急救扭傷｜拗柴冰敷延緩癒合？黃金72小時PEACE急救法第1步是關鍵

拗柴令腳踝又熱又腫，大部分人選擇冰敷止痛。但物理治療師提醒，冰敷會導致微血管收縮影響關節康復，若未完全痊癒，還可能會演變成風濕，令問題更棘手。而最新急救法更建議，若想舒緩不適，可改用彈性繃帶綑綁患處，並服用止痛藥取代冰敷。



拗柴分3級你要知！

拗柴是指足踝關節韌帶的全部或部分撕裂，當關節過度伸拉或突然扭轉，以致超出關節正常活動範圍，就會導致扭傷。而扭傷的關節則會出現腫脹、疼痛或瘀斑，傷勢根據嚴重情況可分為三個級別：

第一級（輕）：腳踝韌帶輕微鬆弛，無明顯撕裂，可能有局部腫脹或疼痛，並不影響活動能力，約兩周內可痊癒

第二級（中）：部分足踝韌帶撕裂，明顯疼痛，腫脹，輕微影響活動能力，痊癒需時一至兩個月

第三級（重）：足踝韌帶完全撕裂或骨折，喪失活動能力，關節出現不穩，受傷部位有瘀青，需接受手術，甚至恐有退化性關節炎或足踝關節習慣性脫臼等後遺症。

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冰敷不當或患風濕

扭傷急救大家也可能聽聞過「RICE」原則，即休息Rest、冰敷Ice、加壓包紮 Compression、抬⾼患肢Elevation，其實它已在1978年被制訂出來的處理法。

不過，加拿大魁北克省The Running Clinic創始人Blaise Dubois指出，RICE並不專注於治療過程的所有階段，並且可能需要一段時間休息，如果休息太⻑時間，會降低肌⾁⼒量及⾎液循環，阻礙關節恢復。再者，它遺漏了恢復時重要的心理層面。

▼拗柴為什麼不宜冰敷？（按圖👇👇👇）

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扭傷後最讓人感到不適的就是紅、腫、熱、痛，統稱發炎。註冊物理治療師蔡永Kevin解釋，早期冰敷會透過降溫讓血管收縮，減少水分滯留，減緩筋膜張力，改善消炎的狀況，但事實上發炎雖然讓人感到不舒服，卻也同時能修復傷口。

他又指，雖然冰敷可抑制疼痛及減少組織發炎，但過度壓制發炎反應，反⽽會延遲組織清除壞死細胞，影響癒合。 避免抗發炎藥物亦屬同⼀道理。

Dubois偕同英屬哥倫比亞大學博士後研究員Jean-Francois Esculier，以及The Running Clinic研發總監，共同制定了新的軟組織損傷急救處理指引「PEACE」和「LOVE」指南，並在《英國運動醫學雜誌（BJSM）》公佈。

P.E.A.C.E主要為受傷後24-72⼩時內的急性期，應對受傷位置的發紅、⽔腫、溫熱、疼痛。

▼P.E.A.C.E是什麼？（按圖👇👇👇）

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Protection：受傷後1‒3天內限制活動及負重

Elevation：患肢應盡量抬⾼於⼼臟

Avoid anti-inflammatories：減少組織腫脹 ，避免抗發炎藥物

Compression：⽤彈性繃帶加壓

Education：了解及認識傷後的康復進度，避免過度期待或感到壓⼒



傷者在受傷的72⼩時後，可轉⽤LOVE指引。LOVE指引強調的，是以樂觀的態度⾯對受傷，並在無痛的情況下活動受傷關節。除了可避免肌促⻑時間缺乏運動⽽萎縮，亦可促進⾎液循環，增加組織再⽣與重塑。

▼L.O.V.E是什麼？（按圖👇👇👇）

Load：在無痛的情況下做適當的負重訓練

Optimism：正⾯樂觀的態度，可減少不適，避免壓⼒影響癒合

Vascularisation：⼼肺有氧訓練可促進⾎液循環，增加代謝

Exercise：有計劃的無痛訓練，增加活動穩定度、肌⼒及本體感覺，可避免再次受傷



Kevin建議可輕微伸展受傷肌肉，每次30秒，重複5次。訓練⼒量慢慢漸進，從輕⾄重，過程中不應感到特別痛楚。但進行前應先向建議物理治療師查詢。

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