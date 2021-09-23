口臭｜男沖涼後仍身臭證腎衰竭！口臭或糖尿胃潰瘍伴5症狀腎有事

口臭有可能是腎臟出問題了！日前有名男子，即使洗完澡後，身體仍會散發臭味，結果就醫檢查才發現，原來是腎衰竭了。
台灣敏盛醫院研究副院長江坤俊指出，口腔的氣味也會來自呼吸道、腸胃道，或是罹患全身性疾病所造成。
▼口臭有可能是生病了（按圖看清👇👇👇）
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1. 呼吸道疾病
如果有鼻竇炎或肺膿瘍，就可能造成口臭。
2. 腸胃道疾病
嚴重的胃潰瘍、胃酸倒流，或是長期便秘，氣味也可能從嘴巴散發出來。
3. 全身性疾病
糖尿病：會產生酮酸，酮酸聞起來有異味。
肝病：因為肝臟是負責體內新陳代謝，很重要的器官，當肝臟有問題，很多的廢物就辦法被代謝，就可能從透過排汗、排尿，或口腔的氣味排出來，就會造成口臭。
腎臟病：腎臟不好的人，尿素氮的排出就會受到影響；一旦尿素氮堆在身體，就會被身體的細菌分解成胺，容易造成嚴重的口臭。
口臭合併5症狀 小心有腎臟病
江坤俊提醒，如果有口臭問題，使用口腔清潔劑無法去除，且合併泡、水、高、貧、倦的症狀，就要小心腎臟出問題了。
江坤俊說明，腎臟病5字訣「泡、水、高、貧、倦」：
泡：泡泡尿，持續2~3分鐘都沒有散，就要小心有蛋白尿。
水：水腫，早上起來如果下肢水腫要小心。
高：高血壓，突然血壓開始高起來。
貧：貧血，眼瞼蒼白或牙齦蒼白。
倦：疲倦，非常容易疲倦。
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