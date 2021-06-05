腎病｜水腫疲倦下背痛10個症狀腎臟差？留意尿頻有泡小便7個變化

撰文： Heho健康 最後更新日期： 2021-06-05 10:02

台灣可以說是「洗腎王國」，每年因為腎臟疾病看診的人超過58萬人，很多人本來身體並不覺得不舒服，沒想到一去健康檢查，卻發現自己是已經是「慢性腎病」。

台灣飲食類型豐富又精緻，一般人容易不經意就吃了過量的蛋白質食物，隨著年紀漸長，過量的蛋白質，更是無形間增加腎臟不少負擔。那該怎麼發現腎臟是否出狀況呢？美國醫療媒體《Top 10 Home Remedies》列舉了10大腎臟異常早期症狀，希望幫助大家避免腎病發展至晚期才被發現。

▼腎病的10大症狀（點擊下圖看清👇👇👇）

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1. 泌尿功能變化

腎病的第一個症狀，是泌尿功能會出現改變，像是排尿的次數、多寡等等。其他變化包括：

1. 夜尿頻繁 2. 有尿意但難以排尿 3. 尿液顏色變深 4. 出現泡泡尿 5. 尿液中帶有血 6. 排尿感到困難 7. 排尿時有痛楚或灼熱感

2. 身體腫脹

腎臟負責將體內多餘的鹽分、廢物和液體排出體外，如果腎臟出現問題，水會積聚體內，導致腫脹，像是手、腳、踝關節、面部和眼睛下方等處。自我檢查方法是按壓皮膚幾秒後，如果皮膚還是凹陷，就可能是水腫的警號。

3. 嚴重的疲勞和虛弱

當腎臟的功能不正常時，人會經常感覺疲勞。這可能是因為貧血，或是體內廢物積累的原因所導致。

4. 頭暈

如果腎病導致貧血，可能還會經常出現頭暈、不穩定或失去平衡的感覺。這是因為貧血會令大腦無法獲得足夠的氧氣，缺氧可能還會導致記憶力下降、注意力集中和睡眠困難。

5. 不明原因的下背疼痛

背部和腹部兩側出現不明原因的疼痛，可能是未確診的腎病或腎臟感染的症狀。當腎臟功能不正常時，可能會在關節處出現疼痛、僵硬和腫脹。

6. 皮膚有搔癢感或破裂

沒有原因的皮膚裂開、皮疹，也是某些腎病類型的症狀。腎功能異常會導致體內廢物和毒素積聚，另外像是導致血液中鈣和磷出現不平衡，造成皮膚問題。

7. 呼吸有「金屬味」

腎功能不良導致血液中尿素水平升高，尿素在唾液中被分解成氨，從而導致尿液般的口臭，它還會令口腔出現金屬味道，使病人覺得食物味道不同。

8. 噁心或嘔吐

噁心、嘔吐和食慾不振是腎臟病人士非常常見的胃腸道症狀，症狀最常發生在早上起床時。由於腎臟無法從血液中過濾出有害的毒素，會刺激胃腸黏膜並引起噁心和嘔吐。

9. 經常感覺很冷

即使在溫暖的環境中，仍然感到寒冷，有時甚至可能出現發燒、畏寒的感覺。如果大部分時間感到寒冷，還伴有頭暈和虛弱，應儘快求醫。

10. 呼吸短促

呼吸急促也可能是腎病的症狀，腎功能下降會導致肺部積聚額外的液體，呼吸短促也可能是由腎臟問題引起的貧血。此外，腎臟無法排走血液中積聚的鉀，令血液中鉀質濃度上升，導致心律異常。

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