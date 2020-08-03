【腎結石】夏天易缺水腎結石高峰期！6大預防貼士減重多飲檸檬汁

腎結石為泌尿系統疾病，由尿液中的鹽或化學物質過量而引致。患者可能會經常腰背痛，排尿時亦會感到疼痛。不過，多喝茶或喝不夠水是導致腎結石的原因嗎？夏天為休麼是腎結石的高峰期？有哪些人最高危？下面就由泌尿外科專科醫生陳樹賢為大家解開有關腎結石的疑問。

夏天除了要小心中暑外，還要小心出現腎結石的問題。為什麼夏天較易有腎結石？日常又應如何預防呢？（按圖）：

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夏天為腎結石高峰期？

從歐美及台灣的研究指出，七月及八月份是結石病人入院的高峰期，而南半球國家就以一月至三月份（同為夏天）為高峰期。

現在並無一個確實答案為什麼較多人在夏天患腎結石，但推論夏天腎結石個案增加，和氣溫較高，及進行較多戶外活動有關，因為會較易缺水導致結石。

夏天腎結石個案增加，和氣溫較高，以及進行較多戶外活動有關。（Unsplash／hansreniers）

結石病人普遍為三十歲以上人士，男性多於女性。二十歲以下結石患者較為罕見。其實除了少部分人因副甲狀腺而令血中鈣質異常、尿路感染或先天性腎結構問題外，大多腎結石病例，並沒有什麼其他原因或高危人士。

按圖了解腎結石6大症狀：

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• 背痛、腹痛或腰側痛 • 小便灼熱或出現痛楚 • 經常尿急 • 血尿 • 噁心或嘔吐 • 發燒或發冷

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飲茶、咖啡可減腎結石？

飲咖啡或茶易有腎結石？（Unsplash／nate_dumlao）

我們可以從開水或各種飲料及食物中攝取足夠水分，並無高或低「質素」水之分。有初步觀察研究指出，茶及咖啡有助減低結石形成，但這個發現還有待進一步研究證實，現階段不能作為一個建議。

預防腎結石貼士

日常又可怎樣預防腎結石呢？《Cleveland Clinic》報道就為大家列出6個預防小貼士（按圖）：

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• 飲足夠的水

當你未能攝取充足的水分，腎臟就會產生較少的尿液，令尿液變得更濃，更易出現腎結石。建議每日飲用10至12杯液體，當中最少過半是清水。另外，睡前也建議飲用一杯水。

陳醫生指，大家要注意攝入足夠的水分，由於每天水分所需及流失可以有著極大差異，不能單單以每日飲多少杯水作為指引。較科學的建議是每天應保持有1.5至2公升小便排出，結石患者更要維持每天2公升小便以上。進行戶外活動及工作的人士，要觀察尿液深淺顏色及分量，評估水分平衡，避免缺水。

• 少食快餐、罐頭或加工食物

陳醫生提醒，飲食方面亦要多加注意鈉的攝取量。鈉和結石有重大關係，因此要減少高鈉鹽的食物及飲品。

預防腎結石要減少高鈉鹽的食物及飲品，如罐頭或加工食。（Unsplash／purzlbaum）

過多鈉，會令尿液中的鈣質增加，因此大家應避免進食快餐、罐頭或加工食物。另外，在選購食品，例如麵包，最好先閱讀營養標籤，留意鈉或鹽的含量。

• 減少攝取果糖（fructose）

攝取過量的果糖，如加工食物常用的高果糖玉米糖漿（high fructose corn syrup），或會令腎結石進一步發展或惡化。因此，預防腎結石，最好限制果糖攝取量。含果糖的食物包括果汁、糖果、汽水、能量飲品及蜜糖等。

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• 多食柑橘類水果

飲食中多食柑橘類水果，例如檸檬和橙，可有助預防腎結石。陳醫生指，檸檬汁含有檸檬酸（citrate），有助減低結石形成，但要注意糖的分量，以免同時吸收過高卡路里。

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• 攝取鈣質

大家可能都認為攝取鈣質會令腎結石惡化，不過正正相反，攝取鈣質有助預防腎結石發作。飲食中加入牛奶、乳酪或芝士，可有助解決最常見，因攝取過多富含草酸的食物，如巧克力、菠菜、芹菜等，所引起的草酸鈣結石（Calcium oxalate stones）。

• 保持健康的體重

肥胖會增加患糖尿病風險，同時也是患腎結石的風險因素之一。因此大家預防腎結石的不二法門，就是要適量運動，並維持健康的體重。

（資料來源：《Cleveland Clinic》）

泌尿外科專科醫生陳樹賢（照片由受訪者提供）

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