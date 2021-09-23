痔瘡｜常便秘肚瀉易生痔瘡！西梅蘋果3果汁防便秘1種治療不易復發

便秘是都市人常遇到的煩惱，不止便秘、吃菜少、坐馬桶時間過久也可形成痔瘡，既尷尬既苦不堪言。治療痔瘡先要從根源解決，如何解便秘防痔瘡？

撰文：外科專科醫生吳頌基



痔瘡是常見的都市病，少運動、飲食不均衡也是造成痔瘡的原因，痔瘡可分內痔和外痔，症狀也不盡相同。

▼痔瘡（內痔、外痔）的症狀：（按圖👇👇👇）

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痔瘡的形成有不同原因，一般與排便有關，經常便秘或肚瀉，又或是沒有便意也勉強嘗試等都容易導致痔瘡的出現。

▼痔瘡成因：（按圖👇👇👇）

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1. 經常便秘



大便太硬、經常出現便秘易令肛門內的血管脹起和凸出，形成痔瘡，導致肛門疼痛和流血。

2. 經常肚瀉



常常肚瀉也會增加肛門內血管的壓力，容易出現痔瘡。

3. 吃菜少、煎炸多、飲水少



進食太少蔬菜或飲水太少會容易便秘，也是形成痔瘡的一種因素。另外，吃得太多辛辣或煎炸的「熱氣」食物，亦會令肛門的血管較容易脹起，形成痔瘡。

4. 不良排便習慣



最常見的是為了定時大便，即使完全沒有便意，也強迫自己坐在馬桶上嘗試大便。其實，坐在馬桶上會令肛門壓力大大增加，如經常「唔急都去痾」，加上用力排便，往往容易形成痔瘡。

5. 如廁後坐馬桶



常見有患者習慣在大便後繼續坐在馬桶上用手機看社交媒體、覆短訊等，這些行為同樣也會增加患上痔瘡的風險。

6. 運動太少



日常活動比較靜態會減慢腸道蠕動，漸漸形成或加劇便秘。多做運動再配合足夠的水分，令腸道蠕動得較好，排便自然會較理想，從而減低患上痔瘡的風險。

7. 女性懷孕



懷孕時，胎兒的頭部會壓著部分血管，令肛門內的血管容易脹起，所以很多時懷孕期間會出現痔瘡問題。

改善和預防痔瘡可從日常飲食、運動方面著手。（資料圖片）

改善痔瘡要多跑步？

多做運動可改善和預防痔瘡，運動以帶氧運動較好，因出汗的運動會刺激腸道蠕動，例如跑步、游水、瑜伽等。反而，主要集中鍛鍊某部分肌肉的運動，例如健身（做gym）則對腸道蠕動幫助會較少。

飲果汁緩解痔瘡？

出於方便，有些人會以果汁取代水果。果汁提供纖維、水分、山梨糖醇（Sorbitol），有助軟化便便，使它們更容易排出，不過要多注意果汁糖分。

▼哪些果汁最有效改善便秘？（按圖👇👇👇）

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1. 西梅汁



由於大部分纖維會於果汁製作過程中流失，所以西梅汁之所以有強效通便原因是與果實中的豐富膳食纖維無關。它是因為含有豐富的山梨糖醇、鎂、鉀等元素，對促進腸道蠕動有極大幫助，可說是一種天然瀉藥般的果汁。

2.檸檬汁



檸檬富含維生素C，有助水分進入腸道的抗氧化劑，從而軟化大便，刺激腸蠕動。

3.蘋果汁



蘋果又富含膳食纖維、山梨糖醇和果膠，都能促進腸蠕動。但蘋果汁比起其他水果，果糖含量相對大，腸道敏感的人飲用過量蘋果汁或許會消化不良。

為了避免不良副作用，應該由少量果汁開始飲用，起初數天可嘗試先喝四份之一至半杯。沒問題的話，便可慢慢增加攝取量，達到每天一至兩杯，每杯約為八安士（237毫升，即接近一包細裝的紙包飲品的份量）。



不過亦要留意，如本身是沒有喝果汁的習慣的話，突然增加飲用量是可能會引起消化不良、腹瀉甚至是加重便秘狀況的。另外，經加工過的果汁由於添加了濃縮物和糖分，因此或無法提供鮮榨果汁的緩解便秘效果。

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治療痔瘡方法分兩類

治療痔瘡的方案，可以分為兩大類：非手術與手術治療。

一. 非手術治療



主要是藥物，含微粒化黃酮類提取物的口服痔瘡特效藥非常有效減低痔瘡症狀，但調節飲食、生活和運動習慣等也不容忽略，因為必須在這些習慣上有所改善，痔瘡的治療才會有最佳效果，並可減少復發機會。

二. 手術治療



多年來，針對痔瘡發展出多種不同的手術方法，有簡單的也有複雜的，有原始的也有科技化的，但最新研究報告指出，原來仍以兩種已有數十年歷史的手術方法最為有效：

1. 以橡筋圈結紮

這是一種已有數十年甚至上百年歷史的方法，但現在仍很常使用，原理是紮著痔瘡底部，讓它缺血、凋謝、脫落。最近有研究報告顯示，若痔瘡並非太嚴重，例如體積不太大、沒有大量出血，仍以結紮方法最為有效。

2. 傳統切割手術

比較嚴重的痔瘡，例如體積大、凸出情況嚴重、出血較多等，最好的方法是傳統的切除痔瘡手術。這手術最大的不好處是手術後一至兩星期內，傷口疼痛，有可能仍會滲血，大便時和大便後清潔會比較麻煩。但當過了這段期間，大部分病人術後都會覺得滿意，而且只要生活習慣能改善，有機會十年甚至更長的時間也不會復發。

而且，手術和藥物可同時使用。有研究顯示，無論結紮或傳統手術切割痔瘡，都可處方至少一個療程的口服特效藥，既可減輕術後不適，亦對傷口復原有所幫助。

當然，傳統切割手術後還需要其他藥物幫助，例如止痛藥及幫助排便的藥物，以免大便太硬影響傷口。此外也要處方浸洗肛門的藥物，以確保傷口清潔。

外科專科醫生吳頌基（撰稿人提供）

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