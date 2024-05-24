健康博覽2024丨超值產品低至$10　一文看盡必買產品搶先預購

第17屆健康博覽將於灣仔會展舉行，6月14至16日一連3日，推出不同種類的$1/$10/$50產品， 總數超過4000份，總值約150萬！大眾可分別於5月27日、6月3日、6月10日到「01空間」網上率先搶購！會場除了有150家健康產業踴躍參展外，更有超過80場健康講座、工作坊，宣傳及教育健康知識，更邀請到多位星級健康大使，謝雪心、蘇珊、敖嘉年、杜大偉到場與大家分享健康心得，與現場觀眾玩有獎問答遊戲，送出港安醫療中心(太古坊)超聲波乳房（雙則）檢查，共40名，總值4萬元，絕對不容錯過！



健康博覽2024經已來到第17屆，集結150家健康產業、20個健康組織大力支持，大家可以一覽最新、多項種類的中西保健、有機產品，更可即場身體檢查及進行健康諮詢，了解自己的身體狀況及獲取健康知識，場內設有3大舞台，將舉辦超過80場健康講座及多場研討會，多名專業人士和醫生在場為大家摒除網上謠言，解答坊間謬誤，科普醫學知識及宣揚健康保健方法，另外，多位明星，如謝雪心、蘇珊、敖嘉年、杜大偉都會到場分享健康心得，炒熱現場氣氛，為大家打打氣，多項精彩活動等著大家光臨參與！

「01空間」低至$1優先預購

此次健康博覽2024一如以往，有著大量會場震撼價的產品等著大家搶購，一連3日均有不同的$1/$10/$50超值產品，可於5月27日、6月3日、6月10日到「01空間」網上率先搶購！現在有超過2,000件健康、生活、美容、食品產品，可以經「01空間」低至$1優先預購 (成功訂購後到會場自取)，數量有限售完即止，立即率先看看焦點超值產品。

「01空間」網上預購時段:

Part 1 產品：5月27日 11:00 開售 至 6月2日 23:59 完

Part 2 產品：6月3日 11:00 開售 至 6月9日 23:59 完

Part 3 產品：6月10日 11:00 開售 至 6月14日 23:59 完

全部貨品售完即止。



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$1至低價產品

EPAPLUS骨樂樂 骨質關節強化 膠原蛋白粉 383g

Epaplus Arthicare 骨樂樂是西班牙No.1的膠原蛋白粉品牌。EPAPLUS骨樂樂骨質關節強化 膠原蛋白粉內含膠原蛋白、矽、鈣、維生素C、玻尿酸、維生素B1、B2和B6，能保持關節的靈活性和潤滑，促進軟骨的保存，減輕關節負擔和疼痛、疲勞，特別適合女士、中年人、長者。

詳情可瀏覽 ：

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濕疹乳霜膏 100g

由中醫皮膚科專家臨床研發的濕疹乳霜膏成分無香料、無藥性、無類固醇，天然草本低敏配方，專為濕疹肌膚研發，適合6個月或以上嬰幼兒及成人使用，能有效解決6大濕敏症狀，包括發炎、泛紅、痕癢、乾裂、脫屑、腫痛，修復及鞏固肌膚屏障，點擊網址了解更多：

https://echealthmall.com/150/products/health/eczema

「衍星體健」沙棘籽油(60粒軟膠襄)

「衍星體健」沙棘籽油選用100%高原野生沙棘種籽，採用超臨界CO2萃取技術提煉，確保最多活性元素保留沒被破壞。當中的成分沙棘籽油十分珍貴， 差不多100kg的沙棘果才能提煉出250ml沙棘籽油，沙棘籽油含豐富omega-3,6,9，而omega-3,6的比例是接近1:1 的健康的油脂比例，具極高消炎能力，提升免疫功能十分有效！詳情：https://www.starnergy.com/zh-hant/Product/1/

$10超值產品

喜居樂太空舒壓枕 600mmLx400mmWx115mmH

喜居樂太空舒壓枕全個枕芯注入太空感壓記憶綿，能感壓、惑溫、自動調節承托、化解壓力，並幫助承托頭部重點壓力，採用優質柔軟布料，順滑舒適，睡得更舒適，了解更多：

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五行湯包 (5包/套) @ 130克

百聖醫坊由註冊中醫師趙仕祥醫師創辦，擁有豐富臨床的經驗，積極提倡人們養生的智慧，旗下出品的五行湯包適合四季養生，五行湯為中醫處方，嚴選優質藥材，改善體質，增強抵抗力。五行湯包一套包括補血養心湯、雙芝護肝湯、精選花膠湯、鱷魚肉補氣湯、強腎益氣湯，針對不同身體部位進補，詳情：

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Hydro Up氫浴粉 (藍色 : Body專用)

Hydro Up氫浴粉含有礦鹽類(MINERAL SALTS)、碳酸氫納(SODIUM BICARBONATE)、甘油(GLYCERIN)，使人體可以透過泡氫浴把氫氣通過皮膚滲透到體內，為肌膚保濕、潔淨，放鬆身心。每袋氫浴粉可配150 - 200公升溫水於浴缸攪勻，浸浴15 - 30分鐘即可。了解更多：https://hydro-up-hk.com/products/%E6%B0%AB%E6%B5%B4%E7%B2%89-%E8%97%8D%E8%89%B2-body%E5%B0%88%E7%94%A8

$50必搶產品

V Extrim 15 days Fibre Detox Powder 星級瘦身粉 x 15包

V Extrim 星級瘦身粉含山楂果、玫瑰菓、丁酸鈣、水溶性纖維及蘋果纖維、葡萄籽精華等，只需每天午餐前15分鐘以室溫水沖泡粉末至完全化開並即時飲用即可，能促進脂肪分解，減少脂肪累積，增加飽腹感，減少進食攝入脂肪改善腸道功能，幫助排便並穩定血脂膽固醇，點擊網址了解更多：

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MEI時光．液 100ml

MEI時光．液使用日本科研技術，能高效撫平皺紋，打造彈性緊緻的肌膚，平衝油脂分泌，抑制黑色素形成，全面喚醒及活化肌膚，改善細胞的機能運作，讓沉寂多時的肌膚細胞重新活躍起來。產品獲日本食物分析監督局認可，通過香港化妝品安全技術規範微生物測試，安全可靠，詳情：

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一和發酵鹿茸高麗紅蔘Stick 360g (12g X 30包)

一和發酵鹿茸高麗紅蔘Stick包含發酵鹿茸(新西蘭)濃縮液和六年根高麗紅蔘濃縮液的真髓，可瞬間提神、滋陰壯陽、提昇免疫力、保肝護腎、 增強記憶力、安定情緒。 適合陰虚火旺、精神不振、尿頻腎虚、睡眠不足、手脚冰冷人士服用。每支獨立密封包裝、撕開即食，随時随地可以飲用。詳情：

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2024 第17屆健康博覽活動詳情

日期：2024年6月14日（五）至 6月16日（日）

時間：11:00am – 8:00pm

地點：香港會議展覽中心展覽廳3DE

門票：免費⼊場

「01空間」網上預購時段：

其他超值必搶Part 1產品：5月27日 11:00 開售 至 6月2日 23:59 完

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其他超值必搶Part 2產品：6月3日 11:00 開售 至 6月9日 23:59 完

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其他超值必搶Part 3產品：6月10日 11:00 開售 至 6月14日 23:59 完

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