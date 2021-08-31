大腸癌｜成日放屁可大可小？伴隨便血、體重減輕5大症狀要即就醫

「醫生怎麼辦？最近我怎麼一直放屁？」門診不時會有「滿肚子氣」的病患飽受困擾而就醫。台灣長安醫院大腸直腸外科王愷晟醫師表示，每人每天正常排氣的範圍是5到20次。我們平時說的「屁」，醫學叫做「腸氣」，是食物在腸胃道裡面被細菌消化分解過程中產生的氣體，然而過量的排氣，除了造成生活上的困擾，也可能是腸道疾病的症狀之一，應進一步就醫檢查。
脹氣食物容易導致放屁頻繁 抽煙喝酒也會造成排氣量大增
王愷晟醫師指出，排氣頻繁多半和飲食有關，如豆類、堅果類、十字花科蔬菜、乳製品、碳酸飲料等比較容易產生腸氣。此外，心理壓力大時也容易產生氣體，因為在壓力大丶緊張焦慮下，往往吃東西時會很急，沒有辦法細嚼慢嚥，在不知不覺中就吞入過多的空氣；另外為了紓壓而抽煙丶喝酒丶吃含糖量高的食物，都容易造成排氣量大增。
每天放屁放不停？伴隨5症狀要小心（點擊圖片查看👇👇）
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排氣量大伴隨這些症狀 醫師提醒：小心有可能是腸道疾病徵兆
王愷晟醫師提醒，排氣量大並伴隨以下症狀的人要就醫評估，才可以儘早發現治療消化系統的疾病，例如：胃酸倒流（胃食道逆流）丶發炎性腸炎、大腸激躁症丶甚至是大腸癌：
1. 反覆的腹痛丶腹脹。
2. 伴隨水瀉或是便秘。
3. 體重減輕。
4. 有便血的情形。
5. 胃口不佳甚至嘔吐。
王愷晟最後提醒民眾，放屁是日常生活的一部分，但是當排氣量異常，1天超過20次，就應該提高警覺，必要時應該找專業醫生檢查。
▼從屁味看腸道健康（點擊下圖看清！👇👇👇）
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