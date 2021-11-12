肺部疾病｜減肥茶竟喝出肺纖維化？醫揭：手指現一徵兆小心中招

減肥減到肺纖維化？日前有台灣民眾喝了含守宮木成分的減肥茶，結果造成肺部嚴重纖維化，後來器官移植才重獲新生。醫師提醒，肺部纖維化有2大危險因子，另外還有一種「菜瓜布（百潔布）肺」和一般肺纖維化不同，小心更致命！



關於喝減肥茶造成肺部纖維化，台灣亞東醫院胸腔內科主任鄭世隆指出，其實很久以前開始，確實偶爾就會遇到類似這樣子的病人，在發現他們有肺纖維化狀況後進一步問診，病人都說自己有喝減肥茶。

▼為什麼喝「減肥茶」會導致肺部損傷？（按圖看清👇👇👇）

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鄭世隆表示，其實很多原因都會產生肺纖維化的狀況，而某些減肥茶中含有刺激物質，讓肺部的損傷破壞變成不可逆。為什麼喝「減肥茶」會讓肺部受到感染？他解釋，因為喝進去的毒素消化之後，會隨著血液循環到肺部裡，導致產生肺部受傷的情況。

所以，有時候肺部的損傷，一種是感染造成的，例如空氣中的病毒細菌，直接吸入肺部造成損傷；而另外一種，就是隨著血液循環產生毒素的病變，帶到肺部時也會產生嚴重受損，減肥茶就是屬於這一種。

纖維化就像「結痂」！新冠病毒入侵肺部也要小心

而細菌病毒感染造成的肺纖維化，鄭世隆舉例，像是現在全球流行的新冠肺炎，肺部因為細菌病毒入侵，若很嚴重的發炎就會產生肺纖維化；而肺纖維化也就是「結痂」的狀況，像是皮膚遇到燒燙傷也會產生嚴重的結痂，這種叫做皮膚的纖維化，所以皮膚纖維化可大可小，同樣的肺纖維化也可大可小。

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肺纖維化大多不可逆！注意症狀：會喘、長期咳嗽、呼吸困難

鄭世隆進一步表示，肺部纖維化大多是不可逆，因為結疤已經形成，如果是一點點疤痕沒關係，但若肺部纖維化很嚴重，就會影響到肺部功能，而最常見症狀就是會喘咳，因為病人的肺活量已經大幅下降，氣體交換變得不好，病人長期就會喘、會咳。

而日常生活中，常見會造成肺部慢性發炎，引起肺纖維化的危險因子就是「空污和吸煙」。鄭世隆提醒，一般肺纖維化的症狀，民眾要注意：喘、長期咳嗽和呼吸困難。那麼肺纖維化能不能預防？鄭世隆直言，「這跟減少肺癌的產生一樣，就是從平常的生活做起，遠離空污、不要抽煙或者做定期檢查。」

肺纖維化徵兆（健康2,0授權使用）

小心「菜瓜布肺」2徵兆：杵狀指、肺底囉音

另一方面，大家可能都聽過「菜瓜布肺」，鄭世隆強調，這和一般肺纖維化的狀況是不一樣的！其實肺纖維化有分「一般肺纖維化」，和另一種「特發性肺纖維化」也就是「菜瓜布肺」，特發性肺纖維化是沒有成因，有可能是很多不同的原因加總在一起造成的。

鄭世隆解釋，從影像看起來，「特發性肺纖維化」會看到肺部有很多蜂窩巢，就跟菜瓜布（百潔布）很類似，所以又被稱為「菜瓜布肺」；而罹患菜瓜布肺的患者，因為長期缺氧，所以在手指頭末端會產生腫大，引起「杵狀指」還有「肺底囉音」。菜瓜布肺的預後相對比較差，嚴重時甚至出現急性呼吸衰竭或死亡，這種疾病需要有特殊的處理作為，才能延緩病況的進展與惡化。

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