膝關節炎｜拉扯過度膝蓋走位跑步多易腫脹？3大成因代謝差亦有關

撰文： Hello醫師 最後更新日期： 2021-05-23 19:02

膝蓋痛是很普遍的經驗，很多人都經歷過，只是嚴重程度不盡相同。造成膝蓋痛的原因有很多，如高齡、舊傷、膝關節炎等都有可能，大致上可歸咎於3大主因：創傷、新陳代謝問題（Metabolic Problems），和退化性組織病變。以下針對3大主因進行說明，若有任何疑問、症狀請尋求專業醫生進行評估及診斷。 撰文：Kai Shih 醫學審稿：台灣註冊醫師賴建翰／Hello醫師

▼3大常見膝蓋痛原因（點擊下圖看清👇👇👇）

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1. 創傷、過度使用造成的發炎

可能是因為過度虛弱、過度運動、過度撞擊、過度扭曲、過度拉扯等，而導致膝蓋走位、受傷，使膝蓋產生疼痛，並無法正常運作。造成創傷的常見原因有：

肌腱炎：肌腱炎（Tendonitis）是運動時一次伸展過度，造成撕裂而導致的發炎，會引發膝蓋疼痛。例如打籃球高度跳躍時，不只可能引發肌腱發炎，甚至會造成肌鍵斷裂。怕跌倒，為了取得平衡時大腿肌肉過度收縮，也會導致肌腱受損。

韌帶損傷／扭傷：前十字韌帶損傷，是因為膝蓋扭轉，韌帶拉長或斷裂（或兩者同時發生）而造成。中間、側邊或後十字韌帶損傷，則通常是因為直接衝擊，而造成韌帶拉扯或斷裂，如車禍或、踢足球、打曲棍球。

脛骨粗隆炎：或脛前骨骺炎（Osgood-Schlatter disease）會使膝蓋及上肢骨腫脹，進而造成疼痛。可能是因為上肢骨受擠壓或拉扯，或附著於脛骨的肌腱斷裂所造成。跑步過量的人，也可能會罹患此病。

肌腱腫脹症候群：肌腱腫脹症候群（Tibble-like syndrome），是當肌腱摩擦膝蓋外骨骼，並產生腫脹感時的症狀。膝蓋長時間過度運動，或在運動訓練的過程中，都有可能發生。

軟骨病症：軟骨軟化症（Chondromalacia Disorders），就是髕骨內的軟骨軟化。可能是因為髕骨受到重擊，因而導致軟骨鬆脫。也可能是因為膝蓋負重太大，造成扭傷。或是因撕裂傷、骨折引起。

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2. 新陳代謝問題：痛風

代謝問題常會伴隨疾病一同發生，影響到身體各個部位。例如痛風，就是最常造成膝蓋痛的代謝問題之一。

痛風：痛風（Gout）又稱代謝性關節炎（Metabolic arthritis），成因是尿酸結晶沉積於關節處。痛風好發於腳的大拇指，但也會在膝蓋出現。

假性痛風：假性痛風（Pseudogout）常被誤以為是痛風，不同的是，它的成因為焦磷酸鈣結晶沉積於關節液中，而膝蓋關節就是最常見的病發處。

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3. 退化性組織病變：關節炎

退化性組織病變是由年老而造成的，其引發的膝蓋相關疼痛問題無法治療，但可藉由適度運動和止痛藥來紓緩。

骨關節炎：骨關節炎（Osteoarthritis）會損害軟骨及膝蓋周圍的組織，讓關節無法正常運作，使膝蓋產生疼痛、僵硬感。骨關節炎是最常見的關節炎之一，特別好發於80歲左右的長者。

類風濕性關節炎：類風濕性關節炎（Rheumatoid arthritis）是一種自體免疫疾病，也是對身體危害最大的一種關節炎。這種關節炎能危害身體的任一關節，屬於慢性病，症狀出現時的嚴重度可能每次都不一樣，也可能只短暫病發。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：打籃球、痛風～3大常見膝蓋痛原因】