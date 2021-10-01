放屁｜忍屁不放會回流？臭屁不響有科學根據　特別臭可能患大腸癌

試過被人發現自己放屁而感到尷尬嗎？其實放屁是正常的生理現象，有研究指人每天會放屁5至10次，甚至14次至20次。屁的聲響、氣味和頻率可以反映消化系統的狀況及潛在疾病，是另類健康指標，我們當然不應輕視它。本文將分析屁的形成和成分，探討屁與健康的關係，更會拆解「響屁唔臭、臭屁唔響」之謎。



屁的聲響、氣味和頻率可以反映消化系統的狀況及潛在疾病，是另類健康指標。（圖片：shutterstock, nownews）

屁的形成分兩大類 僅1%成份會發出臭味

屁的形成主要分兩類，第一類是食物在消化系統中被細菌處理、發酵、分解的過程中所產生的氣體，這些氣體累積下來，就會變成屁排出體外，這類屁佔75%；其餘25％屁則來自血液循環中產生的氣體走入腸道，或是其他途徑，如鼻或嘴走入人體的氣體所形成。

其實除了正常呼吸之外，空氣會在我們進食和說話時，經口腔進入人體。而空氣經口腔進入人體後，除了人體所需的空氣外，多餘的空氣需排放出體外，於是便透過打嗝釋出，或經過消化系統轉化成屁，排出體外。

大部分屁是食物在消化系統中被細菌處理、發酵、分解的過程中所產生的氣體，這些氣體累積下來，就會變成屁排出體外。（圖片：businesstoday）

正常屁的成分中包含59%的氮、21%的氫、9%的二氧化碳、7%的甲烷、4%的氧氣，這些氣體並不會產生異味，只有剩餘的1%成分會產生臭味，就是硫。至於放屁時之所以會發出聲音，是因為肛門的括約肌產生震動，再結合臀部碰撞的聲音，便形成了放屁聲。

響屁唔臭臭屁唔響 原來真有科學根據

說到屁，大家都會想到「響屁唔臭，臭屁唔響」，這句話背後當真有科學根據。屁的聲響和臭味主要取決於氣體成分的比例，而氮、氫及二氧化碳等氣體其實並無臭味，屁臭味主要是來自硫。

硫來自腸道的細菌，當這些細菌處理、發酵腸道的食物時，過程中會釋放出含有硫的化學物質，這些含硫的化學物質帶有臭味，就是屁臭味的來源。至於為甚麼「響屁唔臭」，主要是因為當氮、氫及二氧化碳所佔的比例較高，稀釋了臭味氣體，屁便會較響而不臭。

「響屁唔臭，臭屁唔響」這句話有科學根據，與氣體成分的比例有關。（圖片：heho）

如果屁當中的氮、氫及二氧化碳所佔的比例較低，硫沒有被充分淡化，屁就會較臭；而這類屁的體積較小，因此聲響也較小，甚至沒有聲音，所以「臭屁唔響」。簡單而言，屁的硫愈多，屁就愈臭。

而氣體的比重，往往與所攝取的食物有關。植物性蛋白質食物，例如番薯、蘿蔔等，在分解過程中會產生大量二氧化碳，令屁不臭；而動物蛋白質、蛋類、大蒜等食物，經细菌發酵後會產生硫化氫、糞臭素等惡臭氣體 ，變成臭屁 。

屁味和頻密度有助判斷健康狀況 改善飲食可減少臭屁

屁雖然會發出聲響和異味，但千萬不要以為無屁就是好事。上面提過，屁是存在於腸道的氣體，不排出來便會積聚在腸道，導致腹脹難受。有英國醫生更指，忍屁的話，屁會重新進入血液中，並隨着呼吸再被呼出，即是變成令人更反感的口氣。從中醫角度而言，放屁將體內多餘氣體排出，是氣通的表現；而放屁少的人通常都有腹脹及便秘問題。如果長期無屁又肚痛，可能患有腸打結或梗塞，以致氣體無法排出。

事實上，屁味亦有助我們得知自身的腸道健康。略帶硫磺味是正常的屁味；臭雞蛋味反映腸道內有過多未被消化的食物；糞臭味反映蛋白質肉類攝取過多；排水溝味反映腸過內有細菌感染；魚腥味意味著消化道可能有出血甚至惡性腫瘤；而腐肉臭味最嚴重，可能與阿米巴痢疾或潰瘍性結腸炎有關。

有胃炎或胃潰瘍等情況，屁就通常不臭；而有腸胃炎、消化不良、腹瀉、腹痛等症狀，屁會又多又臭。（圖片：lagacetadesalamanca）

除了氣味，放屁的頻密程度也與健康息息相關。經常放屁大致有兩個原因，第一個原因是進食澱粉類食物較多，在腸道產生較多二氧化碳，導致放屁增多，是正常現象。這也解釋了為何素食者特別多屁，因為番薯、豆類、粟米、麵食等都屬於澱粉類食物。另外，乳糖、麥芽糖、果糖、啤酒、香蕉及蛋類等食物也容易導致細菌發酵形成氣體，增加放屁次數 。

另一個原因則有可能與胃部健康有關，例如有胃炎或胃潰瘍等情況，屁就通常不臭；而有腸胃炎、消化不良、腹瀉、腹痛等症狀，屁會又多又臭。另外，如果有胃腸出血或晚期腸癌，屁會異常惡臭。

不想經常放臭屁的話，最直接方法就是適量減少進食會在腸道轉化成硫的食物，例如蛋和肉類。（圖片：foodingredientsfirst）

不想經常放臭屁的話，最直接方法就是適量減少進食會在腸道轉化成硫的食物，例如蛋和肉類，並以飲食均衡、多菜無肉為原則；進食時要細嚼慢嚥，以免過多空氣經口腔進入腸道。此外，每天吃一杯乳酪，也有助改善腸道健康，減少臭氣形成。

Reference:HK01,ETTODAY