減肥｜嫌42.5kg太胖！女子亂食網購減肥藥 就醫揭患肝衰竭

隨著醫學的發展，減肥的手段已不再只限於節食、做運動，想要做到輕鬆減肥，現時不少人都會選擇食用減肥藥。然而，若只著眼於減肥效果，而忽略了安全性，代價隨時是自己的性命！



早前，22歲的內地女子小方（化名）就因為自行在網上購買了大量網紅推薦的減肥藥，又在沒有聽取醫生意見的情況下服用了2個月，結果造成肝衰竭還被醫院發出病危通知書。

綜合內媒報道，小方的「減肥事業」從初中開始，當時她正處青春期發育期，微微發胖的身材令其感到自卑，看到電視網絡上明星纖瘦的身材，她在內心暗暗認定，「只要瘦，就是好看」。當時她為了減肥瘋狂節食，一天甚至只吃一餐水煮菜，最終順利減掉了20多斤，這亦令她常年保持節食習慣。身高156 cm的她體重保持在 39 到 40kg 左右，最瘦時更只有 35 kg。

不過，自今年年初起，小方體重「突然上升」到42.5公斤，無論如何控制飲食都瘦不下去。為了重拾理想體重，小方花了 2,000多元，在網上購買了很多網紅推薦的減肥藥，並服用了2個月。豈料前陣子，小方在家突然感到頭暈頭痛、噁心嘔吐、全身發冷，即使蓋再厚的被子都冷得打顫，體溫更燒到了39℃。家人發現後，立刻將她送到深圳醫院。

小方的肝功通通「爆表」，其中天門冬氨酸轉胺脢（AST）和丙氨酸氨基轉移酶（ALT）均超標過百倍

經醫院檢查，小方的肝功能通通「爆表」，其中天門冬氨酸轉胺脢（AST）和丙氨酸氨基轉移酶（ALT）更加是超標過百倍，被診斷為肝衰竭，醫生當天就發出病危通知書。幸好，經過積極護肝及人工肝治療後，小方的各項指標逐漸改善，凝血功能亦恢復正常、情況穩定。

深圳市第三人民醫院肝炎肝硬化主任王方表示，小方是由於短期內大量服用減肥藥導致藥物性肝炎，同時消瘦明顯，免疫力差，出現嚴重感染，導致病情進一步加重引發的肝功能衰竭。

深圳市第三人民醫院臨床營養科醫師楊信尊又指，曾在醫院門診遇到許多透過過度節食，生生餓瘦的病人。，他們體重雖然降下來了，但對健康不利，恐導致如免疫力下降、掉髮、情緒改變、月經不規則等問題。這種減肥方式，不僅傷身，而且非常容易反彈！

與其胡亂禁食不如這樣減肥 10個飲食減肥小貼士（按圖看清👇）

+ 16

愛美是人的天性，不少人為了理想身段，無所不用其極，瘋狂追捧各種斷食法、減肥餐單，豈料竟會影響身體健康。與其胡亂嘗試這些「減肥法」，不如按照以下9點，一步一步減重：

1. 晚餐後不吃



晚餐後不吃任何食物是為了給身體足夠的時間消化食物。 如果在晚上吃太多或吃過晚，身體可能沒有足夠的時間來消化這些食物，導致能量累積和體重增加的風險。

2. 睡前2小時不吃



在睡前2小時停止進食是為了避免夜間能量累積。 當我們進食後不久就睡覺，身體無法有效消化食物，導致能量儲存而不是消耗。

3. 攝取足夠蛋白質幫助代謝



蛋白質是一種重要的營養素，它可以幫助建立肌肉組織並提高代謝率。 較高的代謝率意味著身體更有效地燃燒卡路里。 在飲食中包括健康的蛋白質來源，如雞胸肉、魚類、豆類和堅果。

4. 無糖生活



高糖食物會提供大量的空熱量，而且容易導致血糖波動和能量儲存。 減少或避免攝取糖分高的食物，如糖果、飲料和加工食品，有助於控制卡路里攝取並減少體重增加的風險。

5. 高纖維飲食



膳食纖維是一種較難被身體消化的碳水化合物，但它對於身體健康和減肥非常重要。 高纖維食物提供飽足感，減少過量進食的可能性，並有助於維持正常的消化系統功能。 增加蔬菜、水果和全穀類食物的攝取量可以增加膳食纖維的攝取。

6. 食益生菌



益生菌是一種對腸道健康有益的有益菌。 良好的腸道健康有助於消化和代謝過程的正常運作。 乳酪製品和發酵食品（如酸菜和酸乳酪）是益生菌的良好來源。 它們可以幫助維持腸道菌叢平衡，促進健康的消化和代謝。

7. 喝水幫助代謝



保持身體充足的水分攝取是維持代謝正常運作所必須的。 水有助於消化食物、吸收營養素和排除廢物。 此外，喝水可以增加飽足感，減少過量進食的可能性。

8. 拒絕精製澱粉



精製澱粉是指經過加工處理的澱粉，如白麵包、白米飯和糖果。 這些食物在消化過程中會迅速轉化為葡萄糖，並迅速釋放到血液中，導致血糖水平的劇烈波動。

9. 選擇全穀類食物和粗糧



如全麥麵包、糙米和全麥意麵，它們富含纖維和更多的營養價值。 這些食物在消化過程中釋放能量較為緩慢，可以提供更持久的能量，同時讓您更長時間地感到飽腹。

10. 睡飽



充足的睡眠對於身體健康和減重非常重要。 睡眠不足會影響內分泌平衡，導致食慾增加和新陳代謝減慢。 此外，睡眠不足還可能導致精神狀態不佳，增加情緒性飲食的風險。 爭取每晚7至9小時的高品質睡眠，透過建立規律的睡眠時間表和創造良好的睡眠環境來改善睡眠品質。

【延伸閱讀，更多減肥建議】

相關文章：【減肥】25歲後代謝率降易肥 減肥成功先認清4種肥胖凍飯可瘦身👇👇👇

+ 11

相關文章：減肥｜年紀漸大新陳代謝慢？12種「燃燒系」食物吃蛋增30%代謝率