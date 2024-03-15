長壽秘訣｜行路就可以「延壽」？ 研究揭每週步數門檻！

做運動是改善身體健康、延年益壽的秘訣之一，但對於不愛運動的人而言，又該怎麼辦？近日英國一項涉及百萬人的大型研究就指出，原因只要養成每週步行3次，每次足夠5,000步，就能讓預期壽命延長3年。



據外媒報道，英國保險業界與倫敦經濟學院發布了一項新研究結果，研究人員針對針對英國與南非總計超過100萬人逾10年的行爲與習慣加以分析。最終發現，只要其中一半人養成每週步行1次、步數達5,000步的習慣，即可大大減低住院人數，並為英國國民健保署（NHS）每年節省40億英鎊。如果這個運動習慣能增加爲每週3次、每次5000步，估計可令省下的健保費用提高至150億英鎊。

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報道指出，目前英國有35%人口屬於不運動群體，靜態生活加劇了民眾健康狀況的惡化，並增加患上 2 型糖尿病等非傳染性疾病的風險，往往導致住院治療，從而加重治療負擔。

研究團隊指出，維持步行習慣對所有年齡層均能觀察到正面作用，其中對長者的效果尤其顯著。每周定期步行 3 次、每次達 7,500 步的 65 歲以上長者，其死亡風險降低了52%。而 45 至 65 歲群組死亡率降低38%，全年齡層的死亡率則減少27%。步行習慣更有助降低了第 2 型糖尿病的發病率，並將糖尿病人的死亡風險降低了40%。

倫敦經濟學院Joan Costa-Font 教授表示，「這項研究的結果明確呼籲決策者採取行動，促進公共衛生中的預防工作，利用健康習慣的力量改善個人和集體的 健康狀況......成功的基於習慣的干預措施可以延長預期壽命，為公共衛生服務節省大量資金，提高生產力，並有助於應對心理健康、社會隔離，以及癌症和 2 型糖尿病等非傳染性疾病帶來的重大長期挑戰。」

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靜態生活對健康有何影響？

靜態生活指的是長時間處於久坐或久站的狀態，缺乏身體活動和運動。 這種生活方式對身體健康可能產生多種負面影響，包括：

1. 缺乏運動：靜態生活導致缺乏身體活動和運動，可能增加肥胖、心血管疾病、糖尿病和其他慢性疾病的風險。 長期缺乏運動也可能導致肌肉衰弱和骨質疏鬆。



2. 肌肉緊張和疼痛：長時間保持相同的姿勢會導致肌肉緊張和疼痛，尤其是頸部、背部和肩部。 久坐不動也可能導致骨盆錯位和脊椎問題。



3. 靜脈曲張：長時間久坐或久站可能導致血液在下肢靜脈滯留，增加靜脈曲張的風險。 靜脈曲張是靜脈阻塞和血液逆流引起的疾病，最常見於下肢。



4. 消化問題：久坐不動可能導致消化系統功能減弱，消化問題如便秘和胃灼熱可能加劇。 身體活動有助於促進腸蠕動和消化過程。



5. 心理健康問題：靜態生活可能與心理健康問題如焦慮和憂鬱有關。 缺乏運動和身體活動可能影響大腦神經傳導物質的平衡，增加精神壓力和情緒問題的風險。



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遠離靜態生活從５點做起！

為了減輕靜態生活對身體健康的負面影響，以下是一些建議：

1. 定期進行身體運動：盡量每天進行適度的有氧運動，如散步、跑步、游泳或騎自行車。 此外，進行一些肌力訓練和伸展運動有助於增強肌肉和柔軟度。



2. 經常改變姿勢：如果需要長時間坐著或站著，盡量經常改變姿勢，伸展肌肉並減輕壓力。 可以利用定時器或提醒來提醒自己起身活動。



3. 設立目標：設立每天的步數目標或運動時間目標，以激勵自己增加身體活動量。



4. 辦公室環境優化：如果你在工作中需要長時間坐著，確保你的工作環境符合人體工學原理。 使用符合腰部支撐和正確坐姿的椅子，並調整工作台的高度。



5. 尋找機會增加活動量：在日常生活中盡量增加身體活動，例如選擇走樓梯而不是搭乘電梯，步行或騎自行車代步等。



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