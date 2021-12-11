長者家居安全｜提防鞋履過鬆、地毯易跣　6大建議預防在家跌倒

人人都有跌倒的經驗，但對老人來說，跌倒可不能當作小事，有時可能會導致嚴重骨折喔！隨着年齡增長，老人的身體較無法靈活地保持平衡，跌倒機率較普遍，又因為骨質密度較缺乏，所以容易造成骨折。為了防止家中長輩跌倒，可以嘗試以下六個方法，來降低意外發生的機率，一起來看看吧！

文：張雅惠 醫學審稿：台灣註冊醫生賴建翰／Hello醫師



預防長輩在家中跌倒的6個建議！（點圖了解）

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1. 重視身體健康

首先需重視家中長輩，或是你自己本身的健康狀況，定期做健康檢查（如視力與聽力等）。留意每日營養是否攝取均衡與充足、多喝水，及培養運動習慣，來強健骨骼。由於骨質密度會隨着年齡的增加而降低，平時可適度曬太陽，吸收維他命D，或吃鈣片等，來補充鈣質。

2. 讓家裏環境更安全

請好好檢視一下家中環境是否夠安全，注意白天和晚上的日光與燈光，可否看清楚動線範圍，與物品堆放處。建議可以在床邊擺一盞燈，並拿掉可能會使人絆倒的家具擺設，如會滑動的地毯等。

常用的物品，最好放在不需要踮腳尖等方便取用的高度，並且記得隨時保持浴室的乾燥，可在浴室裝設防滑，或是行動輔助裝置，讓年長者安全又方便地使用浴室。家中若有養毛小孩，晚上光線不佳時，最好別讓牠們到處自由活動。

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3. 動作輕緩一些

年長者若感覺頭暈時，別立刻站起來，每個動作都盡量放慢點。建議在睡醒後，可先慢慢坐起來，過了約十秒鐘後再站起來下床，起身十秒後再走動，若覺得累就不要勉強。

4. 穿合適的鞋

年長者最好有雙好穿的運動鞋，或平底鞋，避免過度寬鬆或有跟的鞋。通常橡膠做的鞋底，具有防滑的效果。

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5. 訓練平衡感

幫助增加肌肉力量和保持平衡，其實很簡單，一天只要做幾次即可：站着時，輕輕地將一隻腳離地，練習單腳站立，剛開始訓練時，可站在牆邊或椅子旁邊，需要時可以扶著，以免不慎跌倒。

6. 了解正在服用的藥物

有些藥物會影響平衡感或視力，所以建議大家看診時，詢問醫生服用中的藥有哪些副作用。若服用某些藥物後，感覺頭暈或想睡，也建議盡早向醫生諮詢。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：訓練平衡感！6方法預防老人跌倒】