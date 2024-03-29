失智症｜想預防認知障礙？ 科學家從研究總結出３個最有效方法！

患上失智症會導致思考能力和記憶力衰退，嚴重甚至會令患者失去自理能力，令人不禁聞之色變。不過，失智症亦並非無法預防，近日一項研究就審視了 161 種會導致失智症的風險因素，更在其中總結 3 個方法，能最有效的預防失智症！



早前，牛津大學的一個研究團隊分析英國 40,000 名年約 44 至 82 歲之間的成年人的腦部掃描，藉此審視了 161 種失智症風險因素，並根據它們對大腦網路的影響對它們進行了排名。研究人員將這些可改變的風險因素（可在日常生活中改變以降低失智風險）分為 15 個大類，其中包括（排名不分先後）：

1. 血壓



2. 膽固醇



3. 糖尿病



4. 體重



5. 飲酒



6. 吸煙



7. 情緒



8. 發炎



9. 環境污染



10. 聽力



11. 睡眠質素



12. 社交活



13. 飲食習慣



14. 體力活動



15. 教育



莊柏醫療的81項精選長者健康檢查，檢查項目包括血脂分析組合、糖尿組合、維他命B-12、維他命D、葉酸、腎功能、梅毒、甲狀腺組合、骨骼組合、貧血組合、小便常規、大便常規及大便潛血等。此外，維他命B-12、葉酸、甲狀腺、梅毒血清測試等，更是常見化驗以作輔助診斷腦退化的指標，有助長者及早發現物體潛在的健康問題，有效減低及防止嚴重疾病對身體構成的威脅。

預防失智症最有效的方法是什麼？

研究人員比較了失智症的可改變風險因素（失智症的特徵是記憶、思考和推理能力受損），並研究了這些因素如何影響某些特別容易患阿茲海默症和精神分裂症的大腦區域，研究人員將該部位稱為大腦的「弱點」。而本次研究則表明，糖尿病、空氣中二氧化氮的含量以及飲酒的頻率是對大腦這些區域最有害的 3 個危險因素。因此，研究人員認為最有效預防失智症的方法是：

1. 減少酒精攝取；



2. 避免交通污染；



3. 降低罹患糖尿病的風險。



本次研究透過將所有可控風險因素放在一起，來比較每個可控風險因素的風險機率，以找出該因素對大腦弱點所導致的退化，而這有助解釋為什麼某些群體（例如那些生活在污染嚴重地區的人）會更容易患失智症。

領導這項研究的Gwenaelle Douaud 教授表示，「我們知道，大腦的一系列區域更有可能隨著年齡的增長而退化，在這項新的研究中，我們發現大腦的這些特定部分最容易受到糖尿病、交通堵塞的影響......我們發現基因組中的幾種變異會影響這個大腦網絡，這與心血管死亡、精神分裂、阿茲海默症和柏金遜症有關。」

同場加映：認清認知障礙症早期徵兆（按圖睇清）

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認知障礙症泛指因大腦神經細胞病變而引致大腦功能衰退的疾病，患者的記憶、理解、語言、學習、計算和判斷能力都會受影響，部份更會出現情緒、行為及感覺等方面的變化。據統計，本港每10名70歲或以上長者便有1名患者，85歲以上患病比率更高達三分一。其中，阿兹海默病是所有認知障礙症中最常見的類型，佔香港長者病例約65%。

莊柏醫療 — 83項尊尚長者健康檢查，特設了X光骨質密度檢查, 有助醫生更快診斷出骨質疏鬆症並且及早對症下藥，更設有鈣、磷及維他命D等相關血液化驗觀察是否需從飲食或保健品改善營養吸收。此外，維他命B-12、葉酸、甲狀腺、梅毒血清測試等，更是常見化驗以作輔助診斷腦退化的指標。

認知障礙症狀與自然老化的不同

症狀一：無法記住聽過看過的事物



認知障礙症最明顯的的症狀是記憶力下降。不過記憶力下降與健忘應該如何分辨？美國認知障礙症協會指出，符合以下幾種情況才稱為是記憶力下降。

1.無法記住聽過和看過的東西

2.忘記重要的日子或事情

3.重複詢問同一個問題

4.依序輔助工具來幫助記憶，例如便條紙、電子日程表，或需要家人不斷提醒。

自然老化：間中會忘記重要的事情，但不需他人提醒也可回想起具體內容。

症狀二：難以規劃及解決難題規劃事情時，比以往用上更多時間



1.無法規劃一件事情，例如規劃一日的行程。

2.無法依照計劃行事，例如跟影片做健身操。

3.難以集中精力做事。

4. 同一件事，比以前需要花多2倍或以上時間進行。

自然老化：只要別人稍為提醒，就能記起怎樣前往某個地方。

症狀三：難以處理日常瑣事



原本擅長處理的日常瑣事，也開始難以獨自處理。例如忘記了怎樣前往經常光顧的街市、無法列出每日待辦事項、出門去圖書館，總是會忘記攜帶圖書證、玩遊戲時，忘記了遊戲規則，例如忘記了打麻雀的規則。

自然老化：即使忘記了如果前往某個地方，只要他人稍微提醒就能回想起來。

症狀四：搞不清時間和空間



分不清自己身處的空間，例如常常分不清夢境與現實、無法準確描述所在的地方、不清楚自己身在何處。

另外，更會分不清時間，常見的情況有不清楚現在是幾月幾日和星期幾、更因混淆了時間，而不清楚有沒有做過一些事情。

自然老化：即使忘記了現在的日期，但很快就能回想起來。

症狀五：臉盲、色盲、難以平衡



認知障礙症的先兆是經常忘記別人的樣子、開始看不清楚顏色，甚至經常因為看不清楚而跌倒，閱讀時變得很吃力。

自然老化：更接近白內障的症狀，近視、刺眼，晚上視力更差。

症狀六：經常用錯詞語、說錯話



大腦難以處理複雜資訊，所以一閱讀就想睡覺。而且，減少詞彙量，所以說話時常常把一件物件講成另一件物件，像是「番薯」講成「番茄」等，而且不知道自己用錯詞語。

自然老化：有時想不起一些詞彙，但很快就能回想起來。

症狀七：經常把物品放錯位置



經常把物品放錯位置，像把拖鞋放進書櫃、水果放到垃圾桶等，過後更想不起自己把這些物品放到哪裡。另外，更可能因為找不到物件而懷疑家人、外傭偷竊。

自然老化：即使把物件放錯位置，但過後仍能回想起物件放在哪裡。

症狀八：判斷力及處理數字能力下降



原本擅於理財的人士，突然難以處理數字。同樣地，原本姿整、愛乾淨的人，變得不修邊幅、髒亂，或者不再堅持自己很重視的原則。

自然老化：間中出錯，例如忘記買某種食材。

症狀九：斷絕社交、不再工作



大腦已無法處理複雜的資訊，所以患認知障礙症的人可能難以維持長時間的對話。結果，他們可能斷絕社交，放棄團體活動和辭去工作，以避免尷尬。

自然老化：有時會減少社交，但過一陣子就可能重拾對社交的興趣，不斷循環。

症狀十：性格、情緒大變



性格變得多疑、困惑、沮喪、恐懼、焦慮、暴躁。

自然老化：容易固執，但情緒起伏不大。

▼同場加映，腦退化自我檢測：（按圖👇👇👇）

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預防阿茲海默症 生活上注意7點

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1. 適度運動



保持身體活動對大腦健康至關重要。規律的運動可以促進血液循環和氧氣供應，有助於維持大腦細胞的健康狀態。建議每週進行至少150分鐘的中度到高強度運動，如快走、游泳、跳舞等。

2. 健康飲食



遵循一個均衡和營養豐富的飲食，可以提供必要的營養素以維持大腦功能。建議食用豐富的水果、蔬菜、全穀物、健康蛋白質（如魚、豆類和堅果）以及健康脂肪（如橄欖油和魚油）。

3. 多動腦筋



保持活躍的大腦對預防阿茲海默症很重要。進行認知挑戰，如解決謎題、玩智力遊戲、學習新技能或學習新語言等，可以刺激大腦的功能。

4. 保持社交互動



保持社交互動和參與社區活動，有助於促進大腦的健康。與家人、朋友和社區保持緊密聯繫，參加群體活動、志願者工作或社交團體等，可以提供心理和情感支持。

5. 控制慢性疾病



一些慢性疾病，如高血壓、糖尿病和高血脂，與阿茲海默症風險增加有關。盡量控制這些疾病，遵從醫生的建議，保持身體健康。

6. 良好的睡眠



規律的睡眠模式是大腦健康的重要組成部份。確保每晚獲得充足的睡眠，並培養健康的睡眠習慣。

7. 控制壓力



長期處於高壓力狀態可能對大腦健康產生負面影響。學習應對壓力的方法，如冥想、呼吸練習、瑜伽或興趣愛好等。

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