長者健康｜年紀大跌倒可大可小！居家防跌10招避免發生家居意外

根據台灣國民健康署2020年死因分析，65歲以上高齡族群事故傷害死亡原因第2位為「跌倒」。長者跌倒容易造成頭部受傷、骨折等傷害，進而導致死亡的主要原因。而常見室內跌倒地點為臥室、客廳及浴室。
為了防止長者跌倒，維護居家安全，民眾不妨以「步步安心，十招撇步」改善居家環境。
居家防跌10招（按圖了解👇👇👇）
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1. 居家照明充足
室內保持明亮，設置小夜燈或感應式照明燈，避免長者被障礙物絆倒。
2. 空間規劃
空間規劃愈簡單愈好，去除3公分以上門檻，少堆放雜物，降低長者跌倒風險。
3. 定位標誌
為長者標誌具鮮明特殊顏色的物件或圖片，如懸掛時鐘及日曆。
4. 浴室需防滑
浴室地面貼止滑條及加裝扶手，可使防滑椅子，方便長輩使用。
5. 樓梯安全
樓梯應有穩固扶手，邊緣需能辨識清楚，樓梯面加貼不同顏色止滑條，並有充足光線。
6.合適家具
太低、太軟的椅子並不適合長者，選擇適合長者的家具，提供居家安全。
7. 合身衣著
長者衣著不宜太長、太寬，選擇合腳的鞋子。
8. 適當室溫
長者體溫較低，對低溫狀態較敏感，建議居處室溫不低於攝氏24度。
9. 安全用藥
有些藥物會引起長者頭暈副作用，如降血壓藥、鎮靜劑、安眠藥、肌肉放鬆劑、利尿劑、感冒藥、抗組織胺等。無法避免服用時，需提醒長輩服藥後多休息，並放慢腳步。
10. 營養攝取與規律運動需兼顧
需預防衰弱、強健肌力，建議每日攝取足夠熱量與蛋白質，以滿足身體所需；規律運動可以增強肌力，維持日常獨立活動能力，以上皆有助於降低長者跌倒風險。
同場加映：預防跌倒伸展動作（按圖 👇👇👇）
▼ 在家看電視，一樣可以訓練肌力，防止跌倒（按圖 👇👇👇）
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