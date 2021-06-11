脆皮雪條檢測｜MAGNUM最甜1支=逾4粒糖3匙油！16款脆皮邊款最唔肥

撰文： 張玉如 最後更新日期： 2021-06-11 19:32

雪條和雪糕是炎夏必備食品，雖然滋味，但多吃便隨時攝取過多糖分及脂肪。我們在市面隨機檢測了16款朱古力脆皮雪條，發現最高糖的雪條，吃一支相等於吃了超過4粒方糖。攝取過多的糖分會增加患心血管疾病、糖尿病的風險。

雪條款式眾多，尤其脆皮雪條外脆內軟受不少人喜愛，記者從百佳、7-11、OK便利店隨機挑選了16款常見的朱古力脆皮雪條，發現大部分的糖分含量和脂肪較高，滿佈高糖和高脂陷阱。

雪條和雪糕是炎夏必備食品，雖然滋味，但多吃便隨時攝取過多糖分及脂肪。（資料圖片 / 黃寶瑩攝）

最高糖雪條一支逾4粒方糖

一支MAGNUM經典雪糕批便含有22克糖，即食一支相等於進食4.4粒方糖，幾乎達每日糖分攝取的上限，為是次檢測最高糖的雪條；而Dreyer's D-COLLECTION迷你批（呂宋芒果味）是檢測中最低糖的雪條，但一支也含有10.8克糖，相等於2粒方糖。

世界衞生組織（WHO）建議，每人每日糖分攝取量不應超過總熱量的5%，最多亦不應超過總熱量的10%。以成人每日攝取2,000千卡熱量計算，每日來自糖分的熱量應少於100至200卡路里。1克糖含4卡路里，即每日糖分攝取量應少於25至50克（即約5至10粒方糖）。

▼朱古力脆皮雪條糖分排名，由低至高排：（按圖 👇👇👇）

+ 25 + 25 + 25

攝取太多糖分，除了會使體重上升，更會令皮膚變差，例如經常出現暗瘡、女性經期荷爾蒙失調，甚至提早出現皺紋及老化，還可能導致肥胖、高血壓、糖尿病等疾病。

▼同場加映：高血糖會出現什麼症狀呢？（按圖👇👇👇）

+ 38 + 38 + 38

相關文章：【糖尿病】口臭尿頻皮膚差高血糖13症狀 突變瘦咪開心或患糖尿病

最高脂雪條一支逾3.5茶匙油

檢測中，Häagen-Dazs抹茶杏仁脆皮雪糕批的總脂肪含量高，每支含有18.6克總脂肪，即相等3.72茶匙油，如吃一支（80毫升），便已佔全日脂肪攝取量的28.6%；而Dreyer's D-COLLECTION迷你批（呂宋芒果味）的總脂肪含量最低，但一支有10.2克總脂肪，相等於約2茶匙油。

按照食安中心資料，每100克食物含20克以上總脂肪便屬高脂食物，而16款雪條的總脂肪含量均不屬「高脂」水平。

以一個人每日攝取2000千卡計算，由於每克脂肪提供9千卡能量，故其膳食脂肪攝取量不應超過65克（1茶匙油=5克脂肪，即相等於13茶匙油）。

▼朱古力脆皮雪條總脂肪排名，由低至高排：（按圖 👇👇👇）

+ 25 + 25 + 25

脂肪包括飽和脂肪和不飽和脂肪，攝取過量脂肪會增加患上多種疾病如心臟病、肥胖症、高血壓及糖尿病的風險。

世界衞生組織（WHO）及聯合國糧食及農業組織（FAO）建議健康人士的脂肪攝取量。應限制於每日總能量攝取的15%至30%，其中飽和脂肪不可超過10%，而反式脂肪不可超過1%。

相關文章：【膽固醇】20種食物增加壞膽固醇 肥牛、曲奇要少食