頸椎退化｜重複抬頭低頭幾次就引發暈眩？不只手麻9種非典型症狀

眩暈症發作起來嚴重影響日常生活，患者一站起來就感覺世界天旋地轉，但除了過往已知的梅尼爾氏症、偏頭痛引起的眩暈之外，臨床上也有頸椎椎間盤退化引起的「頸性眩暈」，骨科醫師分析：「這類患者不會有典型手麻、腳麻、四肢無力等表現，反而是因為交感神經功能紊亂，引發全身上下不舒服。」



過度抬頭、低頭也會刺激交感神經幹引發暈眩

臨床上一名69歲女患者，長年飽受眩暈症所苦，不僅時張常感到頸背部痠痛，也常常暈眩、嘔吐所苦，幾十年來止痛藥不離身，始終找不到原因，一路看過各個科別但檢查腦部、心臟、胸腔都沒有問題。

直到一次因嚴重暈吐到台灣大林慈濟醫院掛急診，才發現多年病因是「頸部椎間盤退化」，但椎間盤退化怎麼會造成暈眩呢？台灣嘉義大林慈濟醫院副院長簡瑞騰解釋：「其實這就是『交感型頸椎病』的患者，頸椎椎間盤因退化、外傷或反覆抬頭、低頭的過度動作而『激惹』到周圍的交感神經幹，造成的不適。」

因為頸部交感神經聯繫著人體的多個重要臟器，可能同時影響到身體非常多的部位，仰賴臨床醫師詳細的問診，簡瑞騰指出：「病人主訴每次工作時，只要重複抬頭與低頭幾次，就會引發眩暈發作數分鐘，同時後頸痛延伸兩邊膏肓且心悸、胸悶、喘不過氣。」

不只是手麻腳麻！還有這些常見非典型症狀👇👇👇

+ 7

這時頸椎退化所產生的症狀不再只是典型手麻、腳麻等表現，而是引發全身上下不舒服，還有可能以下症狀：

- 頭痛

- 眩暈

- 耳鳴

- 鼻塞

- 喉嚨異物感（乾咳）

- 視力模糊

- 心悸胸悶

- 腸胃不適

- 小便困難



由於民眾普遍認為頸椎退化只會造成手麻腳麻、四肢無力、走路不穩等，認為只會有典型運動、感覺神經症狀，而沒有頸椎退化也會造成影響全身的「非典型」交感神經症狀的觀念，即使磁力共振或X光影像上已發現明顯的頸椎退化或錯位，也無法和病人的「非典型症狀」關聯在一起。

當有頸椎退化時更應提高警覺

其實類似個案並非少見，許多患者因為非典型的症狀表現，始終無法找對醫師看對病，讓患者在各科間奔波難以得到妥善的治療，所幸女患者最後從復健科轉診骨科後，也確實從磁力共振發現頸椎5/6 、 6/7 節椎間盤退化，確認診斷為「頸性眩暈」，患者經過手術後恢復的狀況良好。

簡瑞騰提醒：「當民眾本身已經有頸椎退化，又出現一些非典型症狀，還是可以朝頸椎治療的方向著手，積極找出病因，也能擺脫久病不癒的困擾。」告別每日與止痛藥為伍的日子。

相關文章：手腳麻痹｜躺著玩手機傷頸椎致頭痛耳鳴手腳痹？2招健頸唔使3分鐘👇👇👇

+ 3

延伸閱讀：

「頭暈」找不到原因？4 種頭暈症狀可能疾病、該看哪科一次看

【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」