四物湯｜補血調經改善睡眠！2食療加蛋養肝燉雞湯助生髮6類人不宜

四物湯是女性恩物，皆因有緩和經期疼痛、改善手腳冰冷等功效，不過，並非人人適宜，胡亂飲用會有反效果。究竟四物是指哪四物？如何飲用效果更強？



四物湯是什麼？

月經失調、經痛、令不少女性每月也大感煩惱，有人會飲薑茶、紅棗水，也有人會選擇具補血、養血功效的四物湯。四物湯早於唐代出現，對婦科疾病有明顯改善，最早見於唐代藺道人著作《仙授理傷續斷秘方》，提及是治療外傷瘀血疼痛之用，是補血基本方劑。

直至宋朝「太平惠民和劑局方」有記載，以當歸、川芎、白芍、熟地四味藥組成，具有補血、活血雙重功效，處理女性月經失調、痛經、血虛甚有顯著效果，成為「婦科聖藥」。

▼四物湯是什麼？有何效用？（按圖👇👇👇）

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傳統四物湯是由當歸、熟地（或地黃）、川芎、白芍組成，故被稱為「四物」。註冊中醫師關應春解釋，這四種藥材各擅所長，當歸有補血活血、養血調經作用；白芍是養血和凝、補益陰津；熟地是滋陰補血、補腎填精，而川芎則是行氣活血。「四物」組成可有補血調血功效。

四物湯只適合女士？

四物湯雖可改善手腳冰冷、月經時遇到的問題，但關醫師指，四物湯也非人人適宜飲用。

▼必看四物湯宜忌！（按圖👇👇👇）

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女性飲用療效



女性每個月生理期來時，子宮內膜剝落會導致經血流失，經期後補充四物湯，可以快速恢復體力，也可以調整賀爾蒙穩定度，並促進睡眠品質。

適宜飲用人士



其實不限性別，男女皆可：

1. 偏熱又血虛人士：不限性別、做手術後，四物再加入生地、知母、黃柏、麥冬、石斛可減輕飲用後體熱的情況。

2. 平常有凝血虛滯症狀：頭暈眼花、心悸、失眠、面色瘡白

3. 月經不調：閉經、月經量少、痛經

4. 脫髮人士：因人體血液虧少，不足供予毛髮營養，導致毛髮失去潤澤甚至脫落，而飲用四物湯補血有生髮效用。

▼同場加映：經痛緩解3穴位（按圖看清👇👇👇）

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不宜飲用人士



1. 女性來經前：體質燥熱不宜飲用

2. 濕熱人士：四物湯滋膩脾胃，影響消化吸收，濕邪容易積聚體內

3. 陰虛火旺人士：易上火

4. 燥熱人士：易喉嚨痛、流鼻血、生痱滋、生暗瘡、易眼紅眼乾

5. 胃腸功能不好：當歸有潤腸通便之效，將當歸換成丹參或何首烏，加配一些脾胃藥也可飲用

6. 孕婦或哺乳的媽媽

註冊中醫師關應春指，四物湯可改善手腳冰冷、月經時遇到的問題，但也不是人人適宜飲用。(受訪者提供圖片)

四物湯食療配搭

除了本來的「四物」，關醫師亦推介加配以下食材，可加強補血作用。

▼四物湯食療（按圖👇👇👇）

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四物燉雞湯：補血調血、有助生髮



材料：當歸10克 、川芎8克、白芍12克 、熟地12克、烏雞1隻、水1公升、杞子10-12粒、紅棗3-5粒

調味：生薑適量、鹽少許、米酒適量

做法：

1. 將雞洗淨切塊，去除雜物，備用。

2. 取湯鍋，將藥材（枸杞子除外）置入鍋中

3. 加入切好的雞、薑3片；加水約1公升及米酒適量，以大火煮滾。

4. 轉小火，繼續燉煮約60分鐘

5. 起鍋前30分鐘可加杞子10-12粒、紅棗3-5粒

6. 加入少許鹽調味，即可食用。

四物雞蛋湯：補血活血、養肝、滋陰



材料：當歸10克、川芎8克、熟地12克 、白芍12克、紅棗6粒、桂圓肉8粒、雞蛋1隻、水450毫升、紅糖適量

做法：

1. 雞蛋煲熟後去殼

2. 加入其他材料、水一起煲

3. 大火煲滾，小火煲30分鐘

4. 起鍋前加入紅糖調味即可

關醫師指，如果是針對中藥治療作用，應每日早晚一次，若是保健用途則一日一次。一般人士飲用，以上用途同樣1星期飲用3至4次即可。(網上圖片)

四物湯方便版：滋補肝腎、清肝明目



材料：四物湯即沖劑 1包、水（跟包裝指示）、菊花約3至4朵、杞子約10粒

做法：

1. 杯中加熱水融化即沖劑

2. 加入菊花及杞子

3. 焗泡10分鐘即可飲用

四物湯飲用須知

四物湯的飲用時間也是療效的關鍵之一。除了經期時不宜飲用，陰虛或濕熱體質人士或會使失血情況變得十分嚴重。那麼何時飲用四物湯才最有效？

關醫師指，如果是針對中藥治療作用，應每日早晚一次，若是保健用途則一日一次。一般人士飲用，以上用途同樣1星期飲用3至4次即可。她又提醒，其實最佳做法是視乎身體情況決定飲用次數，飲用前應先諮詢醫師意見。如服用後經常出現口乾舌燥，最好先停止服用。

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