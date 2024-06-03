頭痛｜夏季多雨「氣壓性頭痛」易發作？減輕症狀要留意這４點！

頭痛是都市人常見的毛病，但你有沒有察覺，每到夏季潮濕多雨時，頭痛就更容易發作？如果你曾經有過嚴重頭痛或偏頭痛發作的經歷，那就會知道頭痛會讓人多麼崩潰，不過原來頭痛發作的時機亦不是無跡可尋！



天氣變化都會導致頭痛？

人體的狀態與外在環境關係十分密切，很多時候天氣的轉變都會導致身體的一些小毛病發作，而由於天氣變化引發的身體不適，被稱作「天氣病」，其中由天氣（氣壓）變化帶來的頭痛則被叫做「天氣頭痛」或是「氣壓性頭痛」。

當「氣壓性頭痛」出現時，感覺就像典型的頭痛或偏頭痛，除此之外亦可能出現以下這些症狀，包括：

1. 噁心和嘔吐



2. 對光的敏感度增加



3. 臉部和頸部麻木



4. 一側或兩側太陽穴疼痛



如果你在下雨或潮濕時經常出現這些頭痛症狀，則可能患有氣壓性頭痛。

哪些族群及情況容易出現偏頭痛（按圖👇👇👇）

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「氣壓性頭痛」的成因是什麼？

最常見的與天氣相關的觸發因素是暴風雨造成的氣壓快速變化。當天氣潮濕時，氣壓或空氣的重量會下降，而當天氣乾燥時，氣壓會上升。當氣壓變化時，會在鼻竇之間產生壓力，導致化學失衡和頭痛。天氣變化會使現有的頭痛或偏頭痛惡化。

有部份人在面對天氣變化或與天氣相關的觸發因素時，亦會導致大腦化學物質（例如血清素）失衡，從而引發偏頭痛。而其他與天氣相關的誘因包括：乾燥空氣、高濕度、大風和陽光。明亮的陽光或陰天以及極端的溫度也可能是觸發因素。

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做齊這４點減輕頭痛發作症狀！

1. 寫頭痛日記



記錄每次氣壓性頭痛發作的日期、時間、症狀和氣壓變化情況。這可以幫助你確定是否存在與氣壓變化相關的模式或觸發因素。例如，你可能會發現在氣壓快速下降或上升時出現頭痛。

2. 監測天氣變化



密切關注天氣預報，特別是氣壓的變化。如果你知道氣壓對你的頭痛有影響，你可以提前做好準備。在預測氣壓變化的日子里，你可以考慮減少壓力、避免過度努力或嘗試放鬆活動。

3. 及早服用偏頭痛藥物



如果你知道氣壓變化可能觸發頭痛，你可以在預測變化發生前或頭痛初現時及早服用適當的偏頭痛藥物。這有助於減輕症狀或預防頭痛的發展。

4. 選擇健康的生活方式



保持健康的生活方式可以有助於減少頭痛的發作。這包括定期運動、保持充足的睡眠、適當的水分攝取、減少壓力、避免過度努力和保持良好的飲食習慣。這些因素可以提高身體的整體健康狀態，減少頭痛的風險。

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