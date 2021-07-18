保健食品｜乾燥劑可掉瓶蓋墊要留？正確保存4方法放雪櫃竟是錯！

常常聽別人說哪牌保健食品很厲害，就花錢囤貨，但卻從來沒吃完是很多人常見的情況；或是買回來卻用錯誤的保存方式儲存，產品早已變質而不自知，台灣Heho營養師宜庭整理最常見的保健食品保存迷思，檢視一下家裡的保健食品到底該怎麼存放才對！



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保健食品不需放雪櫃 反覆溫差易受潮

很多人會把「放雪櫃」和「延長食品保存期限」畫上等號，這個觀念在容易受潮的保健食品上完全不適用！還記得從雪櫃拿出的飲料在室溫放5分鐘後，瓶子上滿滿的水珠嗎？同樣的，如果你把保健食品放雪櫃，拿出來之後沒有馬上冰回去，或是反覆在不同溫差環境放置，就容易讓保健食品受潮，加速變質。

因此大部分的保健食品都只要存放在乾燥、陰涼、避光處即可，除非是有特別標示須冷藏保存，或是液體狀且已開封的保健食品，才需要放入雪櫃避免細菌滋生變質，但主要還是要依照各產品指示選擇保存方式！

罐裝裸粒保健食品 封口紙、乾燥劑、棉花的處理方式

罐裝的保健食品在新開封的時候，通常會需要先撕開一層封口紙，拿出瓶子內部填充的棉花或塑膠袋，裡面會有乾燥劑，瓶蓋內側的墊片偶爾也會掉下來，他們分別應該如何處理呢？

封口紙、棉花/塑膠袋、乾燥劑→馬上丟掉！

封口紙、填充棉花或塑膠袋和乾燥劑都是為了控制產品開封前能密封防潮，但一旦打開之後就可以丟掉，因為產品開封後反覆接觸水氣，棉花反而會吸收水氣，持續放著會讓產品接觸水氣、容易變質或發霉；一般乾燥劑（小包裝裡面一粒一粒）吸濕程度有限，開封後能吸的水分也差不多吸飽了，也可以直接丟掉。

如果是錠狀的乾燥劑，因為可以吸濕的程度較多，所以可以繼續放著。

瓶蓋內側墊片→必須留下

瓶蓋內側的墊片通常是緊密貼合在蓋子裡，是必須要留下來的，因為它是決定瓶蓋能否緊密蓋緊的關鍵，如果不小心掉下來，記得在關上前把它塞回去！

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保存期限是保障「未開封」狀態 開封後盡快吃完

保健食品常常買來吃三天就忘記吃，直到下次找到時很多人的直覺就是看「保存期限」，但其實保存期限的意義是在確保產品在「未開封」時，確保在保存期限內的產品品質，一旦開封後最好在2個月內吃完，最久不超過6個月，或是分裝小包裝（不混放、一次最多分裝七天份，並選擇能確實密封的容器為佳），其餘先放入防潮盒保存。

避免用手入罐挖取 容易造成污染

如果你是習慣打開瓶蓋後手指進去挖出一顆一顆的保健食品，多拿了又放回去，這習慣會容易讓手上的細菌和濕氣沾上保健食品，造成污染和發霉。最好的方式是雙手洗淨後，用倒的將產品倒在瓶蓋上，確定顆數是要吃的量之後，再倒入手掌或直接倒入口中。

最後，記得立刻去檢查家裡的瓶瓶罐罐是不是都有保存對了，如果發現已經變質，就好好的斷捨離，否則不但無法保健身體，還會吃下細菌和黴菌傷身體！

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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