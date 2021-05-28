塵蟎過敏致皮膚痕癢、哮喘流鼻水　3個家居清潔小貼士助改善情況

撰文： 醫師Easy 最後更新日期： 2021-05-28 11:00

都市人每日忙得不可開交，最希望回家躺在床上盡情休息，豈料一上床便周身痕。這很可能是塵蟎作怪。這種肉眼難以看見的生物，一般依附在床褥被鋪上，其留下的分泌物會導致人出現皮膚痕癢、流鼻水、氣喘等過敏反應，嚴重更可致呼吸困難，在潮濕的香港特別常見。

塵蟎是一種有8隻腳、體積僅有100至400微米的生物，屬於蜘蛛的近親。它們喜歡溫暖潮濕的環境，最佳的生長環境界乎22至26℃、70%至80%濕度之間，因此香港的氣候條件十分適合塵蟎生長。而人體的體溫、睡覺時出汗和呼吸時帶出的濕氣等，均為塵蟎帶來極佳的生長環境，故它們大多會依附在床褥、枕頭、床單、軟墊及地毯上，每平方米可能有數千個塵蟎，並以人體掉下的皮屑和毛髮為食物。

塵蟎喜歡溫暖潮濕的環境，故大多會依附在床褥、枕頭、床單、軟墊及地毯上。（圖片：Thaihealth）

塵蟎致過敏反應因人而異 嚴重可呼吸困難

過敏是免疫系統對未知物質產生排斥的反應，這些物質又稱為致敏原，塵蟎是其中一種常見的致敏原。雖然塵蟎體積極其細小，肉眼無法看見，但身體卻能清楚感受。塵蟎的分泌物、排泄物、卵、褪皮、蟲體本身、屍體碎屑均會導致敏感症狀，其中，塵蟎的排泄物因為微小且輕，容易在空氣中飛揚及被人體吸入，當中含有一種特別的蛋白質，便是部分人產生過敏反應的元兇，這些致敏原會破壞上呼吸道黏膜，令身體產生發炎、過敏的反應，甚至有可能加劇哮喘病患者的病情。

不過，並非所有人都會對塵蟎敏感。一般擁有家族過敏史、塵蟎接觸史，以及兒童或青少年出現塵蟎過敏的機率較高，例如在幼年時期曾處於高度塵蟎的環境下，便會增加過敏的風險，發病的階段較容易在童年或接近20歲時出現。塵蟎過敏可分為輕度及重度，輕度過敏會像一般傷風感冒，引發流鼻水、流眼水及打噴嚏等情況。而重度過敏則可能出現持續打噴嚏、咳嗽、鼻塞、面部有壓迫感，甚至呼吸困難、胸悶或胸痛、呼氣能聽見喘息聲及因呼吸不順、咳嗽或喘氣引發的睡眠困難。若透過皮膚接觸到致敏源，則會誘發皮膚問題，例如皮膚紅腫、痕癢，更有機會導致蕁麻疹與異位性皮膚炎。

塵蟎以人的皮屑為食物，透過皮膚接觸，會誘發皮膚問題，例如皮膚紅腫、痕癢。（圖片：helloyishi）

抗敏藥物治標不治本 找出致敏原才可對症下藥

對塵蟎過敏的反應及症狀與一般敏感相似，如果只屬一般敏感症狀，可經由醫生處方抗敏藥物，例如抗組胺藥、消炎藥、類固醇、抗敏感眼藥水、過敏針等舒緩症狀，但效果一般較為短暫，藥力過後症狀便會復發，故只屬治標之法。若希望長期消除症狀，則可考慮使用脫敏免疫療法，因為塵蟎會令人的身體產生出一種戊型免疫球蛋白（IgE）抗體，故可透過抽血或皮膚檢測確認致敏原，以達到脫敏療效。

脫敏免疫療法可長期消除過敏症狀，減少敏感對生活的影響。（圖片：baike.qq）

家居抗塵蟎小貼士：

當然，最理想的治療方法是盡量減低家居塵蟎的數量，避免身體暴露於塵蟎的環境。除了勤打掃清潔外，以下還有多種方法可供參考：

１. 使用防蟎寢具

坊間有不少防蟎床上用品，透過在織物上壓上膠膜、採用微細纖維和以編織或非編織方法組成，縮小纖維間的縫隙或孔洞，令結構更緊密，防止塵蟎通過。部分防蟎床上用品更會在纖維或織物上加上殺菌劑，抑制塵蟎生長。

２. 維持低濕度的環境

塵蟎喜歡潮濕的環境，故可使用高效吸濕機或冷氣機確保室內相對濕度維持在50%以下，使塵蟎因乾燥而脫水致死。

３. 使用防蟎吸塵機

防蟎吸塵機可清除積累的皮屑與灰塵，減少塵蟎滋生，建議每星期吸一次。另外，消委會亦提醒市民在使用吸塵機吸床褥時，宜配上沒有在地面用過的小型家具吸頭，會吸得較仔細和衞生，並應從低吸力開始調校至合適水平，避免吸力太強扯起或吸實布料。

市面上有不少防蟎吸塵機，可清除積累的皮屑與灰塵。（圖片：Shutterstock）

４. 使用防蟎劑、水煙殺蟲劑

選擇含有「防蟎菊精」成份的防蟎劑，可噴灑在吸塵袋上，達到吸塵、殺蟎的雙重效果。另外，亦可使用「水煙殺蟲劑」，並在使用後立刻以吸塵機清除積塵及麈蟎屍體，以免留下致敏原。

雖然無法完全消滅塵蟎，但透過多管齊下的方式，保持家居清潔，仍有助減少塵蟎生長，避免觸發過敏症狀。當然，若敏感情況嚴重，應盡快求醫，以免影響身體健康。