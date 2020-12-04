【減肥】25歲後代謝率降易肥　減肥成功先認清4種肥胖凍飯可瘦身

每天上下班打卡，久坐在辦公室的上班族，上班閒暇時吃點小點心，中午再吃個香氣逼人的排骨雞腿飯盒，回家心情好犒賞自己便召集三五好友聚餐慶賀一番，難過時則不小心將悲傷化為食慾，手邊零食吃個不停，衣服尺寸也就愈買愈大。營養師提醒，肥胖原因大致可分4種：「基因胖」、「貪嘴胖」、「情緒胖」、「年紀胖」。

▼4種肥胖類型（按圖率先了解👇👇👇）

+ 10 + 10 + 10

對症處方1：「基因胖」問題在MC4R基因

台灣新光醫院營養師許為捷表示，科學家發現人體MC4R基因有異，會比其他人更喜歡高脂肪食物。MC4R基因不同原因包含遺傳與變異，因此人在飲食偏好很可能在基因上就決定，另外也有肥胖基因（ob gene）變異，會讓身體缺乏瘦素（leptin），當飽食中樞缺乏刺激，調節食量功能變差，也就常超量飲食。

許為捷強調，雖然MC4R基因容易讓人喜愛吃高脂肪食物，但是現時民眾飲食西化，很多人平時就有高油脂飲食習慣，中午飯盒主菜經常是炸排骨或炸雞腿，或下班後聚餐也高熱量餐點，這就不一定是基因左右自己，而是生活中就已經習慣高油脂飲食，自然體重漸漸增加，不知不覺演變成代謝症候群。

對症處方2：血糖不穩定引起「貪嘴胖」

上班族常有的共同經驗，坐在辦公桌前時時刻刻就想吃點心，明明才吃過午餐，飽足感卻只能維持一到兩個小時。許為捷解釋，身體飢餓感部份與血糖有關，當攝取醣類來源多為精製糖時，胰島素會增加分泌，把血糖值壓低，大腦感覺到血糖不足時，就會產生飢餓感，造成才吃完正餐沒多久，就想要吃點心。

許為捷提供改善「貪嘴胖」的好方法，建議可在正餐時多吃高纖維食物，例如吃糙米飯，或是大麥、燕麥、全麥麵包等，高纖維食物有助於控制血糖，比較不會讓血糖劇烈起伏。當大腦感覺不到飢餓，想要吃東西的念頭自然就減少，同時高纖維食物纖維含量高，也有助於增加飽足感。

Tips：意想不到冷飯有助維持體重！

許為捷也補充，豆類食物抗性澱粉含量高，此外，當白飯變涼也會漸漸出現抗性澱粉，讓澱粉分解消化速度變慢，降低糖份釋放到血液的速度，當人體不容易感覺到飢餓時，零食也就愈吃愈少。

當白飯變涼也會漸漸出現抗性澱粉，讓澱粉分解消化速度變慢，降低糖份釋放到血液的速度。（Pille-Riin Priske/Unsplash）

對症處方3：「情緒胖」快樂與憂傷都想吃！

許為捷持續說明，在臨床門診中，曾經遇到諮詢民眾，業績達標或有開心事，都會想要犒賞自己，決定晚餐吃一頓「好的」，長久下來就把多出的熱量吃到身體。細問原因才發現，諮詢民眾小時候媽媽經常用「好吃東西」作為獎勵，例如考試分數高，就會給予一頓「好的」，結果長大養成了犒賞自己的習慣。

許為捷強調，不只是犒賞自己，臨床諮詢中，負面情緒也常會帶起吃東西的念頭，例如工作壓力龐大時，或悲傷焦慮情緒出現時，想要吃東西來讓放鬆情緒，就容易攝取過多熱量。遇到這種時候，要觀察自己是不是情緒進食，可以檢視當下自己會不會拿食物來獎勵或抒解、是不是喜歡吃得很撐、食物像是朋友讓自己有安全感。

Tips：理解自己為什麼想吃 養成零食分小包與運動習慣

許為捷提醒，想要降低「情緒胖」危害，首先一定要解開心裡層面因素，知道自己為什麼總是想要吃，並且寫飲食日記，管理每天吃了什麼東西。制訂目標將食物小包分裝，真的很想吃時就只吃一小包。若是情緒因素，應該想辦法轉移注意力，心情不好可以改養成運動的習慣，除有助於紓緩心情，也能讓身體更健康。

對症處方4：「年紀胖」年紀增加代謝下降

4種類型肥胖中，「年紀胖」最難避免；許為捷說明，超過25歲之後，基礎代謝率就會開始下降，如果沒有運動習慣，肌肉量就會慢慢減少。常有人到了中年食量跟年輕時一樣，甚至吃得更好，消耗熱量遠不如攝取，自然體重就開始顯著上升，部分民眾步入中年後都開始有了「小肚腩」，經常是上述這些原因。

面臨年紀增加，許為捷強調，一定要意識到自己與年輕時的體態已經不同。辦公室長時間久坐容易缺乏運動，要讓自己能夠養成運動習慣，同時補充足夠蛋白質，維持身體肌肉量，讓基礎代謝率可以保持。當然含糖飲料與精緻甜食，由於熱量非常高，最好能避免就避免，實在想喝飲料時無糖或微糖是較好的選擇。

相關文章：【減肥】早餐食蛋飯前飲水簡單瘦身26招 燒脂靠瞓覺千祈咪節食？

+ 43 + 43 + 43

延伸閱讀：

肋骨骨折除保守治療 新式固定術能降低血胸及肺炎感染

「糖」與「醣」怎麼分？ 影響血糖起伏變化最大的是它

【本文獲「NOW健康」授權轉載。】