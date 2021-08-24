新冠肺炎丨Delta病毒攻擊腦部或致失憶中風！7症狀新冠頭痛會點痛

小心新冠肺炎也會傷腦！英國最新研究指出，新冠病毒不只攻擊人的肺部和免疫系統，也會傷及腦部，感染者可能出現嚴重的神經性併發症，導致大腦損傷。醫師也提醒，現在全球最厲害的Delta病毒，染疫後其中一個症狀就是頭痛；究竟什麼樣的頭痛跟新冠病毒有關？



什麼樣的頭痛跟新冠病毒有關？

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外國新冠患者後遺症：喪失記憶、中風

新冠肺炎對腦部的傷害不容小覷！根據外國病患回報的症狀，都有一些失憶、腦霧、焦慮或憂鬱症狀；有些新冠肺炎患者，過去完全沒有腦部相關疾病，卻在患病之後留下後遺症，有些輕微的只是喪失記憶，但嚴重者可能造成中風。外國研究人員指出，當病毒攻擊大腦和神經時，會導致患者血液凝塊，讓氧氣無法到達重要器官，這也包括腦部；研究人員進一步發現，發炎症狀也會傷害保護大腦的屏障，導致器官更加脆弱。

台灣中山醫院家醫科醫師陳欣湄也表示，醫療權威雜誌《英格蘭醫學雜誌（NEJM）》就做了一個小型研究，找了約10幾個案例，把新冠肺炎過世的病人做磁力共振，發現平均一半以上，在腦幹和嗅覺的地方，有微小血管的出血、發炎，因此認為染疫後，病毒攻擊腦部的比例不低。

▼感染Delta變種病毒症狀（按圖 👇👇👇）：

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感染Delta變種病毒，症狀像「感冒」會頭痛

陳欣湄進一步提到，大家最近對Delta變種病毒要提高警覺！Delta病毒已經開始滲透各個國家，而這個可怕的病毒，對於新冠肺炎的症狀改變上，其中有一個就是「頭痛」；根據外國統計，感染Delta變種病毒會出現的症狀，比較像是上呼吸道感染的感冒，會喉嚨痛、頭痛、發燒等，非常像一般的感冒。

如何辨別是不是「新冠頭痛」？

而一般人頭痛在所難免，什麼樣的頭痛發生時，要懷疑可能是新冠引起的頭痛？陳欣湄表示，一般本身就有頭痛的人，應該會稍微知道自己頭痛的頻率和發生的狀態，也會知道吃什麼藥會退下來；而病毒性感染通常不會只有頭痛，還會併發其他症狀，所以如果有發生突然頭痛又合併其他感冒症狀，就要特別小心！

▼Delta變種病毒除了症狀改變，為什麼有說法年輕人易感染？變種病毒的傳播力更驚人？（按圖 👇👇👇）

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染疫康復後，「後遺症」可長達3個月

台灣中醫師沈瑞斌補充，現在染疫者康復之後，後遺症中也會有頭痛問題。他說明，一些新冠肺炎病癒後的人，持續還是有一些症狀，目前醫學上稱「後新冠症候群」，或是「新冠長期症狀」；根據美國CDC統計，這種新冠後遺症大約有1/4的人會持續4周，有1成的人甚至持續到3個月，後遺症包括有頭痛、頭暈、腸胃症狀等，或是情緒方面的抑鬱以及創傷後帶來的心理壓力。

新冠肺炎後遺症（健康2.0授權使用）

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】

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