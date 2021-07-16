減肥｜拉耳仔排毒護眼治失眠6好處　日專家耳朵瑜伽4式簡單舒服

想減肥又不想做運動？不妨試試懶人法「耳朵瑜珈」。除了身體需要拉筋保持靈活，其實耳朵也要每日「拉一拉」，不但可以改善淋巴循環，令體內多餘廢物排走。對於長時間望電腦人士，拉耳朵更可紓緩眼睛不適、肩頸痛等。究竟拉耳朵還有什麼好處？方法又如何？



耳朵瑜伽=拉耳朵？

日本視覺瑜珈（Vision Yoga）老師薄久美子有著作《耳朵瑜珈》，據「早安健康」引述，薄久美子認為耳朵聚集了超過100個穴道，可藉拉耳朵的方式刺激穴位，改善健康。

▼耳朵瑜伽，即為耳朵做運動、耳穴按摩？（按圖👇👇👇）

薄久美子稱拉耳朵可提升耳朵本身的血液循環，促進與穴道相關器官的血流，血流狀況良好，就能讓全身獲得充足的氧氣與養分，器官得以健康運作，消除痛症。

拉耳朵功效

▼每日花少許時間拉耳，原來有以下的好處，減肥排毒一樣得。（按圖👇👇👇）

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1. 改善視力



拉耳朵能促進臉部周圍的血液循環，讓視力更清晰。

2. 幫助睡眠



調整自律神經或荷爾蒙平衡， 讓腦部放鬆，令生理時鐘重新設定，較容易入眠。

3. 解除焦慮



配合瑜伽的深呼吸法，將氧氣送到大腦和全身，可以紓緩緊繃的神經，幫助身心放鬆。

4. 改善畏寒、浮腫



改善全身血液循環，令基礎體溫上升，同時改善女性常見問題，如慢性畏寒、手腳冰冷、浮腫等。

5. 減肥瘦身



改善淋巴循環，提升新陳代謝率，可幫助燃燒脂肪、改善便秘，從而更容易排出體內老舊廢物。

6. 紓緩肩頸痛



多拉耳朵可紓緩肩膀疲勞、僵硬，對長時間望電腦人士、中年人士尤其適用。

拉耳朵紓緩4大痛症

拉耳朵須注意，要用感覺「舒服」的力道揉捏．按壓．拉提耳朵，做好耳部按摩，還要好好配合深呼吸進行。拉耳朵其實可以改善頭痛、肩關節痛，甚至是便秘及眼睛疲勞。

▼拉耳方法究竟如何？（按圖👇👇👇）

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1. 排毒法



先吸氣準備，在吐氣同時用拇指和食指，用有點痛而感到舒服的力度，向外拉耳廓上方、中間及耳垂處。這三處最少一天各做1次，也可自行尋找耳朵上的僵硬處來拉動。

2. 減焦慮法



腦部疲勞是導致頭痛的原因之一，因此需要適時放鬆消除疼痛、讓腦袋更清晰。拉耳朵時，先拉提耳朵下半部，邊拉邊找出疼痛點，再加以刺激，連同神門穴一起按壓，可以促進腦部血液循環、穩定情緒。

3. 護眼法



在辦公室座位上或休息時，邊呼吸邊拉提耳朵下部。按揉耳朵下部，對長時間使用電腦而眼睛疲勞或乾澀特別有效。睡前用熱毛巾敷眼，也有助於促進血液循環。

4. 肩頸止痛法



先深吸一口氣，再邊吐氣邊拉耳朵中央或稍下方，可以讓肩膀變輕。另外按摩耳朵上對應肩關節的部位，可以紓緩肩膀疲勞、僵硬等症狀。

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▼同場加映：其他止痛穴位（按圖👇👇👇）：

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