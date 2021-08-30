疫下多用電子產品　學童近視率升1.5倍　中大警告或現爆發式增長

莘莘學子開學在即，疫情下，不少學童近年半多上網課，中文大學醫學院調查就發現，疫下學童近視發病比率急升至30%，較疫前急增1.5倍，估計與他們因疫情少外出、多用電子產品有關。有學童4個月內近視急升200度，中大團隊警告會出現「近視爆發式增長」，建議學童每日有兩小時戶外活動，每閱讀半小時休息30秒望遠景。



中大醫學院眼科團隊發現，疫情下學童患近視比率升1.5倍。（羅君豪攝）

8個月內近視發病率達19.4%

受疫情影響，香港多次停課或暫停面授課堂，學童改以網上授課。中大醫學院眼科團隊2019年12月至2020年1月，即新冠肺炎爆發，學校停課和社交活動受限制的期間，招募了709名6至8歲兒童參與研究並隨訪8個月（新冠疫情組），576人原本無近視，當中112人都患上近視，8個月內的發病率為19.4%，推算一年則有29.68%學童患近視。

Nicole（左）7個月內近視急增125度。（羅君豪攝）

對照組則為1,084名同年紀的兒童，他們在2020年1月前已完成三年隨訪，886人本來無近視，隨訪期間有324人患近視，即平均每年病發率為11.63%。新冠疫情組較對照組發病率升1.5倍。新冠疫情組每年加深80度、每年眼軸長度增加0.45mm；對照組每年加深41度、每年眼軸長度增加0.28mm。

生活習慣方面，新冠疫情組平均每日只有24分鐘戶外活動時間、平均7小時在室內用電子屏幕；對照組則有75分鐘在戶外、2.5小時用電子屏幕。

任卓昇建議，學童增加戶外活動，每閱讀30分鐘就要休息30秒望遠景。（羅君豪攝）

使用電子產品令眼睫狀肌長期拉緊 加深近視

首席研究員、中大醫學院眼科及視覺科學學系副教授任卓昇稱，近視其中一個成因為眼球拉長，而光線可以刺激體內荷爾蒙多巴胺，多巴胺能降低眼球拉長30%風險，減低患近視機會；越使用電子產品代表越多時間近距離看事物，令眼睫狀肌長期拉緊加深近視。

中大醫學院眼科團隊發現，疫情下學童患近視比率升1.5倍。（羅君豪攝）

8歲女生疫下用電子產品4小時 左右眼近視同深125度

8歲即將升小學三年級的梁庭嘉（Nicole），2020年1月左右眼均是近視400度，同年8月已升至525度。她指閱讀書本時過於入神，會連續看1至1.5小時，疫情前每日只有半小時用電子產品，疫情下就超過4小時，戶外運動亦減少。她長期近距離閱讀時，感雙眼疲倦。

去年8月開始，經醫學建議下她每晚滴低濃度0.05%的阿托品眼藥水，今年4月檢查發現雙眼近視無惡化，右眼500度、左眼475度；本月檢查右眼525度、左眼475度。

專家建議，每閱讀30分鐘就要休息30秒望遠景。（朱海棋攝）

有學童8個月近視加深150度 全因機不離手

中大醫學院眼科及視覺科學學系護士長吳佩霞提到，另有8歲女童起初只有100多度近視，8個月內急升150度，原因是「機不離手」。

建議每周戶外活動至少14小時

任卓昇提到，阿托品眼藥水可鬆弛睫狀肌肉，亦加厚脈絡膜改善近視，但對光線、藥物敏感者則不適用。團隊警告疫情下學童或出現「近視爆發式增長」（myopia boom），建議學童每日增加兩小時戶外活動、每周約有14小時；培養良好閱讀習慣，每閱讀30分鐘便休息30秒望遠方、閱讀時保持30至50厘米距離、避免在黑暗環境閱讀及工作。研究結果已發表在國際期刊《英國眼科雜誌》。