醫療新知｜想飲酒又怕傷身？瑞士發明飲酒凝膠 能提早分解酒精！

禁不住杯中物的誘惑，但又怕危害身體健康？這一項新發明可能會成為你的救星！



據外媒報道，來自瑞士蘇黎世聯邦理工學院的研究人員發明了一種凝膠，動物實驗的結果顯示，服用後可以將血液中的酒精含量降低高達５成，並保護身體免受損害。研究發表在科學期刊《自然奈米技術》上。

酒精是如何損害身體？

在通常情況下，當你喝酒時，酒精會透過胃和腸的黏膜層進入血液。與通過腸道緩慢消化的食物不同，酒精繞過腸道並直接吸收到血液中，這意味著當血液在體內循環時，它會很快開始影響你的所有器官。作為參考，單一紅血球將在大約一分鐘內穿過整個身體，這就是為什麼你在喝酒過後短時間就會感受到酒精的影響。

當酒精進行代謝時，會產生一種稱為乙醛的有毒副產品。儘管這種毒素不會持續很長時間——因為酒精會進一步分解成乙酸鹽，但乙醛在其短暫出現期間仍有可能對你的身體造成損害。

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新發明能大大減少酒精危害！

由於乙醛的潛在危害，研究人員希望能完全消除乙醛。他們認為，如果酒精可以立即轉化為醋酸鹽，那就不會造成任何傷害。為了做到這一點，他們從簡單的乳清蛋白配方開始，然後最終添加鐵、葡萄糖和金奈米粒子來生產最終產品。

研究人員強調，完全避免飲酒仍然是最健康的，因為多項研究表明，即使適量的酒精也會對健康有害。「然而，對於那些不想完全戒酒、又不想給身體帶來壓力、也不想積極尋求酒精效果的人來說，這種凝膠可能會特別感興趣。」

科學家對兩組老鼠進行測試：一組老鼠服用單劑量酒精，另一組老鼠連續 10 天定期飲酒。當研究人員在老鼠接受單劑量酒精 30 分鐘後測試它們的血液酒精含量時，凝膠將它們的酒精含量降低了 40%。飲酒5小時後，血液中的酒精含量下降了56%。

研究人員發現，在連續 10 天持續飲酒的老鼠中（作為反映長期大量飲酒），這種凝膠仍然具有積極的作用。這些老鼠的肝臟損傷較少，體重減輕較少，其器官（如脾臟和腸道）損傷也較少。

蘇黎世聯邦理工學院食品與軟材料實驗室的 Raffaele Mezzenga 博士表示，「凝膠將酒精的分解從肝臟轉移到消化道。與酒精在肝臟中代謝不同，不會產生有害的乙醛作為中間產物。」

不過研究人員又指出，這種凝膠也只有酒精仍存在腸道中的情況下才會發揮作用。一旦酒精進入血液，就不會逆轉這些影響。換句話說，如果你已經感覺醉了，然後服用凝膠，你不會立即停止感覺醉，但凝膠可以幫助減少酒精對身體的有害影響。從理論上講，在開始喝酒之前服用這種凝膠可以防止人感到醉酒，但還需要更多的研究。

研究人員目前已經為凝膠申請了專利，並希望繼續進行臨床試驗，最終使該產品可供人們使用。

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喝酒對身體到底有沒有好處？（按圖了解👇👇👇）

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