胰臟癌｜羅慧娟逝世9周年夫悼念！小便茶色胃痛13症狀5色菜助防癌

撰文： 梁啟敏 最後更新日期： 2021-06-30 13:46

胰臟癌初期病徵難察覺，病發突然。曾與周星馳主演經典古裝劇《蓋世豪俠》的羅慧娟（娟妹），2012年6月30日因胰臟癌逝世，終年45歲。今天（6月29日）是她逝世9周年，其丈夫劉志敏一如以往在愛妻死忌前一天，聯同家人在報章刊登廣告以表思念。胰臟癌是本港第六大癌症殺手，因惡化迅速有「癌中之王」之稱。胰臟癌有什麼症狀？哪些人屬高危？有沒有方法可以預防？

羅慧娟九年前因胰臟癌離世。（VCG）

羅慧娟與新加坡股票大亨劉志敏在2008年結婚，可惜婚後兩年不幸證實患上胰臟癌，最終不敵病魔離世。

▼羅慧娟離世9年後，丈夫劉志敏對她仍念念不忘，登廣告悼念。（按圖👇👇👇）

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▼因胰臟癌離世還有不少名人，例如電視節目監製錢國偉、美國大法官金斯伯格、蘋果創辦人賈伯斯（Steve Jobs）、CHANEL創意總監「老佛爺」卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld）等。（按圖👇👇👇）：

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胰臟癌難察覺 易誤以為胃病

胰臟癌是本港第六大癌症殺手，每年有近五百人死於此症。胰臟癌因早期難以被察覺且惡化快速，往往發現之時已是末期，因此被稱為「癌中之王」。

胰臟癌一般檢查很難發現，因胰臟位於後腹，被胃等器官遮擋，一般的腹部超聲波未必看到異常，更可能因為症狀和胃病相似而延誤治療。

台灣28歲的張小姐曾經患上胃潰瘍，治療後還是會不時犯一下胃痛，連吃藥都無法解除不適而困擾，持續達半年。周遭親友聽到她的狀況，催促她盡快接受檢查，發現在胰臟的中間位置有1顆如雞蛋般的腫瘤，大小約5厘米，並且已壓迫到胃部，這才找出張小姐感覺持續胃痛的真正原因。

胰臟的位置 （01製圖）

後來張小姐也聽從專科醫生建議，立即安排手術治療，腫瘤經病理化驗後為實心偽乳頭腫瘤（solid and pseudopapillary tumor）屬於低惡性腫瘤，大多發生在年輕女性，腫瘤發生早期也無明顯症狀，當腫瘤愈長愈大時，才會因壓迫胃部出現腹脹、腹痛。幸好發現得早及時接受治療，否則若拖延下去，恐提高癌化的機率，術後也務必安排定期回檢追蹤。

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胰臟癌症狀

早期胰臟癌，連醫生也難發現，它與許多癌症一樣，胰臟癌發病初期不會有明顯徵狀，無論是患者還是醫生也很容易錯過。除了定期檢查，當發現疑似病徵應及早求醫。

▼胰臟癌症狀包括黃疸、小便變深、大便變淺色或灰色等（按圖👇👇👇）

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胰臟癌腫瘤出現位置：

胰頭

較初期：腫瘤壓迫或擴散至膽管導致黃疸，包括皮膚黃、眼白黃、小便茶色 較後期：癌細胞侵犯十二指腸，導致進食困難、嘔血、痾血、黑大便

胰尾

較初期：通常沒有影響其他器官，可能沒任何症狀，只隱約會有類似胃痛感覺 較後期：腫瘤影響胃部，或導致胃口差，易滯，甚至胃潰瘍，因而嘔血、黑大便

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胰臟癌高危人士

綜合醫院管理局和美國癌症協會（American Cancer Society）的資料得知，從數據上胰臟癌較常見發生在45歲以上人士身上，而且很多「中」了以下因素：

• 吸煙 • 糖尿病 • 超重 • 患慢性胰臟炎 • 有相關家族病史（家族中有1等親罹患過胰臟癌的人，得到胰臟癌機率大於常人3至4倍）

台灣胃腸科醫師錢政弘曾於媒體中表示，糖與胰臟癌有相當大的關聯，以往認為胰臟癌與高油、肥胖有關係，但現在有研究顯示，甜食也會導致胰臟癌，且是正常未吃太多甜食人的6.8倍。

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不過，外科醫生夏威指，目前醫學上仍未肯定會引致胰臟癌的因素，未能確定高危族群，「與遺傳、性別、飲食等似乎沒很顯著的關係，就算是慢性胰臟炎和胰臟癌之間的因果關係其實也未成立，只是這類病人通常因慢性胰臟炎的病情，會有較高機會接受檢查，從中發現腫瘤」。由於胰臟癌難發現，死亡率又高，因此高危人士，更加需要定期檢查。

▼胰臟癌死亡率有幾高？（按圖👇👇👇）：

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預防胰臟癌

▼預防胰臟癌，應養成以下3種生活習慣，有助你降低患胰臟癌的風險！（按圖👇👇👇）

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