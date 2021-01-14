【癌症】高糖飲食增胰臟癌風險6.8倍！珍珠奶茶令體內基因突變？

吃一口蛋糕或一杯珍珠奶茶，甜甜的滋味總讓人心情好轉。不過，嗜甜的人要小心了，「糖」不僅引發肥胖，還可能增加糖尿病與心血管疾病等的比率，且醫師表示，近期有研究指出，常喝含糖飲料的人得到癌症的機率更高，也呼籲大家「別再喝含糖飲料了」。

台灣台北長庚紀念醫院乳房外科主治醫師周旭桓在Facebook分享，近期法國的研究團隊做了一項從2007年至2009年，共收集約10萬人大型世代研究，追蹤約5年的時間。結果發現，常喝含糖飲料的人比起較少喝的人，得到癌症的機率是1.18倍，得乳癌的機率達1.22倍，且停經前婦女得乳癌機率更高達1.26倍。

周旭桓提到，研究中含糖飲料的平均數為，每100cc裡有10.7克的糖。一直到去年的追蹤研究發現，總攝取過多的糖份或是添加糖（Added sugar），得到乳癌的機率分別是1.51倍與1.47倍，停經前婦女得乳癌的機率則1.77倍與1.59倍。

乳癌的症狀（按圖了解👇👇👇）

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周旭桓指出，去年全世界最大型的聖安東尼奧乳癌會議（SABCS）中，其研究團隊發現，過多的糖份會造成對胰島素的抗性以及人體代謝路徑的改變，因此造就癌細胞喜歡的生長環境。他也作出總結，呼籲大家不要再喝含糖飲料了，「糖真的是毒藥」。

台灣外科名醫江坤俊也提到，最新研究指出，第一、糖本身會導致基因突變，直接讓你得到癌症；第二、癌細胞遇到糖分刺激，會跑得更快，因此糖分除了促進生成外，還會促使癌細胞轉移。且台灣胃腸科醫師錢政弘補充，糖還與胰臟癌有相當大的關聯，以往認為胰臟癌與高油、肥胖有關係，但現在有研究顯示，甜食也會導致胰臟癌，且是正常未吃太多甜食人的6.8倍。

同場加映：早期胰臟癌，連醫生也難發現。與許多癌症一樣，胰臟癌發病早期不會有明顯症狀，無論是患者還是醫生也很易錯過！

按圖看清胰臟癌13大症狀：

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