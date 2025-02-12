脂肪肝｜水果當正餐減肥變脂肪肝！拆解3大錯誤香蕉減肥要這樣吃

「水果餐」減肥？以為輕鬆減榜卻吃出脂肪肝！台灣健康節目《健康2.0》請來專業醫生為大家拆解水果中的果糖陷阱，原來甜度不高的水果糖度反而更高？有什麼水果減肥要避開？瘦人都有脂肪肝？



「生果餐」減肥真的較健康？台灣健康節目《健康2.0》請來肝臟科醫生，拆解脂肪肝的形成，並指出脂肪肝倘若嚴重，有機會惡化成肝癌。節目列出了4種類型的脂肪肝。

水果當正餐？小心愈食愈肥！（圖片來源：《健康2.0》節目截圖）

1）澱粉肝



澱粉食物可以說是減肥大忌！平日狂食高澱粉質和碳水化合物食物，例如蛋糕、飯、麵包等，澱粉質最後會轉化為糖分，令體重超標，容易形成脂肪肝。

2）水果肝



以為改食水果就無事？其實水果中含有大量果糖，過多果糖會轉化成對肝有害的三酸甘酒酯，造成身體攝取的糖分超標，同樣會發胖。特別是減肥中的女生喜歡把不同蔬果打成果汁，結果不自覺會愈喝愈多，形成反效果。

3）飲料肝



眾所周知手搖飲品的糖分含量驚人，每天一杯珍珠奶茶？那麼你很可能要戒口了！含糖飲料中的三酸甘酒酯不僅會造成痴肥，它對肝臟負擔更大，容易形成脂肪肝。

4）大魚大肉肝



紅肉攝取過量、高脂飲食會導致脂肪囤積過多，容易患有脂肪肝。同時飲酒過量導致肝細胞合成脂肪的增加，若想肝臟健康，應該保持飲食習慣均衡和少飲酒。

▼脂肪肝的5種警號（點擊下圖看清！👇👇👇）

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脂肪肝的症狀

脂肪肝在初期時並不會有明顯的症狀，若是平時生活中有出現以下這些情況時，就有可能是肝臟發出的求救訊息：

1. 容易疲累：由於肝臟的工作量增加，代謝速度減緩，導致身體莫名的疲憊。

2. 下肢水腫：肝臟會合成白蛋白幫助回收血液，當工作量太大時，會使白蛋白不足，因而下肢水腫。

3. 食慾不振：由於肝臟的工作量增加，消化的速度變慢，就會不太想吃東西。

4. 右上腹不適：肝臟在發炎的時候會有點腫大，所以右上腹可能會感覺脹脹、腫腫的。

5. 力氣變小：當體脂肪上升的時候，會排擠肌肉量，所以感覺自己慢慢變得沒有以前那麼活力十足。

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▼高果糖水果排名（按圖👇👇👇）

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▼低果糖水果排名（按圖👇👇👇）

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減肥水果餐成「脂肪肝陷阱」？

高果糖水果（應少吃）

第1名：香蕉

第2名：巨峰提子

第3名：荔枝

第4名：柿

第5名：金黃奇異果



低果糖水果（應多吃）

第1名：萊姆果

第2名：西柚

第3名：柑

第4名：蜜瓜

第5名：番石榴



節目營養師黃淑惠指，很多人對「吃水果＝健康」有很大誤解。水果中含有大量糖分，包括葡萄糖和蔗糖，但當中的果糖由於會轉化為對肝臟有害的三酸甘酒酯，而「三酸甘酒酯」就是抽血時血液上方浮着的油脂，由於無法消化，會儲存在肝臟裏，加重肝臟負荷，更易吃出脂肪肝。

多種人氣水果中的高糖陷阱，包括蘋果、香蕉、哈蜜瓜、提子、火龍果、橙、黃金奇異果等都含有極高的果糖。

3大水果減肥法誤區拆解

1）香蕉減肥法無效？



早前日本流行香蕉減肥法，指一天三餐只吃香蕉以代替白飯等澱粉質，引起不少女生爭相效仿。營養師黃淑惠解釋，很多人誤解了真正的做法，日本香蕉減肥法並不是指吃熟香蕉，而是要吃較青／未熟的香蕉，主要是利用它的抗性澱粉。青香蕉含有的抗性澱粉不能被人體吸收，因此熱量沒法被釋放出來，達到減肥效果。

2）西瓜不能吃



營養師特別提醒，西瓜的果糖指數相當高，減肥中人士忌吃。（圖片來源：Shutterstock）

醫生指出，西瓜、榴槤與芒果都是「高GI食物」（高升糖指數），常吃會令血糖升高，因此高血壓、糖尿病患者、肥胖人士都要小心服用。營養師黃淑惠特別提醒，酷暑即將來到，不少人喜歡喝西瓜汁消暑，不知不覺會攝取過量果糖，造成糖攝取量超標。

3）應選體積大、糖分少的水果



蓮霧（天桃）是較健康的水果，果糖含較低。（圖片來源：Freepik）

體積大、糖分少的水果由於體積大，吃起來相對有滿足感，例如蓮霧、番石榴、百香果等，這些水果的含糖量較少，因此較健康。營養師黃淑惠建議，可以一天兩份，每份4個左右。她解釋，番石榴膳食纖維含量高，能增加飽足感、促進腸道蠕動，同時亦能幫助脂肪代謝。

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▼同場加映：糖尿病早期病症（按圖👇👇👇）