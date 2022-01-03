浸浴好處｜冬天浸浴促血液循環提高免疫力！專家：水溫40°C最適合

氣溫驟降、濕濕涼涼的天氣讓人不禁想要浸浴放鬆身心，根據日本雜誌《週刊女性》報導，在充滿蒸氣的泡澡環境中能滋潤氣管粘膜增加免疫力。



而為什麼浴缸裏的蒸氣能夠加強免疫力呢？日本東京市立大學人文科學學院院長Shinya Hayasaka 博士表示，在喉嚨深處的粘膜中有纖毛細胞，其作用為對抗及纏繞外來細菌、物質，而如果當環境變乾，纖毛細胞就不易運作，讓異物容易進到體內。

浸浴時的蒸汽能充分滋潤喉嚨深處的粘膜，激活纖毛細胞以提升免疫功能，另外，像是吸入溫泉蒸氣的「溫泉療法」在西方國家也很盛行。

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沐浴前後喝一杯水 增加血液流動

專家表示，如果從寒冷的地方進入裝滿熱水的浴缸，恐怕會引起血壓升高，讓心臟、血管處於壓力之下，因此專家也提醒，如果家中浴室上方有蓋子，建議打開，讓室內保持溫暖避免溫差過大。另外，淋浴後再進入浴缸也比較安全，而專家也建議在沐浴前後可以喝一杯水增加血液流通。

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浸浴適宜溫度為 40°C

許多人浸浴時都喜歡浸很熱的水，不過專家表示，當浸在42°C的熱水當中，交感神經會較活躍，讓血壓升高，可能會抑制免疫系統。一般來說，最適合浸浴的溫度為40°C。

至於浸浴的長度應該要多久呢？專家建議，浸浴的時間10分鐘就已經足夠達到加熱效果，另外，如果水溫在38°C以下很難達到暖身的效果。另外，如果邊浸浴邊喝像是啤酒、飲料等冷飲，或是浸完浴馬上吃冰、吹電風扇，也會降低身體加熱效果。

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參考資料：長風呂に半身浴はNG!? 正しい入浴習慣で免疫力アップ！「長生きお風呂」の入り方

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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