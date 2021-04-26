長短腳｜蹺腳久坐易變長短腳　便秘心臟病8大後遺症3動作搞得掂？

撰文： 梁啟敏 最後更新日期： 2021-04-26 20:08

下背痛、平衡能力降低、跑步易拗柴，可能是因為有長短腳問題？註冊脊醫黃頴暘指出，成年人正常每日至少行3000-6000 步，如有長短腳會令身體承受不平均的重量而引起慢性問題，嚴重可致單邊關節病變，下肢無力。

長短腳分兩類

長短腳（Leg Length Discrepancy）是指患者雙腳長短不一的偏差問題。長短腳可分為兩大類，包括結構性長短腳及功能性長短腳。

▼長短腳知多啲（按圖👇👇👇）

結構性長短腳：天生左右腳骨長短不同，有機會是先天發育問題，亦有可能因骨折癒合後導致腿部長短減少而致。

功能性長短腳：指雙腳長度等長，但因為骨骼不正等問題，造成視覺上出現長短腳的狀況。例如是腰椎功能性問題、盆骨功能性問題、椎間盤突出引起功能性長短腳問題等。

雙腳差距2厘米以上在臨床上被判定為顯著長短腳差異。

▼長短腳對身體有什麼影響？（按圖👇👇👇）

註冊脊醫黃頴暘表示，長短腳令身體受力不均，骨盆、脊椎和下肢也會受影響，包括下背疼痛、髖關節關節炎、壓力性骨折、站姿平衡能力降低、跑步傷害（如容易拗柴、跌倒、單邊膝傷等），嚴重可能引起單邊關節病變，下肢無力，走路或運動時會出現痛症。

如有脊椎側彎問題，下半身不平衡可能會令問題惡化，嚴重者，可引起脊椎壓迫器官，如果壓迫胸腔可能會造成心臟病及高血壓，壓迫腹腔則易產生腸胃消化道（如容易便秘、胃酸倒流、胃炎等）問題。

長短腳自我測試

▼立即看看自己有沒有長短腳問題！（按圖👇👇👇）

1.找一塊平面牆壁，牆上找一條平衡的線作參考。可拍照或找朋友由正面望過去，留意盆骨有沒有高低，以及兩邊膝蓋是否對稱。

2.在放鬆狀態下原地踏步幾下，留意腳有沒有外八字腳或內八字腳比另一隻腳多。

以上方法可粗略估計自己有沒有長短腳問題，如有任何問題或要確認是否有長短腳，應諮詢專業人士。

長短腳成因

▼結構性長短腳成因較多因為骨折後引起，少數人士天生便有長短腳問題。大部分人士都是功能性長短腳，成因包括（按圖👇👇👇）

1.腰椎功能性問題例如臀部、腰椎和盆骨周圍肌肉拉力不平衡，使一邊盆骨被拉高，導致下肢或者脊椎等多關節的肌肉緊繃或無力，即其中一邊腳「戚」起少少

2.髖關節內收肌（大腿內側）、外展肌群（大腿外側）的緊繃或攣縮

3.雙腳足弓不對稱或腿型變形，如一隻腳足弓正常，另一隻腳是扁平足或高弓足，容易導致長短腳。

4. 一邊膝蓋向內八字或外八字，行路姿勢不正確引起

高危人士：

包括坐得多、核心肌肉差、蹺腳、運動少、不拉筋和脊椎側彎人士等。

▼改善長短腳動作（按圖👇👇👇）

+ 5 + 5 + 5

1.拉伸膕膀肌

坐在椅子上，右腳伸前，左腳自然屈曲，上身慢慢向前壓，感受到拉扯感覺後維持姿勢，保持呼吸。維持10個呼吸，重複5次後換左腳。共做3組

2.拉伸腰方肌、背闊肌

左手靠著牆壁，右腳交叉踏在左腳前方，右手向左邊身體伸展，感覺到右側身體有拉扯感覺後維持動作。維持10秒，重複5次動作後到左腳踏前。共做3組

3.拉伸髖屈肌

左腳踏前，右腳屈膝跪在地上，上身慢慢向前壓再加上右手向上伸展，接著右手慢慢向左邊身體伸展，有拉扯感覺後維持姿勢10秒，重複5次後換邊，共做3組

如改善長短腳引起的肌肉過緊問題，要由短腳一邊開始做，先做兩組短腳再做一組長腳；如預防長短腳則兩邊平均做即可。

註冊脊醫黃頴暘（受訪者提供）

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