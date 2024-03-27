更年期｜每夜潮熱盜汗難入睡？ 研究揭素食能減少發生率近９成！

更年期是每個女性的必經階段，不少更年期婦女在這時期都會受潮熱困擾，每到晚上就會感覺燥熱，長此下去更有可能導致心神不寧、躁動不安。到底為何會出現潮熱？女士們又能怎樣緩解症狀？



各階段更年期會有那些症狀呢？（按圖放大看清！👇👇👇）

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為何會出現更年期潮熱？

更年期潮熱是女性進入更年期時常見的症狀之一。 它是由於卵巢功能逐漸減退，導致雌激素水平不穩定所引起的。

目前，對於更年期潮熱的發生機制尚不完全清楚，潮熱產生的原因與程度存在著多種說法，以下是較為主流的解釋：

1. 雌激素水平下降：雌激素對體溫調節中樞有影響，當雌激素水平下降時，體溫調節中樞容易受到干擾。



2. 血管擴張：更年期潮熱時，血管擴張導致皮膚血流量增加，使得體表散熱增加。



3. 神經調節失衡：更年期潮熱可能與神經調節失衡有關。 神經傳導物質的變化可能與體溫調節中樞的異常反應有關。



4. 個體差異：不同女性對雌激素變化的敏感度有差異，某些人可能更容易出現更年期潮熱。



不過，雖然更年期潮熱是常見的症狀，但並非每個女性都會經歷。其症狀的嚴重程度和持續時間也因人而異。

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素食能緩解潮熱症狀 這方法能減少發生率近九成！

更年期潮熱症狀令人非常困擾，不過想緩解症狀其實可能比你想像中簡單。早前，美國喬治華盛頓大學一項研究表明，潮熱患者只需要戒食動物產品（包括：肉類、內臟、蛋及奶），並增加豆類的攝取量，在12週後便能將潮熱的發生率大幅減少88%。這個方法不但比傳統的激素替代療法更加安全，並且還具有改善體重的作用。

研究團隊招募了84位正受著潮熱困擾的停經後女性，她們每日至少都會出現兩次潮熱症狀。研究人員將其隨機分成兩組，其中干預組需按照指示採用低脂純素飲食，每日食用半杯煮熟的大豆，而對照組則不用改變飲食。

結果發現，在12週後在純素飲食的參與者中，中度至重度潮熱下降了88%，參與者平均減重約7.3斤。 這與激素替代療法的成功率大致相同，傳統的激素替代療法減少潮熱的有效率大約為70%至90%。 而兩者最大的區別在於，改變飲食習慣要簡單得多，並且出現醫療併發症的風險顯著降低。

「這項研究證明了飲食幹預對更年期症狀的有效性。 」研究人員又表示，這種飲食模式更有望減少更年期女性患心臟病、乳癌、體重增加和記憶力變差的風險。

緩解更年期潮熱 日常生活留意６點

改變生活方式可能有助於減輕更年期症狀、維持骨密度並降低心臟病的風險：

1. 健康飲食：保持心臟健康的飲食，多攝取五種不同顏色的水果和蔬菜，多吃富含纖維的穀物，增加魚、堅果（無鹽）、豌豆和豆類的攝入。



2. 鈣質攝取：每天攝取兩到三份富含鈣的食物，如牛奶、乳製品、豆腐、魚和綠葉蔬菜，有助於維持骨密度。



3. 控制咖啡因和酒精：減少咖啡因和酒精的攝入量，因為它們可能加劇潮熱症狀。選擇低咖啡因飲料，限制酒精的飲用量。



4. 維持健康體重：保持適當的體重對於緩解更年期症狀很重要。適當的飲食和適量的運動有助於控制體重。



5. 適度運動：定期進行適度的運動，包括有氧運動（如散步、游泳、騎自行車等）和負重活動（如重量訓練），並每週進行兩天或以上的肌肉強化練習。適量的運動可以緩解更年期症狀並改善整體健康。



6. 注意營養補充劑：如果你考慮服用營養補充劑，特別是當你正在服用其他藥物時，諮詢營養師、醫生或藥劑師的建議，以確保安全和適切的用量。



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