汽車座椅都會致癌？研究發現風險來自這裡 長期或損害兒童智商！

經常揸車的人士要小心，不過這次不是提你注意交通安全，而是要你小心正在坐著的那個座椅！近日，在美國學術期刊《環境科學與技術》（ Environmental Science & Technology）上刊登的一項研究指出，約 99%的汽車內部空氣樣本中，都發現至少一種被美國政府認定為致癌物或潛在致癌物的阻燃劑，長期吸入將可能導致多項健康問題，嚴重甚至會損害兒童智商。



汽車座椅都會散發致癌物質？

為了解汽車（樣本包括電動、燃氣和混合動力汽車）的車內空氣中是否含有潛在有毒的阻燃劑，社克大學（Duke University）與綠色科學政策研究所（the Green Science Policy）的研究團隊，合共檢查了 101輛 2015年或更新款式的車輛車廂內的空氣樣本。

結果發現，幾乎所有樣本都含有1-氯異丙基磷酸鹽（1-chloro-isopropyl phosphate），這是一種被美國國家毒理學計劃認定為潛在致癌物的阻燃劑。此外，大多數樣本還顯示出有機磷酯阻燃劑（organophosphate flame retardant），這些化學物質被認為會導致兒童出現哮喘、早期生長、肥胖以及腦損傷等問題。

研究主要作者、杜克大學環境科學家 Rebecca Hoehn表示，「考慮到司機平均每天在車上花費大約一個小時，這是一個重大的公共衛生問題......而對於通勤時間較長的司機以及兒童乘客來說，這一點尤其令人擔憂，因為他們比成年人呼吸更多的空氣。」

車外溫度愈高風險就愈高！

另外，研究還發現，溫度會影響化合物的釋出速度，夏季車艙內的採樣到的阻燃劑濃度比冬季高２到５倍，研究人員指，雖然將車停在陰涼處或搖下車窗會有所幫助，但真正的解決方案還是消除汽車中阻燃劑的使用，因此建議在選購汽車座椅，兒童座椅時應該選擇不含阻燃劑的產品，避免長期暴露在有毒環境之中。

阻燃劑是什麼？都一定會致癌？

阻燃劑是一種化學物質或添加劑，用於減少材料的燃燒性能和火災擴散速度。它們被廣泛應用於建築材料、電子產品、家具和紡織品等和材料中，以提高其防火性能。

其中，某些阻燃劑，特別是某些溴化阻燃劑（如聚溴聯苯醚（PBDEs））和多溴二苯醚（PBDDs）以及氯化阻燃劑（如聚氯聯苯醚（PCBs）），已被證實具有潛在的致癌性和環境毒性。這些阻燃劑可以在環境中長期存在，並可能透過食物、水源或空氣中的微細粒子進入人體。

情緒與癌症的關係（按圖看清👇👇👇）

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消委會教５方法 減少攝入阻燃劑

1. 從製造商或其網頁了解產品是否含阻燃劑。



2. 勤於清除居所的塵埃，保持室內空氣流通，尤其是室內的機械通風系統，需要定期清洗出風口、入風口及風槽等。



3. 時常洗手，尤其在進食前。



4. 妥善棄置含阻燃劑的產品。



5. 阻燃劑可能會累積於食物的脂肪部份，故應避免吃高脂食物，或烹煮時去掉脂肪部份。



雖然不同的阻燃劑具有不同的化學結構和毒性特性，不過大部份阻燃劑都經過嚴格的評估和監測，在合理的用量下是相對安全的。此外，許多國家和地區已經實施了嚴格的法規和標準，限制或禁止某些有害的阻燃劑的使用，所以市民亦不需過於擔心。

同場加映：壞習慣不改恐「慢性中毒」？（按圖看清👇👇👇）