毛囊炎｜紅腫發癢常發生在手臂背部　6改善方法避用手摳抓腫脹處

毛囊炎（Folliculitis）是指毛囊發炎的一種皮膚狀況，常發生在鬍鬚、手臂、背部、臀部和腿部等有毛的身體部位。毛囊炎一開始看起來可能像紅腫或丘疹（Papule），且可能會逐漸擴散到身體其他部位。毛囊炎沒有危險性，但會留下搔癢和疼痛的感覺，嚴重的話還會導致掉髮和疤痕，並可能讓人感到自卑。

撰文：Dylan Tang 醫學審稿：台灣註冊醫師賴建翰／Hello醫師



毛囊炎有多常見？

毛囊炎是一種常見的皮膚病，會影響兒童和成人，但兩歲以下並不常見。

毛囊炎的症狀、病因（按圖看清👇👇👇）

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下列為常見的毛囊炎症狀，但不包括所有可能的症狀，因此若有任何疑慮請諮詢醫師。

- 壓痛或疼痛。

- 搔癢或灼痛感。

- 皮膚發紅和發炎。

- 頭皮或皮膚上有紅腫或丘疹。

- 紅腫部位破裂後，會留下鮮血或膿液。



什麼時候應該看醫師？

輕度的毛囊炎通常約兩週就會自行康復，患者可以在家中熱敷受感染的部位，並使用含藥的洗髮精來照護患部。但如果受影響的區域變紅、腫脹、發熱、變得更痛，或在大約兩週後開始擴散，應盡快諮詢醫師。

毛囊炎的原因

毛囊炎可能是由許多感染或其他皮膚狀況引起的，一些常見的原因如下：

- 毛髮倒長。

- 因事故或手術而受傷。

- 其他皮膚狀況，如皮膚炎（Dermatitis）和青春痘。

- 病毒、真菌感染，例如受到金黃色葡萄球菌感染。

- 毛囊損壞或阻塞，這可能是由於摩擦衣服，或剃刮毛髮而造成的。



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毛囊炎的風險因素

提高毛囊炎的風險因素很多，如下：

- 肥胖。

- 除毛方式不安全。

- 穿著不散熱排汗的衣服。

- 受傷或手術造成的皮膚損害。

- 有皮膚狀況，如青春痘或皮膚炎。

- 藥物，例如類固醇乳膏，或治療青春痘用的長期抗生素。

- 降低免疫抵抗力的疾病，如糖尿病（Diabetes）、慢性白血病（Chronic leukaemia），或感染人類免疫缺乏病毒（HIV）等。



毛囊炎的診斷與治療

以下資訊並非醫療診斷，進一步的資訊請諮詢醫師。

毛囊炎如何診斷？

醫師會直接檢查患者的皮膚，並詢問有相關健康狀況，及目前有在使用的藥物。醫師也有可能從患者的丘疹中採集液體樣本，以送檢查明造成感染的原因，是否為細菌或真菌等。

毛囊炎如何治療？

根據病情的嚴重程度和原因，治療方法可能有所不同：

藥物：醫師可能開立藥膏、藥丸或護乳霜來控制病情

小手術：如果腫塊太大，醫師可能會動小手術來釋放膿液，以減輕疼痛並幫助復原

雷射除毛

光療



毛囊炎的生活調整與輔助療法

下列生活調整及輔助療法可能有助於改善毛囊炎，若有任何疑問請諮詢醫師：

- 盡可能避免刮毛。

- 避免用手摳抓腫脹處。

- 嘗試使用非處方抗生素。

- 避免共用毛巾等個人用品。

- 運動後用溫和的肥皂清潔身體。

- 避免使用會刺激皮膚生油的產品，因為油會阻塞含有細菌的毛孔，並引起毛囊炎。



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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：毛囊炎：原因、症狀、診斷、治療】

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