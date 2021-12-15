長者健康｜要行得走得不只要補鈣　配合這3種營養才能養骨養肌肉

你有過明明剛睡醒沒多久就覺得累、中午不午休就沒有體力撐到晚上或身體靜下來常常不小心就睡着嗎？台灣大樹藥局吳東穎藥師表示現代人因生活型態、壓力、飲食、年齡等因素，讓身體長時間因為缺乏某些營養素，而導致精神不濟，常常覺得累。



（健談授權使用）

大樹藥局吳東穎藥師指出，營養素缺乏主要分成兩大類，一類是部分營養素容易攝取不足，一類是針對某些功能性的營養強化。部分營養素攝取不足，像是銀髮族、外食族等，在飲食上容易偏食，造成某些必需營養素缺乏。另一類則是像健身族群、減重族群等，這類族群即使飲食均衡，也還需要攝取特定營養素，來強化身體的肌肉或者代謝等，以達到目的。

相關文章：維他命｜益生菌空腹吃鐵鈣補充劑不可同吃？維他命睡前或飯後服？

+ 17

以外食族而言，要同時攝取到各種足量的營養素可能較困難，大樹藥局吳東穎藥師解釋，一般外食很難吃到各類食物，同時還有個人偏好飲食的影響，因此在於胺基酸、膳食纖維或是抗發炎、抗氧化的營養素都可能攝取不足，加上工作壓力大，所以便秘、疲勞、身體慢性發炎等狀況都很容易發生，因此建議多吃各色蔬果可補充膳食纖維、植化素，幫助排便、抗發炎、抗氧化；多吃魚肉、雞肉、豆類等補充優質蛋白質，忙碌的上班族也可透過雞精補充優質蛋白質、必需胺基酸，益生菌則可以幫助改善腸胃狀況與免疫力；薑黃素與各類維生素等，則可以幫助提高身體抗發炎的能力，同時薑黃對於肺部亦有一些保養效果。

相關文章：維他命丸｜常服B雜增患肺癌風險5成？ 這說法要達成兩條件才成立

而銀髮族則需考慮身體衰退的狀況做些補充，大樹藥局吳東穎藥師說明以長者來說普遍重視的就是骨骼、關節的部分，不能好好活動除了不方便，也會加速身體機能的老化，這也是常常有人會說「要活就要動」。而許多人認為想要有好的行動力就是顧好骨骼，重視鈣質補充，其實只對一半，不僅是鈣質需要補充，更重要的是維他命D、膠原蛋白以及「養肌肉」的營養素補充。

維他命D是幫助鈣質吸收主要的營養素，若維他命D不足，鈣質吃再多也沒意義。而膠原蛋白則是可以幫助滋養關節軟骨，同時對於皮膚保養也有幫助。養肌肉的營養素補充不僅是蛋白質，同時也需較多種複合營養素幫助，以幫助長者肌肉量維持，避免肌少症發生，骨骼、關節等再強健，也需要有力量的肌肉協助支撐，因此想要有好的行動力骨骼、關節、肌肉缺一不可。

相關文章：長者跌倒｜提防無故變輕、握力下降 5點評估肌肉力量會否太弱

特定族群像是健身族與減重族，則通常需要一些食物的替代品，來降低多餘熱量攝取，並獲取足夠的營養素，大樹藥局吳東穎藥師對此說明，健身者與減重者通常會控制碳水化合物的攝取，因此在於平時需要能量補充或者嘴饞想吃東西時，沒辦法只以碳水化合物或者醣類食物直接補充，這時候則可考慮以營養棒、芝麻粉沖泡等作為補充，不過營養棒需注意糖份與蛋白質的含量，糖份低且蛋白質高者較優。而蛋白質、鈣質是健身族身體需求量較高的營養素，建議可以額外補充。

相關文章：皺紋、老人斑漸現不得不認老？延防4種皮膚老化 單靠多喝水不夠

減重者則需更加注意熱量攝取，所以在平時的飲食，比起健身者會更需要考量飽足感與營養素攝取平衡的問題，則建議挑選營養素較高、熱量較低的主食替代白米飯，若覺得嘴饞則可選擇高純度黑巧克力，以達減脂增肌，身體輕盈精神就會好。

大樹藥局吳東穎藥師提醒，食品可以多選擇有機、無調味、無添加，以減少身體的負擔，而且飲食均衡還是營養素攝取的基本，再加上特定營養補充，補足身體所需營養素，同時降低多餘熱量攝取，才能有健康的身體與美麗的體態喔！

相關文章：補腦食物｜11種益腦食物朱古力堅果南瓜 助銀髮族增強延緩腦衰退

+ 25

白內障｜長者視力退化增患失智症風險 4個方法減緩眼睛老化速度

老人痴呆｜睡得太多增患腦退化症風險 研究發現別睡多於這時數

【本文獲「健談」授權轉載，文中用詞依香港慣用語有所調整，圖文內容原文請參考健談網。】