腳麻痺｜腳是疾病反應器？單側小腿麻木1分鐘以上要警惕心肌梗塞

人的雙腿，除了行支撐上半身的重量、行走跑步的運動功能之外，其實腿部還是人體疾病的反應器。



如果你的腿部出現了下面5種反應，就代表你的身體出問題了，甚至是發生重大疾病的警訊。

注意腿部的五大警訊👇👇👇

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一、腿部水腫：

腿部出現水腫的狀況，輕微時可能是因為長期間維持相同的姿勢（特別是站姿），運動量不足造成腿部血液循環變慢，或是懷孕。但腿部水腫同樣也是許多疾病的基礎症狀，例如肝臟、腎臟或心臟的疾病，靜脈曲張、糖尿病等的初期症狀，腿部水腫也可能是血栓造成，有可能會引發肺栓塞。此外，甲狀腺機能低下、淋巴浮腫也是造成腿部水腫的原因之一。

二、腿部麻痺：

除了久坐與久站、跪姿或蹲姿所造成兩腿麻木之外，腿部麻痺可能與血液流動受阻與腰椎疾病有關。其中因為長期血液循環受阻而導致腿部肌內供氧不足，一旦出血液回流，就會出現腿發麻的狀況。如果經常出現單側小腿麻木達1分鐘以上的情況，就要警惕心肌梗塞發生的可能性。

此外，腿部麻木可能是因為腰椎內的交感神經受到刺激所造成的，當神經根受到椎間盤突出部分的壓迫，血流不足，缺血缺氧，就可能會在小腿出現疼痛、麻木等異常感覺。

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三、腿部無力：

除了因為年齡的關係導致兩腿肌肉減少而出現無力的症狀之外，如果是單側的腿部無力，並伴隨口齒不清、嘴角歪斜等情況，有可能是腦血管疾病或腦中風的前兆。但如果是雙腿乏力、行走困難，除了是腦部病變之外，也有可能是因為腰椎或頸椎疾病所引起的症狀。此外，柏金遜症也會出現腿部無力的病症。

四、突出腫大青筋：

腿部靜脈曲張早期沒有明顯症狀，通常會從小腿搔癢、腿部酸痛腫脹、沉重、疲勞開始，之後漸漸在站立時，小腿後膝蓋窩的地方才會開始突出腫大的青筋，也就是靜脈曲張的典型特徵。如果不予處理，除了可能會有潰瘍、血流不止等症狀外，甚至可能會造成肺栓塞、深層靜脈栓塞等併發症。

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五、腿部膚色變深：

除了因為長期曝曬於陽光下造成的下肢膚色變深之外，如果小腿無原因地顏色變深，極可能出現因代謝性問題造成的血管疾病，例如糖尿病、高血壓、高血脂等。因為當血液循環出現障礙時，代謝產物蓄積在小腿皮下組織，就會導致腿部色素沉積，膚色變深。

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