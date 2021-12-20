膠原蛋白｜靠飲食補充就夠？做機一定痛？盧覓雪分享無痛飽滿密技

年華老去是每個女士的必經階段，這項挑戰更會隨年紀增長而變得更艱鉅，有人會選擇利用美容儀器，為肌膚注入膠原蛋白，但伴隨而來的就是要忍受灼熱疼痛感，這種難以忍受的感覺令不少人雖然愛美但不敢踏出醫美的腳步。出名有話正直說的盧覓雪（雪雪）都是一樣，她不想為了變美而挨痛、敷麻醉膏，令臉部又熱又乾，因此一直抗拒接受膠原蛋白療程。最近，雪雪發現了一個可以滿足她的願望的「魔術」，就連日日為她化妝的化妝師都驚嘆她肌膚的變化，雪雪今日就大方向我們分享她肌膚變得飽滿及嫩白的秘密。



現時醫學美容科技進步，只要懂得肌膚的秘密，便可以在年紀增長的同時，依然保持漂亮動人。（圖片：businesstoday）

臉部肌膚難從食物中吸收膠原蛋白

一眾愛美的女士都聽過皮膚要保持彈性及水份，就是依賴膠原蛋白（collagen）的多寡。膠原蛋白每日都會稍稍流失，年輕的時候難以察覺，但隨著年紀增長，人體自身能產生的膠原蛋白會逐漸減少並加快流失，令皮膚失去原有的彈性及出現皺紋。有人以為進食花膠、豬皮、魚皮等含膠原蛋白的食物可以補充失去的膠原蛋白，但嘗試過後都會發現效果微乎其微。這是因為食物當中的膠原蛋白分子較大，不利於身體吸收，難以對臉部皮膚產生顯著效果。

有說法指進食花膠、豬皮、魚皮等食物有助補充膠原蛋白，但食物當中的膠原蛋白分子較大，不利於身體吸收，難以對臉部皮膚產生顯著效果。（圖片：twgreatdaily）

於是，坊間出現膠原飲品等營養補充品，當中的膠原蛋白分子較小，的確較易吸收。然而全身關節、骨骼、頭髮等其他部位同樣需要膠原蛋白，當膠原蛋白進入人體後會被分配到各處，變相分薄臉部皮膚能攝取的份量。因此單靠營養補充品同樣難以充分地為臉部補充膠原蛋白，而且所吸收的份量還是不足以達至緊緻和提升的效果。

不止皮膚，其實全身關節、骨骼、頭髮等其他部位同樣需要膠原蛋白，變相分薄了臉部皮膚能從營養補充品當中攝取的膠原蛋白。（圖片：shutterstock）

因此，最直接而有效補充臉部膠原蛋白的方法是進行膠原療程，即是俗稱的「做機」。透過膠原療程能夠令膠原蛋白100％滲透臉部肌膚，並且刺激肌膚內的膠原蛋白增生，達至緊緻效果。

新一代療程摒棄傳統高溫難受過程 雪雪都愛用

有經驗的人都知，膠原療程的儀器必須使用高溫，才可達至理想的膠原增生效果。因此進行膠原療程便意味著忍受痛楚和灼熱感，甚至要使用麻醉藥膏；療程後更可能要經歷皮膚的各種不穩定狀態。

隨著醫美技術日新月異，新一代的膠原蛋療程已經可以做到無痛、無灼熱感、無需麻醉或注射，令過程舒適度倍增。「雪雪」盧覓雪坦言自己一向怕痛，對做機興趣缺缺，但面對三大皮膚煩惱：色斑、皺紋，而且是更令人煩惱的幼細表情紋，以及膠原流失嚴重，都令她不得不找尋護膚秘密。

「雪雪」盧覓雪也是「EMC 智能膠原彈白療程」的捧場客。療程成功解決了她一直以來的肌膚煩惱。（圖片：JC Beauty）

雪雪經朋友介紹試做「EMC智能膠原彈白療程」，結果療程期間不但無痛，更舒服到睡著，一覺醒來明顯可見臉部變得亮白緊緻；就連日夜相對的化妝師在不知情情況下，也發現她的臉部皮膚變得緊緻而具有彈性，進一步證明療程有效，並成功解決了她一直以來的肌膚煩惱。

全套服務包括潔淨及護理 只需90分鐘即時還原BB 肌

新型「智能冷凍科技」透過提升皮膚內在溫度，確保療程效果之餘，同時使用智能降溫，令療程更舒適安全。療程採用獨有的「EMC 三重膠原回彈科技」，使膠原更精準而深層導入，穩定地提升膠原，同時減少流失情況，不只令臉部皮膚更緊繳、更有彈性，兼具美白效果。療程所用的為美國名廠儀器，獲 FDA 認証，安全有效，具信心保證。

「EMC智能膠原彈白療程」包含完整的療程前潔淨及療程後護理服務。程序以清潔臉部開始；然後會使用 EMC 三重膠原回彈科技，將膠原導入並刺激增生；最後會敷上臉膜，加強效果同時令皮膚更舒適。療程只需約90分鐘，即可補充每日都在流失的膠原蛋白。

「EMC 智能膠原彈白療程」採用獨有的「EMC 三重膠原回彈科技」，使膠原更精準而深層導入。（圖片：JC Beauty）

備受推崇的單次收費模式 強調美容經驗舒適及安心

除了突破性的無痛療程之外，JC Beauty 與坊間一般美容中心最大的分別就是收費方式。坊間一般美容中心經常要求顧客須一次過支付多次療程的費用，甚至出現不購買 套票就難以預約服務的不良現象。JC Beauty 主張美容療程應是無壓力而且令人享受的經驗，因此自五年前便推出「單次收費」模式，讓顧客可以自由選擇療程次數。

療程只需一次即可見效，如果想效果更持久，顧客可按自身所需，選擇每次或逐次購買療程，也等於提供更多讓顧客體驗其他療程的機會。而且 JC Beauty不會在治療期間進行疲勞轟炸式推銷，更無隱藏收費，讓顧客可以安心享受美容療程。

聖誕節在即，想以白滑動人的肌膚歡度佳節，便要及早做好準備，體驗一次無痛又安心的膠原療程。



JC Beauty 主張美容療程應是無壓力而且令人享受的經驗，因此自五年前便推出「單次收費」模式，讓顧客可以自由選擇療程次數。（圖片：JC Beauty）

（資料由客戶提供）