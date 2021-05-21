皮膚痕｜糖尿病高血壓8症狀都會皮膚痕？嚴重瘙癢或患肝癌腸癌！

撰文： Heho健康 最後更新日期： 2021-05-21 10:02

據非正式統計，有超過七成的人在生活中都出現過不明原因的皮膚發癢狀況，面對這人體表面最大的器官出現的瘙癢狀況，千萬不可以掉以輕心，因為，除了因皮膚萎縮老化而出現的乾癢之外，你很可能正面臨8大病症的侵襲。

▼8大病症可致皮膚發癢（點擊下圖看清！👇👇👇）

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1. 皮膚病：

因為皮膚自身問題而出現的發癢狀況一般來說有兩種原因，一種是沒有原發性的皮膚損傷，多半是由於皮膚缺少水分所引起的，就像天氣乾燥時很多人會覺得皮膚乾癢一樣，而另一種則是得了皮膚病，例如濕疹、牛皮癬等皮膚病，都會出現瘙癢的狀況。

2. 過敏：

對於食物、花粉、塵蟎等過敏，或是接觸某些化學藥劑，都會引發過敏症狀，進而使得皮膚紅腫發癢。

3. 婦科病症：

女性外陰部皮膚出現瘙癢，很可能是出現白色念珠菌滴蟲感染等婦科炎症，有調查顯示，有超過7成的女性在生理期時會覺得局部皮膚瘙癢，很可能是跟衛生棉品質不佳或是穿著內褲過緊有關。

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4. 甲狀腺功能異常：

不管是甲狀腺功能亢進或減退，都可能會出現皮膚瘙癢的狀況，但甲狀腺亢進所導致的瘙癢大多較慢發展，而皮膚也較為乾燥。

5. 心腦血管與內分泌疾病：

泛指由於高血脂症、動脈粥樣硬化、高血壓等疾病所導致的心、大腦以及全身組織發生的缺血性或出血性疾病，也都可能引發皮膚瘙癢，此外，內分系統與泌尿系統方面的疾病，也都會引起皮膚瘙癢。

6. 肝膽疾病：

研究顯示，約有40%到60%的肝膽疾病患者，在肝功能異常以及出現黃疸症狀時就會出現皮膚瘙癢的狀況。

7. 糖尿病：

罹患糖尿病的患者因為血液中糖分高，黴菌生長感染入侵皮膚而導致發。糖尿病患皮膚瘙癢的比例高達15%到35%，約有10%的早期患者會出現全身性或局部性的皮膚紅腫瘙癢狀況，特別是在胸部、四肢屈側、外陰部與肛門部位最為嚴重，通常會反覆發作。

8. 惡性腫瘤：

某些惡性腫瘤發生時會隨皮膚發癢的狀況，例如淋巴系統、胃腸、肝、卵巢與前列腺罹癌，而且這種瘙癢通常都很嚴重，難以消退。

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