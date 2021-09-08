近視｜網課令近視提早出現？經常瞇眼捽眼是先兆？五大要點你要知

隨著疫情發展，我們都迎來不同的「新常態」，不但外出要常備口罩，就連一眾學生都要從全日課更改為半日課加網課的學習模式。而最近的一個報告，指疫情期間學童患近視的比率較疫情前增加了1.5倍，這是因為疫情期間學童的生活習慣改變：使用電子產品的時間增加，進行戶外活動的時間減少。這間接再一次證明，後天的習慣是會大大影響兒童患近視的程度及比率。既然是後天習慣，即兒童近視是可防控。下文將會先與大家重溫兒童近視的成因，了解為何兒童近視是可防控；然後針對成因，指出五大家長必須要知的重點，使家長可以及早預防及治療兒童的近視問題。



兒童近視的原因之一是眼軸過長或角膜弧度太彎，另一原因是睫狀肌過度使用無法放鬆。(圖片：知乎)

兒童假性近視及早發現 可矯正認識兒童近視的原因

兒童近視的原因主要兩種：一種是眼軸過長或角膜弧度太彎，一種是睫狀肌過度使用無法放鬆，兩者都是由於長時間和近距離用眼過度所造成。但後者(睫狀肌無法放鬆)有可能只是所謂的「假性近視(Pseudomyopia)」，由於12歲以下兒童的睫狀肌調節能力比成人強得多，因此兒童出現假性近視的機會也會較高，此時只要適當的讓眼睛休息、望向遠方凝視或者點用睫狀肌鬆弛劑（即散瞳劑），近視度數就會消失，恢復正常的視力。

預防兒童近視 家長必須知道的五大要點

雖然近視的成因部分與先天基因有關，但最主要都是後天的環境和習慣。目前已確定會影響近視的環境因素有兩種，分別是缺乏戶外活動和過多的近距離用眼。針對以上因素，家長必須注意以下五點。

1.「20-20-20法則」養成用眼好習慣

長時間的近距離用眼，是造成都市小朋友近視的關鍵原因。家長應以美國眼科醫學會建議的「20-20-20法則」：看近20分鐘後，遠眺20呎（6米）外的東西20秒，達到眼睛放鬆的效果。家長可按小朋友的性格及生活習慣，根據原則與小朋友制定良好的用眼習慣。例如：

●閱讀及進行精細工作時，眼睛距離書本最少30厘米



●當使用屏幕產品20至30分鐘後，應小休20至30秒



●應經常轉換姿勢、眨眼及進行肌肉鬆弛運動



●使用電子屏幕產品時，眼睛與電腦顯示屏幕的距離應保持最少50厘米，與平板電腦或電子書籍的距離應保持最少40厘米，與智能電話的距離應保持最少30厘米。



●避免看畫面太小的電視；電腦螢幕字體應放大，減少眼睛的負擔



醫學技術日新月異，加上兒童處於成長階段，眼球和睫狀肌都有比成人更高的可塑性，因此除了孩子的生活習慣，以下四大重點，亦是每位家長自己應該知道及留意。

2.從2-3歲開始 定期檢查

12歲以下兒童應每6個月作一次全面的眼睛檢查，以後亦應每年作最少一次。而眼睛檢查最好應從2-3歲開始，因為眼睛的問題愈早發現，能夠完全矯正的機率便愈高。而2-3歲兒童未必了解視力表的操作，家長可在兒童第一次驗眼前先在家與兒童練習比視力表，如果驗眼時才可做出準確可信的視力檢查。

刻意把眼鏡度數配不足，或是不配眼鏡，都會令近視加速惡化。(圖片：shutterstock)

3.每天最少1至2小時戶外活動

戶外活動能夠避免孩子長時間盯著電子產品的螢幕，同時亦讓眼睛有機會眺望遠方及多看綠色植物，從而放鬆眼睛的調節肌肉。另外，陽光亦會刺激視網膜多巴胺的分泌量，避免眼球拉長並眼軸變長，預防近視發生或度數加深。因此，建議家長多帶孩子外出走走，每天戶外活動2小時便能減少近視發生或惡化。

陽光會刺激視網膜多巴胺的分泌量，避免眼球拉長並眼軸變長，預防近視發生或度數加深。(圖片：canva)

4.配戴準確度數的眼鏡

假如兒童不幸一早患上近視，家長一定要給小朋友配戴足度的眼鏡，刻意把眼鏡度數配不足，或是不配眼鏡，都會令近視加速惡化。特別在近距離用眼時不要刻意拿下眼鏡，反而更應該要使用，如此才可達到保持適當用眼距離以及刺激視覺發育。

5.角膜塑型片或兒控鏡片矯正視力

角膜塑型術(Orthokeratology, Ortho-K ,OK鏡片)可改矯正近視、有效減緩近視增加，並控制眼軸增長，兒童最小6歲可以配戴角膜塑型控制近視。角膜塑型鏡片是一種隱形眼鏡，對於過敏體質較嚴重、角膜塑型片定位不佳、散光度數深、隱眼無法配合清潔的兒童，亦可考慮配戴兒控鏡片眼鏡，降低近視度數加深、減緩眼軸增長速度。

以上要點涉及專業的眼科知識，家長最好事先咨詢專科意見。

Reference:HK01,衛生署,Staywell,Tzuchi,Centaline Club