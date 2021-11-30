抗氧化｜即學三大方法消除自由基　由內到外解決皮膚老化問題

隨著年齡增長，女性護膚的清單愈來愈長，去黃、去斑、抗皺、緊緻……塗在臉上的護膚品愈來愈多，可是你有沒有想過只要做好「抗氧化」，就能一次過解決所有皮膚衰老的問題，甚至令身體更健康有活力？以下會為大家簡單講解自由基是甚麼及它如何令皮膚老化，然後將會介紹從飲食上如何抗氧化，最後將會介紹有效抗氧化的護膚品及美容療程，讓大家可以從根本抗衰老及解決各種皮膚問題。



只要做好「抗氧化」，就能一次過解決所有皮膚衰老的問題。（圖片：Canva）

抗氧化必須清走自由基及阻止自由基增長

自由基是皮膚老化、產生色斑、變暗啞的罪魁禍首，它每日都會自然增長。人體利用氧化作用產生能量，以維持運作，氧化作用的過程會自然衍生自由基，而空氣污染、陽光及都市人的生活習慣，如精神壓力、熬夜、和喝酒食煙等等，亦會大大加速自由基的累積，從而令皮膚加快衰老。人體本來有一套約束自由基的機制，但隨年紀增長，這套機制的防禦能力亦會降低，令自由基加速破壞細胞壁及肌底骨膠原，導致皮膚出現皺紋、鬆馳、變老、變暗等。

蔬果植物中含有豐富的維生素及抗氧化物「穀胱甘肽(GSH)」，可抑制自由基活動。（圖片： shutterstock）

多吃9種蔬果植物 可增強抗氧化能力

蔬果植物中含有豐富的維生素及抗氧化物「穀胱甘肽(GSH)」，可抑制自由基活動。以下9種蔬果植物的抗氧化物含量高，多吃不但可令皮膚保持年輕，更可減緩老化及疾病的發生。

1.蘆筍



含穀胱甘肽及豐富的葉酸，可直接保護細胞免於受到自由基傷害

2.甜椒(黃、紅、綠、橘)



含豐富維生素C及β-胡蘿蔔素，除抗氧化外，更可防止LDL 膽固醇被氧化，預防心臟病

3.綠花椰菜



含多種抗氧化劑：β-胡蘿蔔素、穀胱甘肽、維生素C 及葉黃素，可抗氧化、抗癌及降膽固醇

4.胡蘿蔔



在所有蔬菜中，含最豐富的β-胡蘿蔔素，亦含可溶性纖維和果膠，可降低膽固醇及防止膽固醇被氧化成有害物質，增加免疫功能及預防感染

5.洋蔥



含豐富抗衰老物質半胱氨酸，能延緩細胞衰老。另外，洋蔥也含硒，抗氧化物穀胱甘肽需硒的輔助才能發作用，因此多吃洋蔥可抗氧化

6.蕃茄



含茄紅素及穀胱甘肽，可抑制氧化自由基的活動

7.黃豆及黃豆製品



含異黃酮、植物雌激素等一些植物性化學物質，有助於捕捉自由基及防止過氧化脂質的生成，延緩老化的發生

8.橙



含維生素 A、B、C及果膠。維生素 A和C 為可抗自由基對細胞的傷害

9.木瓜



富含維生素 C、B 及β-胡蘿蔔素，具抗氧化作用

使用合適護膚品 激活身體抗氧化系統對抗自由基

RëJeune x aquamqi水養生系列產品，含有純天然植物萃取精華，當中的有機化合物，吸收後能經肝臟製造穀胱甘肽，協助皮膚細胞對抗自由基侵害，並排走人體老舊廢物，讓身體更有效吸收及鎖死精華，對抗自由基。

刺激穴位及體內細胞 增加自身抵禦自由基的能力

除了飲食及護膚品，現代科技及傳統穴位按摩亦可刺激身體細胞，增強抵禦自由基的能力。例如不老RëJeune的「還原美肌-經雕V面」療程及「活能燈」就是以科技與傳統智慧成就的逆齡美肌魔法。

傳統而創新的「還原美肌」療程，與市面上大部分美容療程不同，這款療程不僅是面部的美容，更是通過特有的活水灸技術調整經絡臟腑的氣血能量，刺激穴位，通經絡，調臟腑，達致由外到內的整體性逆齡美肌。其中活能燈將生命光波長調教至4-14微米，更能精準地配合人體水分子振動，產生「共振吸收效應」，激活細胞自生力，重構肌膚彈性，由根源對抗各種肌膚問題。

「還原美肌」療程通過特有的活水灸技術調整經絡臟腑的氣血能量，刺激穴位，通經絡，調臟腑，達致由外到內的整體性逆齡美肌。

「還原美肌-經雕V面」療程使用後具有以下明顯功效：

1. 獨家氣能活療技術、同時改善面部&身體



2. 超強抗氧化、重現肌膚美



3. 踢走黑眼圈、改善虛寒濕



4. 促進面部循環、喚醒初生肌



5. 面部緊緻、水潤、彈滑



現代科技及傳統穴位按摩，可產生強大的協同效應，同時增強身體抵抗力、抗氧化能力並舒緩壓力疲勞。（圖片：Canva）

了解更多消除自由基的資訊，可瀏覽www.timelessrejeune.com

（資料由客戶提供）