脂肪肝｜氣虛痰濕2類體質易中招　中醫推山藥黃豆湯2湯水健脾消脂

食不定時及飲食不節制是不少都市人的通病，這些飲食習慣亦導致脂肪肝成為常見的都市病。要預防脂肪肝除了老生常談的均衡飲食外，註冊中醫師廖嬋麗指出，玫瑰、山渣等食材也有預防脂肪肝的功效，廖醫師更特別推介了兩款茶療對付兩種不同體質導致的脂肪肝，但留意有部分人士不宜。



脂肪肝已成為不少都市人常見的疾病之一。（Gettyimages／視覺中國）

全港約100萬人患脂肪肝

香港中文大學過去一項研究發現，本港約有100萬人患上脂肪肝，是亞洲地區最高。本港衞生防護中心2015年的資料顯示，非酒精性脂肪肝的患病率為27.3% ，男性為36.8% ，而女性為22.7%。患病率隨年齡增長而上升，由年齡少於30歲人士的14%上升至超過70歲人士的67%。

脂肪肝可致肝硬化肝癌

脂肪肝是因肝臟細胞積聚過多脂肪，是一種良性的肝臟疾病。一般而言，當飲食攝取的熱量過多時，就容易轉換為脂肪儲存在肝臟中，當肝臟內的脂肪（主要是三酸甘油脂）超過5%以上時，就稱為脂肪肝。如果波及的肝細胞不多，並不會影響肝臟功能，如果放任不進行減肥或養成運動習慣，持續讓肝臟發炎惡化，最終有可能會造成肝硬化，甚至是肝癌。

▼同場加映：脂肪肝五大症狀（按圖看清👇👇👇）：

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脂肪肝成因

據康河中醫診所註冊中醫師廖嬋麗醫師介紹，以中醫角度而言，脂肪肝是「痰」與「瘀」積聚在肝藏的結果。所謂的「痰」和「瘀」是由於身體水液代謝障礙、血液運行不暢或停滯，而形成濕積於體內的病理代謝物質。脂肪肝的成因與個人體質、不良的飲食習慣和生活習慣有莫大關係。

體質1：氣虛痰濕

當中，氣虛痰濕的人較易罹患脂肪肝。古書記載：「肥人多痰，乃氣虛也，虛則氣不運行，故痰生之」。中醫認為「脾主運化」，脾負責消化吸收養分、代謝排除水分，使身體新陳代謝得以正常運作。一旦脾氣虛弱，功能受損，體內的水分濕氣及代謝廢物不能正常排出，久而久之便會在體內形成「痰濕」。

氣虛痰濕症狀:：氣喘易汗、體力差、舌頭有黏膩感、皮膚黏膩



▼兩大患上脂肪肝的高危體質（按圖看清👇👇👇）：

體質2：肝鬱氣滯

此外，肝鬱氣滯的人亦較易有脂肪肝。中醫認為「肝」有疏泄全身氣、血、津液的功能，協助水液代謝、維持氣血運行、保持心情舒暢等作用。現代人工時長、生活及工作壓力大、缺乏適當運動，都可能導致憂鬱、煩躁、情緒不穩，影響肝的正常生理調暢作用，容易出現「氣滯血瘀」的情況。

肝鬱氣滯症狀：鬱鬱寡歡、失眠多夢、口乾口苦、胃脹不適



不良飲食習慣

除體質外，廖嬋麗醫師指出不良的飲食習慣是造成脂肪肝的重要原因，不少人在飲食上都未加節制，特別喜歡進食一些肥甘味濃、高脂高糖等致肥生痰的食物。另外，由於工作忙碌、食無定時，以致過饑或過飽都容易損傷脾胃，痰濕內生。其他的飲食偏好，如過食生冷或辛辣、酗酒或吸煙等，都容易傷害脾胃而形成脂肪肝。

▼同場加映：患上脂肪肝風險因素（按圖看清👇👇👇）：

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兩類脂肪肝治療各不同

治療方面，廖嬋麗醫師表示中醫主要以內服中醫及針灸兩方面作為治療脂肪肝的方向，當中，氣虛痰濕型脂肪肝及肝鬱氣滯型脂肪肝的治療手法亦各有不同。

氣虛痰濕型脂肪肝



常用中藥：黨參、黃芪、山藥、白朮、茯苓、陳皮、半夏等針灸穴位：足三里穴（膝前外側下3吋）、豐隆穴（腳踝前外側上8吋）足三里穴：調理脾胃、促進消化及補中益氣豐隆穴：健脾化痰，和胃降逆

肝鬱氣滯型脂肪肝



常用中藥：柴胡、玫瑰、白芍、香附、川芎、陳皮、枳殼等針灸穴位：太衝穴（腳背最高點拇趾與食趾縫交界點）、期門穴（乳頭直下第6肋間隙中線旁開4吋）太衝穴：疏肝理氣、清除肝火期門穴：肝健脾，理氣活血

湯水食療預防脂肪肝

▼廖嬋麗醫師亦推介了以下兩款湯水食療，有助預防及改善脂肪肝：（按圖看清👇👇👇）：

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山藥黃豆排骨湯



功效：

~山藥、黃豆味甘，性平，山藥有益氣養陰、補脾肺腎的功效

~黃豆有健脾利濕的功效

~薏仁味甘、淡，性微寒，有健脾利濕的功效

~果皮味辛、苦，性溫，能理氣健脾、燥濕化痰

~排骨味甘、咸，性平，有滋陰壯陽、益精補血之效

總括而言，此食療起到益氣健脾、利濕袪痰的作用

適合：脾胃氣虛，痰濕內生者

注意：適量飲用，痛風、尿酸過高人士不宜

玫瑰山楂茶



功效：

~玫瑰花味甘、微苦，性溫，有疏肝解鬱，行氣止痛的功效

~山楂味酸、甘，性微溫，有消食化滯、行氣散瘀的功效

~枸杞子味甘，性平，能補肝腎、益精血

總括而言，此食療起到疏肝理氣，養血消脂的作用

適合：肝鬱血虛、肥胖積滯者

注意：適量飲用，腸胃病患者及孕婦不宜

廖醫師強調，預防脂肪肝最有效果的方法是建立良好的飲食和生活習慣。在飲食方面，應以低脂、低糖、低鹽和高纖維為主，多吃新鮮蔬果，因蔬果基本上不含脂肪，而且膳食纖維含量高，有利於脂肪的代謝。不宜長期饑餓或進食太多，不宜經常進食過於生冷油膩辛辣、煙酒等損傷脾胃的食物。

在生活方面，應養成適當運動的習慣，每周進行最少2小時中等至劇烈的運動，如跑步、球類運動等，才能有效地促進體內脂肪的消耗。同時應經常保持積極樂觀的心態，以減低「肝鬱」的情況，否則「怒則傷肝」。

康河中醫診所註冊中醫師廖嬋麗醫師。(受訪者提供)

▼同場加映：12種適合脂肪肝病人的食物（按圖看清👇👇👇）：

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