》時發現心臟有血管塞了，需要做通波仔手術，術後已康復，但近日又因腎結石痛到入院。

▼通波仔手術是治療冠心病的常見方式之一：（按圖 👇👇👇）

+ 14 + 14 + 14

相關文章：【心臟病】通波仔中風腎衰竭6大風險 傳金正恩變植物人又關事？

▼不過他近日又因為生腎石入院一星期，可謂五勞七傷：（按圖 👇👇👇）

相關文章：56歲曹永廉秘密入院一星期 五勞七傷曾做心臟手術兼患耳水不平衡

缺水、常忍尿生腎石高危！

腎結石為泌尿系統疾病，由尿液中的鹽或化學物質過量而引致。腎結石病人普遍為三十歲以上人士，男性多於女性。二十歲以下結石患者較為罕見。

有指夏天是腎結石的高峰期，不過現時並無一個確實答案為什麼較多人在夏天患腎結石，但推論與氣溫較高及進行較多戶外活動有關，因為夏天進行活動會較易缺水導致結石。另外，經常忍尿可能會令原本有腎結石家族史的人，或是尿液礦物質水平高的人，出現腎結石。

生腎結石行唔到？

曹永廉自爆生腎石痛到「行唔到」，其實生腎石會影響腎臟以外的部位。疼痛的症狀跟結石的位移有關，許多患者可能感覺到以下幾種疼痛，其感覺可能是一陣一陣的，出現幾分鐘便消失不見，但10分鐘後又再度出現，在某些情況下，疼痛強度改變，持續時間也變得更長，結石在不同位置時，疼痛強度也會不同，以下是3種腎結石的疼痛症狀：

1. 背部或下腹部一側劇烈疼痛。

2. 疼痛向下蔓延至腹股溝。

3. 疼痛突然出現，隨著時間愈來愈痛。

▼患腎結石的症狀：（按圖 👇👇👇）

+ 13 + 13 + 13

橙（Valentin Balan／Unsplash）

防腎結石多飲水吃橙

攝取足夠水分有助預防腎可，由於沒有充足的水分時，腎臟就會產生較少的尿液，令尿液變得更濃，更易出現腎結石。

▼其他預防腎結石的貼士：（按圖 👇👇👇）

+ 21 + 21 + 21

1. 少食快餐、罐頭或加工食物

泌尿外科專科醫生陳樹賢提醒，飲食方面亦要多加注意鈉的攝取量。鈉和結石有重大關係，因此要減少高鈉鹽的食物及飲品。

過多鈉，會令尿液中的鈣質增加，因此大家應避免進食快餐、罐頭或加工食物。另外，在選購食品，例如麵包，最好先閱讀營養標籤，留意鈉或鹽的含量。

2. 減少攝取果糖（fructose）

攝取過量的果糖，如加工食物常用的高果糖玉米糖漿（high fructose corn syrup），或會令腎結石進一步發展或惡化。因此，預防腎結石，最好限制果糖攝取量。含果糖的食物包括果汁、糖果、汽水、能量飲品及蜜糖等。

3. 多食柑橘類水果

飲食中多食柑橘類水果，例如檸檬和橙，可有助預防腎結石。陳醫生指，檸檬汁含有檸檬酸（citrate），有助減低結石形成，但要注意糖的分量，以免同時吸收過高卡路里。

4. 攝取鈣質

大家可能都認為攝取鈣質會令腎結石惡化，不過正正相反，攝取鈣質有助預防腎結石發作。飲食中加入牛奶、乳酪或芝士，可有助解決因攝取過多富含草酸的食物，如巧克力、菠菜、芹菜等，所引起的草酸鈣結石（Calcium oxalate stones）。

5. 保持健康的體重

肥胖會增加患糖尿病風險，同時也是患腎結石的風險因素之一。因此大家預防腎結石的不二法門，就是要適量運動，並維持健康的體重。

相關文章：【腎結石】夏天易缺水腎結石高峰期！6大預防貼士減重多飲檸檬汁

相關文章：【中醫教室】腎虧脫髮尿頻不舉 養腎8招冚被蓋腳底幾點泡腳好？