HKU SPACE 淺談中醫｜中醫治療應用廣泛 調理癌症及新冠後遺症

愈來愈多人選擇中醫治療保健養生、病後調理身體，尤其在治理大病後遺症時，中醫的效果甚為顯著，從改善新冠後遺症患者生活質量，以至在棘手的癌症舒緩治療都有其身影。隨著中醫應用變得廣泛及貼日常生活，近年有不少為大眾而設的中醫課程，讓一般人都能掌握中醫知識。



就以過去一年來說，不少新型冠狀病毒患者在康復後，仍有氣喘、咳嗽及流鼻涕等後遺症，從中醫角度有何對策？香港大學專業進修學院（HKU SPACE）助理課程主任、註冊中醫師楊楨解說，除了處方用藥消除「疫氣」，針灸、推拿亦有助「祛邪」和「扶正」，強化身體。以下由學院的資深中醫師與大家上一課，淺談日常生活中的中醫藥知識。

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中醫用祛邪和扶正方法改善後遺症

目前西醫對於新型冠狀病毒沒有特定治療方法，主要以支援性治療和輔助護理處理患者的症狀。而從中醫角度，新冠病毒可被視為入侵身體的「疫氣」，除了損傷肺部，還有一股穢濁之氣，會影響腸胃，出現納差、腹痛、腹瀉等消化道症狀。

「不少新型冠狀病毒患者，經西醫治癒後，仍有氣喘、咳嗽及流鼻涕等後遺症，原因是受到這股穢濁之氣影響。」香港大學專業進修學院助理課程主任、註冊中醫師楊楨解釋，中醫一般可從「祛邪」和「扶正」兩方面治療。「祛邪」即疏風解表、清熱解毒、化痰平喘丶芳香化濕等；「扶正」則以補氣固表、健脾和胃、滋潤肺胃等為重點。簡單來說，除了處方用藥，亦可透過針灸、推拿作為治療方法。

不少新型冠狀病毒患者，經西醫治癒後，仍有各種後遺症。針對這些後遺症，中醫一般從「祛邪」和「扶正」兩方面治療。

中醫著重整體性 以調整陰陽為目標

中醫強調「整體觀念」治病，在診治過程中，將人視為一個整體，能有效治療大病的後遺症。以癌症為例，古今以來，癌症在中西醫學都是棘手難題。中醫會先找出腫瘤產生及增長的原因，再進行施治。

香港大學專業進修學院生命科學及科技學院副總監丶註冊中醫師董爽博士解釋，中醫學認為「正氣內存，邪不可幹」，腫瘤產生與臟腑功能失調有關。「最常見的原因就是肝鬱脾虛、陰陽失調，導致體內產生痰濕、瘀血等病理因素。」因此治療方向是調整陰陽，達至平衡。

她續指，被西醫判斷為晚期、無藥可施的癌症病人，中醫仍有能力處理。「調整好陰陽平衡，便有機會延續生命。」她解釋，長期病患者經中醫調理後，陰陽或依舊處於低水平，卻可保持一種平衡的狀態。事實上，中藥抗腫瘤的作用已經日漸受到國際醫學界的重視，「例如古方《黃芩湯》，有不少醫學研究已證實當中的成份能有效抗腫瘤。」

楊楨老師（左）及董爽老師（右）指出，即使被西醫判斷為晚期、無藥可施的癌症病人，中醫仍在提高生活質量方面有所作爲。（圖片：醫師Easy）

西醫治療強效但傷害性大

此外，現時治療癌症一般以西醫作一線方法，但是對病人造成的傷害較大，亦無法避免副作用，例如電療能有效治療鼻咽癌，卻會造成長期口乾、吞嚥困難等後遺症，「病人即使不再受癌症困擾，但仍然每天受盡折磨。」董老師指出中醫能夠透過「益氣養陰」，處理病人口水線受損的問題，改善口乾症狀；而針灸及推拿則有助改善及減緩吞嚥機能的衰退。「透過中醫調理，病人預後能提高生活質量。」

中醫理論應用廣 運用於養生保健功法和音樂

2014年政府統計處曾調查香港市民於受訪前曾否向西醫和中醫求診，數據顯示曾向中醫求診的人數佔總求診人數的比例約有18%，愈趨普及。中醫除了一般調理身體之外，近年亦更常配合飲食、美容丶音樂丶中國傳統功夫，發揮效用。

隨中醫的用途變得更廣泛，中醫從業人員的技能亦需要有所提升，普羅大眾亦對中醫藥知識亦更感興趣。以HKU SPACE的中醫培訓課程為例，既有重教授臨床常見腫瘤辨治的中醫師課程， 也有大眾康復保健課程。例如實用中醫學高等文憑(中醫營養學)、實用中醫學高等文憑(中醫美容學)丶針灸學高等文憑、推拿學高等文憑等，都適合大眾報讀。修讀者既能將中醫知識運用於養生，又能以此為基礎銜接多元發展。

楊老師舉例說，「中國傳統功夫和養生保健功法中，五禽戲的五禽對應五臟；形意拳中的五行拳各自對應五行，並分別調養五臟；八段錦中也有『雙手托天理三焦』、『調理脾胃須單舉』、『搖頭擺尾去心火』等中醫理論的應用。」他再舉例，音樂方面，傳統音律講究五音「宫、商、角、徵、羽」，也對應「土、金、木、火、水」；《黃帝內經》亦提出「五音療疾」的概念：「天有五音，人有五臟；天有六律，人有六腑，此人之與天地相應也」。

中醫理論應用範圍廣，中國傳統功夫及養生保健功法和音樂同樣運用到中醫理論。

課程銜接方向多元 大眾與專業人士同樣適合

中醫理論課程選擇眾多，而在HKU SPACE的中醫課程，學生可以接觸各項實用課題。董老師指，「學院以鼓勵終身學習為願景，以輔助職業發展為目標。學生完成課程後都能學有所用，因此課程不只適合專業人士進修，行外人士同樣是課程的目標對象。」

HKU SPACE的高等文憑屬資歷架構第四級，課程選擇豐富、學生對象廣泛、銜接方向明確。課程設計上亦考慮到修進需要，各門中醫課程中都包括中醫基礎理論課，「同學完成其中一個專門範疇後，在修讀其他範疇時，可以將知識帶過去，更可獲得修讀豁免。」董老師指，不少同學會繼續報讀其他中醫範疇的課程，豐富自己的知識。課程亦受中國內地認可為大專學歷，並合資格報讀內地的中醫藥大學本科課程，「適合有意轉行成為註冊中醫的學生。」

至於本身就從事相關行業的專業人士，董老師舉例，報讀現代針灸康復深造文憑的人士有物理治療師、中醫師等，「課程既能協助他們達到行業每年的進修要求，更有助他們攻讀相關範疇的碩士及博士學位。」

HKU SPACE的中醫課程適合大眾報讀，並根據個人需要，選擇不同短期、證書、文憑、高級文憑或副學士課程等。（圖片：醫師Easy）

原意只為興趣報讀 文憑畢業生獲大學取錄

修讀美容高等文憑的黃曉瑜同學，最近剛畢業即被北京中藥大學取錄為中醫學士。黃同學本身在中醫診所工作，發覺中醫養生愈來愈重要，便有意進修。認受性高是她最終選擇HKU SPACE的原因之一，其中她修讀的「美容高等文憑」是資歷架構級別第四級，可銜接大學本科。

課程內容涵蓋的範疇比她預期更廣泛而實用，「學習針灸後，我可以自行施針達至美容效果；學習推拿後，我可以幫家人改善痛症。」加深對中藥的認識後，她掌握各種食物對身體的保健作用。「當初只是當興趣班，沒想到比預期得到更多。」

課堂學到的知識使她的工作亦大受裨益。除了學以致用，令工作事倍功半外，與同事互相交流並獲得認同，亦使她更有自信。此外，課程增添了她對中醫學的興趣，令她萌生了繼續進修的想法。她感激導師在過程中提供的資訊及幫助，令她的人生及事業成功邁向新階段。

課程使黃同學的工作大受裨益。除了學以致用，令工作事倍功半外，與同事互相交流並獲得認同，亦使她更有自信。

黃曉瑜同學（圖片：受訪者提供）

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（以上資訊由香港專業進修學院提供）