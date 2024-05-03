乳癌|一日兩杯全糖台式飲料28歲女患乳癌 醫生:或與高糖飲食有關

你曾設想過會因自己的飲食愛好而導致患癌嗎？台灣就有一名女子不到30歲就患上乳癌，但本身卻沒有患癌的高危因素。最終醫生只能推測，是她早晚愛喝高糖台式飲料的習慣，攝取過多的糖可能導致身體發炎反應，從而增加患癌風險。



台灣外科醫師陳榮堅在當地健康節目《健康晚點名》上指出，台灣乳癌好發年齡是45歲到60歲，但該女子28歲就患上了第1期乳癌。然而，她不但沒有家族史、初經早，還生了2個小孩，都有哺乳，完全不附合乳癌高危因素。

（圖片來源：截圖自《健康晚點名》）

後來，陳榮堅通過問診，得知患者是一名上班族，每天早晚都喝全糖的台式飲料，「最終只能推測這個（喝手搖飲習慣），是有（患癌）的一個相關性。」

陳榮堅強調，「我們（醫生）在臨床上最常遇到的癌症位個案大多與攝食過多的碳水化合物，尤其是甜食有關！」他解釋，攝取過多糖類、碳水化合物，會導致體內發炎反應，除了導致肥胖，跟很多癌症也有相關，已有研究證實高糖份攝取和胰臟癌、大腸癌、乳癌，都有相關性，如果說有過度進食這些碳水化合物，一定要改掉，不然很容易把自己推入癌症境界。

▼乳癌的症狀（按圖了解👇👇👇）

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遠離乳癌日常要做好３件事！

（圖片來源：截圖自《健康晚點名》）

陳榮堅提醒，癌症是由多種因素而造成的，想預防就要減少體內的發炎反應，讓代謝作用順暢發生，為了達到這一點，就必須留意３件事：

1. 飲食



平日要注意攝取一些好的蛋白質，不要攝取過多的糖類。

2. 多運動



陳榮堅表示，都市人經常都會覺得做運動很辛苦，但其實只要每天做標準的深蹲動作 3~5下、瑜伽棒式每天支撐 10~20 秒就可以。

他指，做運動能刺激大腦產生腦內啡，達致改善心情、減輕壓力。其次，肌肉量增加會令代謝循環變好。而且適度的運動能幫助身體更好的鎖住營養。

3. 睡眠



陳榮堅強調，無論工作多忙碌，日常睡眠時間一定要足夠６小時。這不單是預防癌症，對任何代謝養生的狀況都有正面的作用。

簡單３步自我檢查乳癌風險（按圖👇👇👇）

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預防乳癌要從自我檢查做起，建議每月進行一次自我檢查，特別是在月經結束後的5-7天進行。對於更年期婦女和未經月經的女性，可以在每個月的同一天進行自我檢查，在此提供3步驟乳房自我檢查：

1. 乳房左右是否對稱



乳癌會造成組織變形，可在鏡子前，仔細觀察乳房的外觀，注意是否有皮膚凹陷、皮膚變厚或皮膚破裂等異常情況。

2. 乳房是否有硬塊



用手探測乳房，可以站立或臥床進行。檢查乳房千萬不能用抓的，用手指按壓才是正確方式，用指尖輕輕按壓乳房，從外周按向乳頭，注意是否有硬塊或腫塊，尤其乳癌好發乳房的外上側，也要記得檢查腋下淋巴結。

3. 擠壓乳頭是否有不正常分泌物



檢查乳頭是否有異常分泌物，乳頭正常分泌物顏色是清澈、淡黃色，如果擠壓分泌物顏色是淡紅色、暗紅色，代表帶有血絲，建議就醫檢查。

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