尿頻｜36歲20分鐘小便1次膀胱過動症！合併治療調整5習慣定時排尿

36歲的小芬（化名），多年前就有擾人的下泌尿道症狀纏身，大約20分鐘就要跑1次廁所，甚至有急尿無法憋尿的困擾，甚至還沒走到馬桶就漏尿，導致隨時都要使用護墊來避免內褲濕透，嚴重影響生活品質。



▼膀胱過動症小測試（按圖了解👇👇👇）

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膀胱過動症：急尿合併頻尿、夜尿，卻找不到原因

小芬之前已經服用過一段時間的藥物，甚至使用多種且合併不同類型的藥物也無法改善，後來做尿路動力學檢查，發現她膀胱容量很小，且有膀胱不自主收縮；後來接受肉毒桿菌素膀胱內注射，急尿和頻尿的症狀改善許多，上廁所間隔也能拉長到2小時左右。

台灣奇美醫學中心泌尿外科主治醫師林才揚說明，膀胱過動症在臨床上相當常見，無論任何年齡或性別，都有可能發生。根據國際禁尿學會指出，要診斷膀胱過動症，病人需要有急尿、合併頻尿和夜尿，或者有急迫性尿失禁的症狀，前提是找不到其他可以說明的原因，便可以診斷病人為膀胱過動症。

林才揚提到，根據流行病研究，針對大於40歲的民眾做訪談，發現膀胱過動症的盛行率約16.6％；其中男性是16％，女性是17％，且會隨著年紀上升而增加。

▼膀胱過動症的成因有哪些？（按圖了解👇👇👇）

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膀胱過動症成因

林才揚表示，膀胱過動症的成因可分為：不明原因、神經性因（如：腦血管病變、老人癡呆、顱內疾病、柏金遜症、薦髓上之脊髓損傷、糖尿病等）、肌肉性因（如：攝護腺肥大後所導致等）。膀胱過動症的病人除了症狀以外，也必須排除其他可能造成的原因，如：泌尿道感染、結石、泌尿道腫瘤等這些疾病來避免錯誤診斷。

可從生活型態調整起，固定時間間隔排尿

關於膀胱過動症的治療，林才揚說，有採保守療法和藥物治療，若保守治療及藥物治療無效，才考慮進一步手術治療，有時單一療法效果不好，可合併多種治療方式。

針對保守治療，林才揚說明，可調整生活型態，如肥胖、抽煙、飲食及水分攝取調整；可透過固定時間間隔（一般為2.5-4小時）排尿，可減少急尿的發生及增加膀胱容量。另外，可考慮骨盆底肌肉訓練及後脛神經刺激的治療。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】

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